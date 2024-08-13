В Казахстане изменился порядок регистрации утраты гражданства

И.о. министра иностранных дел приказом от 8 августа 2024 года внес изменения в Правила приема, оформления и рассмотрения загранучреждениями РК заявлений по вопросам гражданства РК, утраты и лишения гражданства РК, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что регистрация утраты гражданства РК в отношении лица, постоянно проживающего за пределами Казахстана, осуществляется на основании:

заявления о регистрации утраты гражданства РК в произвольной форме от лица, принявшего гражданство иностранного государства.

К заявлению прилагается паспорт гражданина РК (оригинал), а также копия паспорта гражданина иностранного государства или иной документ, подтверждающий наличие иностранного гражданства.

В случае отсутствия или утери паспорта РК предоставляется письменное объяснение либо иной документ, подтверждающий данный факт;

официального уведомления компетентных органов иностранного государства о получении гражданином РК гражданства страны пребывания.

Правила дополнены новой нормой следующего содержания:

При рассмотрении документов на утрату гражданства РК консульское должностное лицо осуществляет проверку на наличие у гражданина, получившего гражданство иностранного государства, разрешения на выезд на постоянное проживание, оформленного органами внутренних дел РК.

При наличии разрешения на выезд на постоянное проживание в иностранное государство, загранучреждение осуществляет регистрацию утраты гражданства Республики Казахстан.

В случае отсутствия разрешения на выезд на постоянное проживание в иностранное государство, загранучреждение направляет документы в органы внутренних дел Республики Казахстан.

Загранучреждение в течение десяти рабочих дней со дня регистрации утраты гражданства РК информирует РГП "Информационно-производственный центр" МВД РК о регистрации утраты гражданства для внесения сведений в базу данных документированного населения РК.

Изъятые паспорта РК уничтожаются загранучреждением, удостоверения личности гражданина РК направляются загранучреждением в течение одного месяца со дня регистрации утраты гражданства РК в "РГП ИПЦ".

В случае подачи лицом заявления о регистрации утраты гражданства РК загранучреждение уведомляет заявителя об утрате гражданства РК в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации.

При поступлении заявления о выдаче справки об утрате гражданства РК загранучреждение оформляет заявителю соответствующую справку, составленную в произвольной форме, в течение пяти рабочих дней.

Также вносится уточнение в перечень документов, которые прилагаются к заявлению о выходе из гражданства. В частности, следует приложить нотариально удостоверенное заявление-согласие на выход из гражданства РК и об отсутствии материальных и других претензий от супруга (супруги), родителей заявителя или находящихся на его иждивении лиц, проживающих в РК, либо копии свидетельств об их смерти, решение суда о признании гражданина умершим или безвестно отсутствующим (при наличии).

Приказ вводится в действие с 23 августа 2024 года.