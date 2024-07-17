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В Казахстане разработали нормативы в области охраны и использования рыбных ресурсов

В Казахстане разработали нормативы в области охран и использования водных ресурсов, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 09:48 Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства разработало нормативы в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных, сообщает Zakon.kz.

В указанные нормативы вошли:

  • Река Жайык – осетровые, карповые, сомовые, щуковые (класс качества воды 3).
  • Река Кигаш – осетровые, карповые, сомовые, щуковые (класс качества воды 3).
  • Река Ертис – лососевые, осетровые, карповые, щуковые, окуневые, тресковые (класс качества воды 2).
  • Водохранилище Буктырма – лососевые, карповые, щуковые, окуневые, тресковые (класс качества воды 2).
  • Усть-Каменогорское водохранилище – лососевые, карповые, щуковые, окуневые, миноговые, тресковые (класс качества воды 2).
  • Шульбинское водохранилище – лососевые, осетровые, карповые, щуковые, окуневые, миноговые, тресковые (класс качества воды 2).
  • Река Есиль – карповые, щуковые, окуневые, тресковые (класс качества воды 3).
  • Река Тобол – карповые, щуковые, окуневые, тресковые (класс качества воды 3).
  • Река Сырдария – карповые, щуковые, окуневые, сомовые, змееголовые (класс качества воды 3).
  • Водохранилище Шардара – карповые, щуковые, окуневые, сомовые, змееголовые (класс качества воды 3).
  • Река Или – карповые, окуневые, сомовые, змееголовые (класс качества воды 3).
  • Водохранилище Капшагай – карповые, окуневые, сомовые, змееголовые (класс качества воды 3).
  • Река Нура – карповые, тресковые, щуковые, окуневые (класс качества воды 3).
  • Река Силеты – карповые, тресковые, щуковые, окуневые (класс качества воды 3).
  • Канал имени Куаныша Сатпаева – карповые, окуневые, щуковые (класс качества воды 3).

Как поясняется, характеристика классов водопользования определяется согласно приказу Комитета по водным ресурсам МСХ РК от 9 ноября 2016 года "Об утверждении единой системы классификации качества воды в водных объектах".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 июля.

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