С 2025 года правила разработки и пересмотра норм и нормативов по труду изменятся в Казахстане
Правилами предусмотрено, что нормы труда в организации разрабатываются на работы, на которые отсутствуют межотраслевые или типовые нормы труда.
В свою очередь межотраслевые нормы труда разрабатывает и утверждает уполномоченный орган по труду.
Типовые нормы труда утверждают уполномоченные государственные органы соответствующих сфер деятельности по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду.
Заявку на согласование типовых норм труда или норм труда в организации, представленную уполномоченным органом или организацией, рассматривает уполномоченный орган по труду в течение 30 календарных дней с момента ее поступления.
По итогам рассмотрения типовых норм труда или норм труда в организации уполномоченный орган по труду:
- при наличии замечаний и предложений к проектам направляет мотивированное заключение об их доработке;
- отказывает в принятии заявки к рассмотрению в случаях непредставления организацией требуемых материалов;
- при выполнении всех требований Правил согласовывает нормы труда организации и направляет их в уполномоченный орган на утверждение.
Типовые нормы труда или нормы труда в организации согласовываются уполномоченным органом по труду сроком не более чем на три года.
Один экземпляр, утвержденных уполномоченным органом типовых норм труда или норм труда в организации и копию приказа (на бумажном и электронном носителях) на государственном и русском языках направляют в уполномоченный орган по труду в течение 10 календарных дней с момента их утверждения.
Какие материалы следует приложить к заявке о согласовании типовых норм труда или норм труда в организации:
- перечень представляемых материалов;
- проект типовых норм труда или норм труда в организации;
- обоснование представленных типовых норм труда или норм труда в организации (результаты хронометражных наблюдений за технологическим, трудовым (производственным) процессами, с расчленением их на операции и разделением изучаемой операции на составляющие ее элементы; соответствующие расчеты, матрицы функций, должностные обязанности, положения о структурных подразделениях;
- представление разработчиком документальных доказательств или информации о разработчике, подтверждающих обеспеченность квалифицированными кадрами, специалистами в области организации нормирования труда;
- типовые нормы труда или нормы труда в организации (при их наличии), используемые организацией при разработке проекта норм труда;
- копия решения (приказа) уполномоченного органа о временном использовании (до разработки норм труда) ранее действовавших технически обоснованных норм.
Административный персонал организации определяется согласно перечню наименований должностей работников, относящихся к административному персоналу, утвержденному приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 21 декабря 2015 года.
Материалы оформляются в двух экземплярах, брошюруются, прошиваются, нумеруются, содержат оглавление (содержание), титульный лист с соответствующими грифами согласования, утверждения и продления. Каждый лист материалов подписывается руководителем или курирующим заместителем руководителя организации.
Структура норм труда едина и содержит 3 раздела: "Общая часть", "Организация труда", "Нормативная часть".
В разделе "Общая часть" приводится:
- предназначение норм труда;
- на какие должности, профессии, категории работников установлены нормативы;
- что положено в основу разработки (данные о фактической численности работников, объемах работ, материалы изучения затрат рабочего времени на основе фотохронометражных наблюдений, статистические данные, характеризующие факторы, влияющие на затраты труда работников, использованные при разработке норм труда, а также нормативные акты с их приложением для обоснования к данным нормативам);
- ссылка на соответствие наименований профессий рабочих и должностей служащих профессиональному стандарту или единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих и квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и других служащих;
- указание на разработку нормативов с учетом времени по обслуживанию рабочего места и на отдых и личные надобности;
- расчетные формулы явочной, списочной численности с расшифровкой ее элементов.
В разделе "Организация труда" отражается: в соответствии с какими нормативными правовыми актами и нормативно-технической документацией производятся работы; организационно-технические условия труда (меры безопасности; применяемые инструменты, оборудование, приемы); каким образом осуществляются работы, указанные в сборнике; количество исполнителей (при разделении труда), осуществляющие весь комплекс работ; оформление документации по завершению работ.
В разделе "Нормативная часть" приводится содержание работ (общее наименование и разделение операции на ее составляющие элементы), а также состав исполнителей, количество исполнителей, цифровые значения норм и нормативов по труду (нормативные таблицы и (или) формулы).
Нормы труда в организациях соответствуют требуемому уровню точности, наиболее полно охватывают различные варианты организационно-технических условий выполнения работы, прогрессивные и удобные для расчета по ним норм затрат труда конкретных исполнителей.
Основания для пересмотра и замены норм труда
Основанием для пересмотра и замены межотраслевых норм труда или типовых норм труда или норм труда в организации является истечение их срока действия, выявление ошибочно установленных норм, в процессе разработки которых были неправильно учтены организационно-технические условия или допущены неточности, ошибки в применении нормативных материалов либо при выполнении расчетов, а также при изменении организационно-технических условий производства.
Пересмотр и замена межотраслевых норм труда или типовых норм труда или норм труда в организации обеспечивается государственным органом соответствующей сферы деятельности не реже одного раза в три года.
Межотраслевые нормы труда или типовые нормы труда или нормы труда в организации подлежат замене по мере проведения аттестации и рационализации рабочих мест, внедрения новой техники, технологии и организационно-технических мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда независимо от срока, на который они были утверждены. Пересмотр ошибочно установленных норм проводится по мере их выявления.
К выполнению работы по пересмотру и замене норм труда наряду с работниками по нормированию труда, государственным органом соответствующей сферы деятельности привлекаются руководители структурных подразделений, представители отделов экономического анализа.
По окончании работ по пересмотру и замене межотраслевых норм труда или типовых норм труда или норм труда в организации государственным органом соответствующей сферы деятельности или организацией представляется заявка в уполномоченный государственный орган по труду на их согласование.
В случае отсутствия оснований государственный орган соответствующей сферы деятельности или организация обращается в уполномоченный государственный орган по труду с заявкой на продление их срока действия при представлении оригинала типовых норм труда или норм труда в организации, обосновывающих материалов и пояснительной записки.
Продление срока действия типовых норм труда или норм труда в организации оформляется путем проставления уполномоченным государственным органом по труду на титульном листе оригинала соответствующей отметки с указанием даты и номера письма уполномоченного государственного органа по труду о продлении срока действия нормативов.
Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.