В Казахстане разработали нормативы в области охраны и использования рыбных ресурсов
Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства разработало нормативы в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных, сообщает Zakon.kz.
В указанные нормативы вошли:
- Река Жайык – осетровые, карповые, сомовые, щуковые (класс качества воды 3).
- Река Кигаш – осетровые, карповые, сомовые, щуковые (класс качества воды 3).
- Река Ертис – лососевые, осетровые, карповые, щуковые, окуневые, тресковые (класс качества воды 2).
- Водохранилище Буктырма – лососевые, карповые, щуковые, окуневые, тресковые (класс качества воды 2).
- Усть-Каменогорское водохранилище – лососевые, карповые, щуковые, окуневые, миноговые, тресковые (класс качества воды 2).
- Шульбинское водохранилище – лососевые, осетровые, карповые, щуковые, окуневые, миноговые, тресковые (класс качества воды 2).
- Река Есиль – карповые, щуковые, окуневые, тресковые (класс качества воды 3).
- Река Тобол – карповые, щуковые, окуневые, тресковые (класс качества воды 3).
- Река Сырдария – карповые, щуковые, окуневые, сомовые, змееголовые (класс качества воды 3).
- Водохранилище Шардара – карповые, щуковые, окуневые, сомовые, змееголовые (класс качества воды 3).
- Река Или – карповые, окуневые, сомовые, змееголовые (класс качества воды 3).
- Водохранилище Капшагай – карповые, окуневые, сомовые, змееголовые (класс качества воды 3).
- Река Нура – карповые, тресковые, щуковые, окуневые (класс качества воды 3).
- Река Силеты – карповые, тресковые, щуковые, окуневые (класс качества воды 3).
- Канал имени Куаныша Сатпаева – карповые, окуневые, щуковые (класс качества воды 3).
Как поясняется, характеристика классов водопользования определяется согласно приказу Комитета по водным ресурсам МСХ РК от 9 ноября 2016 года "Об утверждении единой системы классификации качества воды в водных объектах".
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 июля.
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