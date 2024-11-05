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Новые правила оказания услуг телерадиовещания утвердили в Казахстане

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 16:00 Фото: unsplash
Приказом и. о. министра культуры и информации от 29 октября 2024 года утверждены правила оказания услуг телерадиовещания, сообщает Zakon.kz.

Оператор телерадиовещания осуществляет прием теле-, радиопрограмм от телерадиокомпаний.

Телерадиокомпания:

  • обеспечивает согласованный с оператором телерадиовещания бесперебойный режим подачи теле-, радиопрограмм;
  • обеспечивает подачу на технические средства оператора телерадиовещания теле-, радиопрограмм, соответствующих техническим параметрам, указанным в договоре с оператором телерадиовещания.

Оператор телерадиовещания осуществляет обработку теле-, радиопрограмм в виде сжатия и кодировки сигнала теле-, радиопрограмм.

Оператор телерадиовещания при формировании теле-, радиопрограмм размещает теле-, радиопрограммы обязательных теле-, радиоканалов с соблюдением последовательности порядкового номера, согласно перечню обязательных теле-, радиоканалов, в приоритетном порядке путем присвоения в цифровом вещании и вещании в сетях телекоммуникаций последовательных чисел, и в аналоговом вещании путем размещения в начале сетки разделения частот каналов.

Время предоставления услуги оператором телерадиовещания регламентируется еженедельным расписанием телерадиокомпании с учетом времени, необходимого для проведения плановых контрольных измерений и плановых остановок.

Объемы услуг фиксируются ежемесячно в актах оказанных услуг, подписанных оператором телерадиовещания и телерадиокомпанией.

Услуги телерадиовещания предоставляются в соответствии с еженедельной сеткой вещания, предоставленной телерадиокомпанией оператору телерадиовещания не менее чем за три рабочих дня до наступления текущей недели.

При круглосуточном вещании теле-, радиопрограмм или фиксированном времени начала и окончания передач еженедельное расписание не предоставляется.

Телерадиокомпания обеспечивает хранение теле-, радиопрограмм, созданных и переданных в эфир, на собственных технических ресурсах либо на сертифицированных платформах хранения данных.

Порядок передачи и доставки теле и радиопрограмм до абонента

Передача и доставка теле-, радиопрограмм до абонента осуществляются посредством:

  • эфирного телерадиовещания;
  • спутникового телерадиовещания;
  • кабельного телерадиовещания;
  • телерадиовещания в сетях телекоммуникаций.

Оператор телерадиовещания обеспечивает соблюдение технологических параметров сигналов теле-, радиопрограмм при их распространении.

Эфирное телерадиовещание представляет собой систему распространения теле-, радиопрограмм с использованием аналоговых методов обработки сигнала или посредством наземных передающих станций с использованием методики оцифровки (сжатия) оригинального сигнала.

Спутниковое телерадиовещание представляет собой систему распространения теле-, радиопрограмм посредством ретрансляторов, размещаемых на спутниках связи.

Началом оказания абонентам услуги по распространению теле-, радиоканалов свободного доступа по каналам спутникового и эфирного вещания является дата монтажа и настройки пользовательского оборудования.

Началом оказания абонентам услуги по распространению платных пакетов теле-, радиопрограмм по каналам спутникового и эфирного вещания с непосредственным доступом населения является дата активации данной услуги в системе оператора телерадиовещания.

Услуги по передаче аудио-, видеозаписей классифицируются по срокам их проведения с момента поступления заявки на оказание услуг по передаче аудио-, видеозаписей.

Заявка подается оператору телерадиовещания в письменном произвольном виде в зависимости от срока проведения.

Фактическое время подачи аудио-, видеозаписей определяется со времени начала передачи, указанного в заявке, до фактического времени окончания передачи по заявке, либо фактического окончания передачи аудио-, видеозаписей.

Кабельное телерадиовещание представляет собой систему распространения теле-, радиопрограмм посредством кабельных и эфирно-кабельных сетей, за исключением абонентских линий, для оказания услуг доступа к сети интернет.

Операторы кабельного телерадиовещания подключают абонента к сетям телерадиовещания при наличии в его помещении исправно работающей абонентской линии и сертифицированного исправного пользовательского оборудования с параметрами, соответствующими требованиям нормативно-технических документов.

При наличии технических средств и в соответствии с договором абонентская сеть одного абонента подключается к нескольким отводам абонентского ответвителя для организации коллективного доступа.

При отсутствии в здании абонента сетей телерадиовещания, а в занимаемом им помещении – абонентской линии, монтаж недостающего оборудования и кабельных линий проводится операторами кабельного телерадиовещания или иным способом. После выполнения данных работ операторы кабельного телерадиовещания заключают с абонентом договор.

Полная информация о типах абонентского оборудования располагается на интернет-ресурсе оператора кабельного телерадиовещания (при наличии) и на информационных стендах, расположенных в помещениях оператора кабельного телерадиовещания.

Распространение теле-, радиопрограмм в сетях телекоммуникаций осуществляется на основании лицензии на занятие деятельностью по распространению теле-, радиоканалов.

Распространитель обеспечивает:

  • установку и подключение оборудования;
  • активацию оборудования и внесение абонента в базы данных системы условного доступа оператора телерадиовещания;
  • настройку списка теле-, радиопрограмм;
  • проверку качества приема цифрового сигнала установленным оборудованием;
  • ознакомление абонента с инструкцией по использованию оборудования или карты условного доступа.

Распространитель до установки оборудования проводит предварительную проверку приема сигнала и совместимости его с абонентским устройством.

Оборудование условного доступа активируется и вносится в базы данных условного доступа оператора телерадиовещания.

При этом утрачивают силу ранее утвержденные правила оказания услуг телерадиовещания.

Приказ вводится в действие с 15 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что внесены изменения в оказание госуслуги по выдаче лицензии для занятия деятельностью по распространению телерадиоканалов.

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