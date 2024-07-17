В Казахстане разработали нормативы в области охраны и использования рыбных ресурсов

Министерство сельского хозяйства разработало нормативы в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных, сообщает Zakon.kz.

В указанные нормативы вошли:

Река Жайык – осетровые, карповые, сомовые, щуковые (класс качества воды 3).

Река Кигаш – осетровые, карповые, сомовые, щуковые (класс качества воды 3).

Река Ертис – лососевые, осетровые, карповые, щуковые, окуневые, тресковые (класс качества воды 2).

Водохранилище Буктырма – лососевые, карповые, щуковые, окуневые, тресковые (класс качества воды 2).

Усть-Каменогорское водохранилище – лососевые, карповые, щуковые, окуневые, миноговые, тресковые (класс качества воды 2).

Шульбинское водохранилище – лососевые, осетровые, карповые, щуковые, окуневые, миноговые, тресковые (класс качества воды 2).

Река Есиль – карповые, щуковые, окуневые, тресковые (класс качества воды 3).

Река Тобол – карповые, щуковые, окуневые, тресковые (класс качества воды 3).

Река Сырдария – карповые, щуковые, окуневые, сомовые, змееголовые (класс качества воды 3).

Водохранилище Шардара – карповые, щуковые, окуневые, сомовые, змееголовые (класс качества воды 3).

Река Или – карповые, окуневые, сомовые, змееголовые (класс качества воды 3).

Водохранилище Капшагай – карповые, окуневые, сомовые, змееголовые (класс качества воды 3).

Река Нура – карповые, тресковые, щуковые, окуневые (класс качества воды 3).

Река Силеты – карповые, тресковые, щуковые, окуневые (класс качества воды 3).

Канал имени Куаныша Сатпаева – карповые, окуневые, щуковые (класс качества воды 3).

Как поясняется, характеристика классов водопользования определяется согласно приказу Комитета по водным ресурсам МСХ РК от 9 ноября 2016 года "Об утверждении единой системы классификации качества воды в водных объектах".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 июля.