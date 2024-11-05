Новые правила оказания услуг телерадиовещания утвердили в Казахстане
Оператор телерадиовещания осуществляет прием теле-, радиопрограмм от телерадиокомпаний.
Телерадиокомпания:
- обеспечивает согласованный с оператором телерадиовещания бесперебойный режим подачи теле-, радиопрограмм;
- обеспечивает подачу на технические средства оператора телерадиовещания теле-, радиопрограмм, соответствующих техническим параметрам, указанным в договоре с оператором телерадиовещания.
Оператор телерадиовещания осуществляет обработку теле-, радиопрограмм в виде сжатия и кодировки сигнала теле-, радиопрограмм.
Оператор телерадиовещания при формировании теле-, радиопрограмм размещает теле-, радиопрограммы обязательных теле-, радиоканалов с соблюдением последовательности порядкового номера, согласно перечню обязательных теле-, радиоканалов, в приоритетном порядке путем присвоения в цифровом вещании и вещании в сетях телекоммуникаций последовательных чисел, и в аналоговом вещании путем размещения в начале сетки разделения частот каналов.
Время предоставления услуги оператором телерадиовещания регламентируется еженедельным расписанием телерадиокомпании с учетом времени, необходимого для проведения плановых контрольных измерений и плановых остановок.
Объемы услуг фиксируются ежемесячно в актах оказанных услуг, подписанных оператором телерадиовещания и телерадиокомпанией.
Услуги телерадиовещания предоставляются в соответствии с еженедельной сеткой вещания, предоставленной телерадиокомпанией оператору телерадиовещания не менее чем за три рабочих дня до наступления текущей недели.
При круглосуточном вещании теле-, радиопрограмм или фиксированном времени начала и окончания передач еженедельное расписание не предоставляется.
Телерадиокомпания обеспечивает хранение теле-, радиопрограмм, созданных и переданных в эфир, на собственных технических ресурсах либо на сертифицированных платформах хранения данных.
Порядок передачи и доставки теле и радиопрограмм до абонента
Передача и доставка теле-, радиопрограмм до абонента осуществляются посредством:
- эфирного телерадиовещания;
- спутникового телерадиовещания;
- кабельного телерадиовещания;
- телерадиовещания в сетях телекоммуникаций.
Оператор телерадиовещания обеспечивает соблюдение технологических параметров сигналов теле-, радиопрограмм при их распространении.
Эфирное телерадиовещание представляет собой систему распространения теле-, радиопрограмм с использованием аналоговых методов обработки сигнала или посредством наземных передающих станций с использованием методики оцифровки (сжатия) оригинального сигнала.
Спутниковое телерадиовещание представляет собой систему распространения теле-, радиопрограмм посредством ретрансляторов, размещаемых на спутниках связи.
Началом оказания абонентам услуги по распространению теле-, радиоканалов свободного доступа по каналам спутникового и эфирного вещания является дата монтажа и настройки пользовательского оборудования.
Началом оказания абонентам услуги по распространению платных пакетов теле-, радиопрограмм по каналам спутникового и эфирного вещания с непосредственным доступом населения является дата активации данной услуги в системе оператора телерадиовещания.
Услуги по передаче аудио-, видеозаписей классифицируются по срокам их проведения с момента поступления заявки на оказание услуг по передаче аудио-, видеозаписей.
Заявка подается оператору телерадиовещания в письменном произвольном виде в зависимости от срока проведения.
Фактическое время подачи аудио-, видеозаписей определяется со времени начала передачи, указанного в заявке, до фактического времени окончания передачи по заявке, либо фактического окончания передачи аудио-, видеозаписей.
Кабельное телерадиовещание представляет собой систему распространения теле-, радиопрограмм посредством кабельных и эфирно-кабельных сетей, за исключением абонентских линий, для оказания услуг доступа к сети интернет.
Операторы кабельного телерадиовещания подключают абонента к сетям телерадиовещания при наличии в его помещении исправно работающей абонентской линии и сертифицированного исправного пользовательского оборудования с параметрами, соответствующими требованиям нормативно-технических документов.
При наличии технических средств и в соответствии с договором абонентская сеть одного абонента подключается к нескольким отводам абонентского ответвителя для организации коллективного доступа.
При отсутствии в здании абонента сетей телерадиовещания, а в занимаемом им помещении – абонентской линии, монтаж недостающего оборудования и кабельных линий проводится операторами кабельного телерадиовещания или иным способом. После выполнения данных работ операторы кабельного телерадиовещания заключают с абонентом договор.
Полная информация о типах абонентского оборудования располагается на интернет-ресурсе оператора кабельного телерадиовещания (при наличии) и на информационных стендах, расположенных в помещениях оператора кабельного телерадиовещания.
Распространение теле-, радиопрограмм в сетях телекоммуникаций осуществляется на основании лицензии на занятие деятельностью по распространению теле-, радиоканалов.
Распространитель обеспечивает:
- установку и подключение оборудования;
- активацию оборудования и внесение абонента в базы данных системы условного доступа оператора телерадиовещания;
- настройку списка теле-, радиопрограмм;
- проверку качества приема цифрового сигнала установленным оборудованием;
- ознакомление абонента с инструкцией по использованию оборудования или карты условного доступа.
Распространитель до установки оборудования проводит предварительную проверку приема сигнала и совместимости его с абонентским устройством.
Оборудование условного доступа активируется и вносится в базы данных условного доступа оператора телерадиовещания.
При этом утрачивают силу ранее утвержденные правила оказания услуг телерадиовещания.
Приказ вводится в действие с 15 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что внесены изменения в оказание госуслуги по выдаче лицензии для занятия деятельностью по распространению телерадиоканалов.