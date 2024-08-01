Новые правила оказания услуг телерадиовещания разработали в Казахстане

Министерство культуры и информации разработало Правила оказания услуг телерадиовещания, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на:

операторов телерадиовещания, оказывающих услуги телерадиовещания и технологически связанные с ними услуги;

физических и юридических лиц, заключивших с оператором телерадиовещания договор на получение услуг телерадиовещания (абонент);

отечественные телерадиокомпании, а также на филиалы (представительства) иностранных теле-, радиоканалов (телерадиокомпании);

распространителей индивидуальных спутниковых и эфирных приемных устройств (распространитель).

Предусматривается, что оператор телерадиовещания при формировании пакетов теле-, радиоканалов размещает обязательные теле-, радиоканалы с соблюдением последовательности порядкового номера согласно перечню, в приоритетном порядке путем присвоения в цифровом вещании и вещании в сетях телекоммуникаций последовательных чисел, начиная с первого и более, и в аналоговом вещании путем размещения в начале сетки разделения частот каналов.

Взаимоотношения операторов телерадиовещания с абонентами и телерадиокомпаниями, возникающие при оказании услуг телерадиовещания, осуществляются на государственном и русском языках.

Услугами телерадиовещания являются:

услуги эфирного телерадиовещания;

услуги спутникового телерадиовещания;

услуги кабельного телерадиовещания;

услуги телерадиовещания в сетях сетей телекоммуникаций.

Услуги телерадиовещания оказываются в соответствии c тарифами, установленными операторами телерадиовещания.

Оператор телерадиовещания извещает абонентов и телерадиокомпании об изменении тарифов через интернет-ресурс или центры обслуживания абонентов не позднее, чем за 10 календарных дней до введения новых тарифов.

При проведении плановых профилактических и ремонтных работ на оборудовании сетей операторов телерадиовещания допускаются технологические перерывы в виде полного или частичного прерывания оказания услуг телерадиовещания, не чаще одного раза в месяц, в будние дни на срок не более шести часов.

Для заключения договора об оказании услуг телерадиовещания абонент обращается к оператору телерадиовещания.

Услуги телерадиовещания физическим лицам оказываются на основании договора об оказании услуг телерадиовещания, являющегося публичным договором, и который вступает в действие после его акцепта абонентом в порядке, предусмотренном таким договором.

Услуги телерадиовещания юридическим лицам оказываются на основании индивидуального договора об оказании услуг телерадиовещания, заключаемого в письменной форме.

Для заключения договора оператору телерадиовещания подается заявление, форма которого устанавливается оператором телерадиовещания.

Для получения услуги телерадиовещания физическое лицо обращается к оператору телерадиовещания посредством подачи электронного заявления на интернет-ресурсе оператора, либо письменного заявления в центры обслуживания абонентов.

На интернет-ресурсе или в центрах обслуживания оператор телерадиовещания предоставляет абонентам следующую информацию:

текст публичного договора;

сведения о бюро ремонта;

сведения о центрах обслуживания абонентов;

тарифы на услуги телерадиовещания;

порядок, форму и систему оплаты услуг телерадиовещания.

При этом отказ оператора телерадиовещания от заключения договора при наличии технической возможности предоставления абоненту услуг телерадиовещания не допускается.

Оператор телерадиовещания отказывает абоненту в заключении договора в следующих случаях:

оказание услуг может создать угрозу безопасности и обороноспособности государства, здоровью или безопасности людей;

оказание услуг невозможно ввиду физических, топографических или иных естественных препятствий, или отсутствия технических возможностей в помещении абонента;

при отсутствии свободной спутниковой емкости и (или) емкости в цифровом потоке эфирного телерадиовещания;

при несоответствии технических средств абонента техническим требованиям к этому виду оборудования;

при несоблюдении технических требований проектов сетей телерадиовещания или условий договора;

приостановлен срок действия лицензии оператора телерадиовещания.

При оказании услуг телерадиовещания оператор телерадиовещания:

предоставляет абонентам подробную информацию об оказываемых услугах телерадиовещания;

оказывает услуги телерадиовещания в соответствии с условиями договора, и доводит до абонентов необходимую информацию, в том числе о введении новых тарифных планов, путем средств массовой информации и в центрах работы с абонентами;

производит перерасчет абонентской платы в случае отсутствия доступа к услугам телерадиовещания по вине оператора телерадиовещания;

обеспечивает возможность пользования услугами телерадиовещания 24 часа в сутки;

устраняет недостатки в оказании услуг телерадиовещания, обнаруженные в ходе оказания этой услуги;

доступным способом (средства массовой информации, сайты, личный кабинет, SMS-сообщения, телефонный обзвон) информирует абонентов об авариях на сети оператора телерадиовещания, приведших к приостановке работы сети, и о предполагаемых сроках устранения аварий;

направляет абоненту письменный ответ на письменное обращение не позднее пятнадцати календарных дней со дня его получения;

возвращает абоненту по его заявлению излишне уплаченные денежные средства за оказанные услуги телерадиовещания либо засчитывает их в качестве авансирования услуг телерадиовещания при согласии абонента;

ведет учет заключенных договоров об оказании услуг телерадиовещания;

возобновляет оказание услуг телерадиовещания абоненту в течение 12 часов с момента получения оператором телерадиовещания подтверждения оплаты от абонента или представления абонентом документов, подтверждающих ликвидацию задолженности по оплате услуг телерадиовещания (в случае приостановления оказания услуг телерадиовещания);

предоставляет возможность посредством интернет-ресурса или кол-центра, или посредством интерфейса услуги на абонентском устройстве/телевизионном приемнике осуществлять замену абонентам тарифного плана;

изменяет условия тарифа на услуги телерадиовещания, известив абонента об этом за десять календарных дней до введения их в действие;

принимает в течение семи календарных дней со дня подачи абонентом заявления об ухудшении качества услуг передачи данных (в случае, если причины ухудшения качества связаны с оборудованием или действиями оператора, которые привели к массовым жалобам со стороны абонентов) необходимые меры по восстановлению качества и производит перерасчет за оказанные услуги.

Физические и юридические лица заключают договора с несколькими операторами телерадиовещания на оказание услуг телерадиовещания при условии, что его подключение к сетям телерадиовещания других операторов не приводит к возникновению помех в этих сетях.

Внесение изменений и дополнений в договора с физическими и юридическими лицами оформляются в соответствии с гражданским законодательством республикистан.

Предусматривается, что при переходе прав оператора на действующих сетях телерадиовещания к другому лицу предыдущие договоры с физическими и юридическими лицами расторгаются и заключаются новые договоры.

При смене юридического адреса физического лица и адреса местонахождения юридического лица договор подлежит расторжению и при необходимости заключается новый договор с оператором телерадиовещания в соответствии с настоящими Правилами.

Заявление о расторжении договора подается оператору телерадиовещания в письменном виде, не позднее, чем за тридцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора, если иное не указано в договоре.

Расторжение договора об оказании услуг телерадиовещания, а также прекращение оказания телерадиовещания абоненту, теле-, радиокомпании услуг не отменяют его обязанности по оплате имеющихся задолженностей.

Оператор приостанавливает доступ к сети телерадиовещания в следующих случаях:

при нарушении условий договора;

наблюдении правил эксплуатации оборудования;

при использовании на сети телерадиовещания, не сертифицированного оборудования;

при несвоевременной оплате услуг телерадиовещания оператор телерадиовещания.

Доступ к сети телерадиовещания приостанавливается в порядке, предусмотренном договором об оказании услуг телерадиовещания.

Время предоставления услуги оператором телерадиовещания регламентируется еженедельным расписанием телерадиокомпании с учетом времени необходимого для проведения плановых контрольных измерений и плановых остановок.

Оператор телерадиовещания:

обеспечивает соблюдение технологических параметров сигналов теле-, радиоканалов при их распространении;

Телерадиокомпания:

обеспечивает согласованный с оператором телерадиовещания бесперебойный режим подачи сигналов теле-, радиоканалов;

обеспечивает подачу на технические средства оператора телерадиовещания сигналов теле-, радиоканалов, соответствующих техническим параметрам, указанным в договоре с оператором телерадиовещания.

Правила также устанавливают:

Особенности оказания услуг по распространению теле-, радиоканалов по каналам спутникового и эфирного вещания. Особенности оказания услуг по передаче видео- и аудиозаписей. Особенности оказания услуг кабельного телерадиовещания Особенности оказания услуг телерадиовещания в сетях телекоммуникаций. Порядок деятельности распространителя индивидуальных спутниковых и эфирных приемных устройств.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 августа.

При этом приказ министра культуры и информации от 29 июня 2012 года "Об утверждении Правил оказания услуг телерадиовещания" и поправки к нему утрачивают силу.