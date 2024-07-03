Правила застройки изменили в Казахстане

Министр промышленности и строительства приказом от 25 июня 2024 года внес изменения в Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что застройка многоквартирными жилыми домами жилых зон без учета размещения объектов социальной инфраструктуры (объектов образования и здравоохранения) не допускается.

Реализация проектов по реконструкции (перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующих зданий и сооружений, связанных с изменением несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования, осуществляется следующими этапами:

получение исходных материалов для реконструкции (перепланировки, переоборудования) помещений (отдельных частей) существующих зданий;

проектирование и экспертиза проектов для реконструкции (перепланировки, переоборудования);

уведомление органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль и надзор о начале производства строительно-монтажных работ и осуществление строительно-монтажных работ;

приемка и ввод в эксплуатацию построенного объекта.

Реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий и сооружений, не связанных с изменением несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования (в рамках одного функционального назначения) осуществляется на основании технического проекта, разработанного в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства и выполненного лицами, имеющими лицензию. Получение решения МИО, проектирование и экспертиза проекта не требуется.

При вводе в эксплуатацию объекта технический проект прилагается к акту приемки объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно.

АПЗ и технические условия действуют в течение всего срока нормативной продолжительности строительства, утвержденного в составе проектной (проектно-сметной) документации.

В случае превышения нормативной продолжительности строительства более трех лет срок действия АПЗ и технических условий продлевается на период строительства при условии представления подтверждающих документов о начале строительства.

В случае непредставления подтверждающих документов о начале строительства АПЗ и технические условия по истечении трех лет с даты выдачи считаются недействительными.

Подтверждающими документами о начале строительства для объектов первого и второго уровня ответственности являются талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ и отчеты технического надзора, формируемые в соответствии с Правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Решение МИО на реконструкцию (перепланировку, переоборудование) действует до введения объекта в эксплуатацию.

Также поправки коснулись оказания государственной услуги "Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования)".

Для получения государственной услуги через веб-портал "электронного правительства" следует направить услугодателю заявление о предоставлении исходных материалов на новое строительство /архитектурно-планировочного задания и технических условий/ исходных материалов для реконструкции (перепланировки, переоборудования) помещений (отдельных частей) существующих зданий и сооружений, связанных с изменением несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования с приложением:

для получения исходных материалов на новое строительство (пакет 1) и АПЗ и технических условий (пакет 2):

электронной копии правоустанавливающего документа на земельный участок (в случае отсутствия регистрации в информационной системе "Единый государственный кадастр недвижимости"); (ранее в документе шла о государственной базе данных "Регистр недвижимости")

электронной копии опросного листа (в случае необходимости получения технических условий);

для получения исходных материалов для реконструкции (перепланировки, переоборудования) помещений (отдельных частей) существующих зданий и сооружений, связанных с изменением несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования (пакет 3):

электронной копии письменного согласия не менее двух третей от общего числа собственников квартир, нежилых помещений жилого дома или протокол собственников квартир, нежилых помещений жилого дома в случаях, если изменения затрагивают общее имущество объекта кондоминиума (не требуется для лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на кресло-колясках, в случае если изменения связаны с обеспечением доступа к жилищу) в соответствии с законом "О жилищных отношениях";

электронной копии технического паспорта изменяемого помещения (при его наличии);

электронной копии опросного листа (при необходимости в дополнительном подключении к источникам инженерного и коммунального обеспечения и/или увеличении нагрузок);

электронной копии правоустанавливающего документа на земельный участок (если реконструкция предусматривает дополнительный отвод (прирезку) земельного участка) (в случае отсутствия регистрации в информационной системе "Единый государственный кадастр недвижимости");

электронной копии технического проекта (состав и содержание);

в случаях если в техническом проекте проектировщиком указано, что планируемые реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (частей жилого дома) или перенос границ помещений затрагивают интересы собственников смежных помещений (частей дома) дополнительно прилагается электронная копия нотариально засвидетельствованного письменного согласия собственников помещений (частей дома), смежных с изменяемыми помещениями (частями дома), в случае, если планируемые реконструкции (перепланировки, переоборудование) помещений (частей жилого дома) или перенос границ помещений затрагивают их интересы (не требуется для лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на кресло-колясках, в случае если изменения связаны с обеспечением доступа к жилищу).

Интересы собственников других помещений (частей дома), смежных с изменяемыми помещениями (частями дома), учитываются в случае, если планируемые реконструкции (перепланировка, переоборудование) помещений (частей жилого дома) или перенос границ помещений затрагивают совместную границу с изменяемым помещением (частью жилого дома), а также в случаях ухудшения санитарных, экологических, противопожарных условий проживания. Отказ собственников других помещений (частей дома), смежных с изменяемыми помещениями (частями дома) в иных случаях не допускается.

Истребование иных документов не допускается.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Также уточняется, что одной из причин отказа в оказании госуслуги может быть отказ поставщиком услуг по инженерному и коммунальному обеспечению в выдаче технических условий при отсутствии свободной технической мощности, необходимой для предоставления требуемого объема услуг и (или) отсутствии сетей или иного имущества, необходимого для предоставления услуги.

Кроме того, поправками обновлена форма Архитектурно-планировочного задания на проектирование (АПЗ).

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