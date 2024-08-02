Требования к госслужащим: Токаев внес изменения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 31 июля 2024, которым вносятся изменения в ряд указов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Специальных квалификационных требованиях к административным государственным должностям корпуса "А", утвержденных вышеназванным одним из указов, обновлены редакции ряда пунктов.

Так, говорится, что специальные квалификационные требования включают:

требования по образованию;

требования по стажу работы;

требования по профессиональным знаниям, знанию стратегических и программных документов;

требования по компетенциям.

Также уточняется, что для занятия должностей второй категории требуется:

не менее пяти лет стажа работы, в том числе не менее двух лет стажа государственной службы на политических государственных должностях либо на должностях корпуса "А", определенных Реестром должностей политических и административных государственных служащих, либо в статусе депутата Парламента РК, либо на должностях не ниже категорий А-2, В-2, С-2, С-O-1, D-2, D-O-1, либо на должностях не ниже заместителей председателей комитетов и заместителей руководителей департаментов центральных государственных органов, либо не ниже руководителей территориальных органов и подразделений центральных государственных органов и их ведомств в областях, городах республиканского значения, столице.

либо не менее пяти лет стажа работы, в том числе не менее четырех лет стажа работы на должностях не ниже руководителей департаментов и руководителей дочерних организаций национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, национальных институтов развития, руководителей департаментов в Национальном банке РК, Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, либо на должностях не ниже руководителей республиканских организаций со среднегодовой штатной численностью не менее пятидесяти человек или юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства.

Вместе с тем говорится, что к кандидатам для занятия административных государственных должностей корпуса "А" предъявляются требования по профессиональным знаниям, знанию стратегических и программных документов.

Кроме того, документ дополнен новой главой, устанавливающей требования по компетенциям.

Указывается, что для занятия административных государственных должностей корпуса "А" требуется наличие компетенций. Перечень компетенций для занятия административных государственных должностей корпуса "А" и порядок их оценки утверждаются уполномоченным органом по делам государственной службы.

Кроме того, Правила занятия вакантных или временно вакантных административных государственных должностей корпуса "Б" в порядке перевода без проведения конкурса дополнены подпунктом о том, занятие государственной должности в порядке перевода помимо случаев, установленных законом "О государственной службе Республики Казахстан", может осуществляться:

с политической государственной должности Администрации президента РК, аппаратов палат Парламента РК и Аппарата Правительства РК на административные государственные должности корпуса "Б" по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы.

В квалификационных требованиях к отдельным политическим государственным должностям уточняется, что для занятия политических государственных должностей требуется наличие у кандидатов высшего образования.

Требования по образованию для занятия политических государственных должностей первых заместителей и заместителей руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК, первых заместителей и заместителей министров, назначаемых правительством РК, утверждаются непосредственным руководителем политического государственного служащего по согласованию с Администрацией Президента РК.

Требования по образованию для занятия политических государственных должностей первых заместителей, заместителей и руководителей аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы, а также акимов городов, являющихся административными центрами областей, определяются распределением обязанностей (функциональными направлениями деятельности).

Указывается, что для занятия политических государственных должностей требуется наличие компетенций.



Перечень компетенций для занятия политических государственных должностей и порядок их оценки утверждаются уполномоченным органом по делам государственной службы.

Вместе с тем документ дополнен нормой:

Распределения обязанностей (функциональные направления деятельности) политических государственных должностей первых заместителей и заместителей руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК, первых заместителей и заместителей министров, назначаемых правительством РК, утверждаются непосредственным руководителем политического государственного служащего по согласованию с Администрацией Президента РК.

Также дополнено, что для занятия политических государственных должностей первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства РК, представителя правительства в Парламенте РК, заместителей руководителя Аппарата Правительства РК, первых заместителей и заместителей руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК (за исключением Администрации президента РК, Национального банка, АРРФР, правоохранительных и специальных государственных органов), первых заместителей и заместителей министров, назначаемых правительством, требуется:

либо не менее семи лет стажа работы, в том числе не менее четырех лет стажа работы в отрасли, соответствующей курируемому направлению, при наличии не менее одного года на должностях не ниже заместителя начальника департамента правоохранительного или специального государственного органа центрального уровня или начальника управления не ниже оперативно-тактического уровня органа военного управления Вооруженных Сил РК или военного учебного заведения.

Также дополнено, что для занятия политических государственных должностей первых заместителей, заместителей и руководителей аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы, а также акимов городов, являющихся административными центрами областей, требуется:

либо не менее шести лет стажа работы, в том числе не менее одного года на должностях не ниже заместителя начальника департамента правоохранительного или специального государственного органа центрального уровня или начальника управления не ниже оперативно-тактического уровня органа военного управления Вооруженных сил РК или военного учебного заведения.



А для занятия политических государственных должностей акимов городов, являющихся административными центрами областей, также требуется наличие не менее трех лет стажа работы на должностях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.



Вместе с тем уточняется, что для занятия политических государственных должностей акимов городов областного значения (за исключением городов, являющихся административными центрами областей), районов областей и районов в городах требуется наличие не менее двух лет стажа работы на должностях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Для занятия указанных должностей также требуется:



либо не менее пяти лет стажа работы, в том числе не менее одного года на должностях не ниже начальника управления правоохранительного или специального государственного органа центрального либо областного уровней или начальника отдела не ниже оперативно-тактического уровня органа военного управления Вооруженных сил РК или военного учебного заведения.

Указ вводится в действие с 12 августа 2024 года.