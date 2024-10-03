Сколько работников должно быть в охранной компании: утверждены нормативы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министр внутренних дел приказом от 23 сентября 2024 года утвердил норматив численности работников частной охранной организации, сообщает Zakon.kz.
В приказе говорится, что при охране стационарных объектов должно быть:
- не более 4,5 единиц штатного охранника на один круглосуточный пост охраны;
- не более 2,25 единиц штатного охранника на один двенадцатичасовой пост охраны;
- не более 1,5 единиц штатного охранника на один восьмичасовой пост охраны;
- не более 13,5 единиц штатного охранника на одну круглосуточную мобильную группу (группу оперативного реагирования) частной охранной организации, обслуживающую вызовы с охраняемых объектов.
При охране магистральных трубопроводов:
- одна круглосуточная мобильная группа на 40-80 километров линейной части магистральных нефтепроводов с учетом объездных путей, сложности рельефа местности, вдоль трассового проезда, удаленности от населенных пунктов, технических средств защиты линейной части, анализа угроз и криминальной опасности района;
- одна круглосуточная мобильная группа на 100-160 километров трассы охраняемой линейной части магистрального газопровода.
При охране грузов, перевозимых железнодорожным и автомобильным транспортом:
- численность охранников определяется условиями договора в пределах нормативов, установленных для охраны стационарных объектов, не превышающих 4,5 единиц штатного охранника на один круглосуточный пост охраны.
Приказ вводится в действие с 13 октября 2024 года.
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