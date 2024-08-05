С 2025 года правила разработки и пересмотра норм и нормативов по труду изменятся в Казахстане

Министр труда приказом от 30 июля 2024 года обновила Правила разработки, утверждения, замены и пересмотра единых межотраслевых или межотраслевых типовых или типовых норм и нормативов по труду для всех сфер деятельности, или типовых норм и нормативов по труду организаций, сообщает Zakon.kz.

Правилами предусмотрено, что нормы труда в организации разрабатываются на работы, на которые отсутствуют межотраслевые или типовые нормы труда.

В свою очередь межотраслевые нормы труда разрабатывает и утверждает уполномоченный орган по труду.

Типовые нормы труда утверждают уполномоченные государственные органы соответствующих сфер деятельности по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду.

Заявку на согласование типовых норм труда или норм труда в организации, представленную уполномоченным органом или организацией, рассматривает уполномоченный орган по труду в течение 30 календарных дней с момента ее поступления.

По итогам рассмотрения типовых норм труда или норм труда в организации уполномоченный орган по труду:

при наличии замечаний и предложений к проектам направляет мотивированное заключение об их доработке;

отказывает в принятии заявки к рассмотрению в случаях непредставления организацией требуемых материалов;

при выполнении всех требований Правил согласовывает нормы труда организации и направляет их в уполномоченный орган на утверждение.

Типовые нормы труда или нормы труда в организации согласовываются уполномоченным органом по труду сроком не более чем на три года.

Один экземпляр, утвержденных уполномоченным органом типовых норм труда или норм труда в организации и копию приказа (на бумажном и электронном носителях) на государственном и русском языках направляют в уполномоченный орган по труду в течение 10 календарных дней с момента их утверждения.

Какие материалы следует приложить к заявке о согласовании типовых норм труда или норм труда в организации:

перечень представляемых материалов;

проект типовых норм труда или норм труда в организации;

обоснование представленных типовых норм труда или норм труда в организации (результаты хронометражных наблюдений за технологическим, трудовым (производственным) процессами, с расчленением их на операции и разделением изучаемой операции на составляющие ее элементы; соответствующие расчеты, матрицы функций, должностные обязанности, положения о структурных подразделениях;

представление разработчиком документальных доказательств или информации о разработчике, подтверждающих обеспеченность квалифицированными кадрами, специалистами в области организации нормирования труда;

типовые нормы труда или нормы труда в организации (при их наличии), используемые организацией при разработке проекта норм труда;

копия решения (приказа) уполномоченного органа о временном использовании (до разработки норм труда) ранее действовавших технически обоснованных норм.

Административный персонал организации определяется согласно перечню наименований должностей работников, относящихся к административному персоналу, утвержденному приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 21 декабря 2015 года.

Материалы оформляются в двух экземплярах, брошюруются, прошиваются, нумеруются, содержат оглавление (содержание), титульный лист с соответствующими грифами согласования, утверждения и продления. Каждый лист материалов подписывается руководителем или курирующим заместителем руководителя организации.

Структура норм труда едина и содержит 3 раздела: "Общая часть", "Организация труда", "Нормативная часть".

В разделе "Общая часть" приводится:

предназначение норм труда;

на какие должности, профессии, категории работников установлены нормативы;

что положено в основу разработки (данные о фактической численности работников, объемах работ, материалы изучения затрат рабочего времени на основе фотохронометражных наблюдений, статистические данные, характеризующие факторы, влияющие на затраты труда работников, использованные при разработке норм труда, а также нормативные акты с их приложением для обоснования к данным нормативам);

ссылка на соответствие наименований профессий рабочих и должностей служащих профессиональному стандарту или единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих и квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и других служащих;

указание на разработку нормативов с учетом времени по обслуживанию рабочего места и на отдых и личные надобности;

расчетные формулы явочной, списочной численности с расшифровкой ее элементов.

В разделе "Организация труда" отражается: в соответствии с какими нормативными правовыми актами и нормативно-технической документацией производятся работы; организационно-технические условия труда (меры безопасности; применяемые инструменты, оборудование, приемы); каким образом осуществляются работы, указанные в сборнике; количество исполнителей (при разделении труда), осуществляющие весь комплекс работ; оформление документации по завершению работ.

В разделе "Нормативная часть" приводится содержание работ (общее наименование и разделение операции на ее составляющие элементы), а также состав исполнителей, количество исполнителей, цифровые значения норм и нормативов по труду (нормативные таблицы и (или) формулы).

Нормы труда в организациях соответствуют требуемому уровню точности, наиболее полно охватывают различные варианты организационно-технических условий выполнения работы, прогрессивные и удобные для расчета по ним норм затрат труда конкретных исполнителей.

Основания для пересмотра и замены норм труда

Основанием для пересмотра и замены межотраслевых норм труда или типовых норм труда или норм труда в организации является истечение их срока действия, выявление ошибочно установленных норм, в процессе разработки которых были неправильно учтены организационно-технические условия или допущены неточности, ошибки в применении нормативных материалов либо при выполнении расчетов, а также при изменении организационно-технических условий производства.

Пересмотр и замена межотраслевых норм труда или типовых норм труда или норм труда в организации обеспечивается государственным органом соответствующей сферы деятельности не реже одного раза в три года.

Межотраслевые нормы труда или типовые нормы труда или нормы труда в организации подлежат замене по мере проведения аттестации и рационализации рабочих мест, внедрения новой техники, технологии и организационно-технических мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда независимо от срока, на который они были утверждены. Пересмотр ошибочно установленных норм проводится по мере их выявления.

К выполнению работы по пересмотру и замене норм труда наряду с работниками по нормированию труда, государственным органом соответствующей сферы деятельности привлекаются руководители структурных подразделений, представители отделов экономического анализа.

По окончании работ по пересмотру и замене межотраслевых норм труда или типовых норм труда или норм труда в организации государственным органом соответствующей сферы деятельности или организацией представляется заявка в уполномоченный государственный орган по труду на их согласование.

В случае отсутствия оснований государственный орган соответствующей сферы деятельности или организация обращается в уполномоченный государственный орган по труду с заявкой на продление их срока действия при представлении оригинала типовых норм труда или норм труда в организации, обосновывающих материалов и пояснительной записки.

Продление срока действия типовых норм труда или норм труда в организации оформляется путем проставления уполномоченным государственным органом по труду на титульном листе оригинала соответствующей отметки с указанием даты и номера письма уполномоченного государственного органа по труду о продлении срока действия нормативов.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.