Разработан Национальный план развития Казахстана до 2029 года

Агентство по стратегическому развитию и реформам подготовило проект Указа Президента об утверждении Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года, сообщает Zakon.kz.

Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года (НПР-2029) определит приоритеты развития государства в среднесрочной перспективе.

Результатами реализации НПР станут удвоение ВВП до 450 млрд долл. США к 2029 году при среднегодовых темпах роста экономики на уровне 6–7% и через существенный рост благосостояния граждан, выраженный в увеличении ВВП на душу населения в 1,4 раза и медианной заработной платы в 1,9 раза в реальном выражении.

В рамках НПР-2029 определены пять сквозных принципов, лежащих в основе экономических преобразований.

Данные принципы задают ценностные ориентиры среднесрочного видения и находят отражение в приоритетах развития и ожидаемых результатах.

Либерализация и стимулирование конкуренции для повышения глобальной конкурентоспособности и улучшения качества товаров и услуг.

для повышения глобальной конкурентоспособности и улучшения качества товаров и услуг. Защита предпринимательства и понятная, предсказуемая и привлекательная экономическая политика для инвесторов , которая позволит обеспечить экономику достаточными инвестициями для роста.

, которая позволит обеспечить экономику достаточными инвестициями для роста. Раскрытие потенциала казахстанцев с фокусом на обеспечении качественного образования и поддержке предпринимательской и творческой инициативы.

с фокусом на обеспечении качественного образования и поддержке предпринимательской и творческой инициативы. Фокус на повышении производительности и сложности экономики через расширение инновационной активности, модернизацию и цифровизацию отраслей и предприятий.

через расширение инновационной активности, модернизацию и цифровизацию отраслей и предприятий. Недопущение критических разрывов в развитии регионов и создание условий для реализации регионами своего потенциала и большей экономической самостоятельности.

НПР-2029 включает 17 направлений развития, сгруппированных в 4 блока на основе общности запланированных результатов и механизмов реализации:

Обеспечение высокого качества жизни. Построение крепкого фундамента экономики. Развитие новых точек экономического роста. Сквозные преобразования экономики и общественной жизни.

Первый блок – обеспечение высокого качества жизни включает в себя такие направления развития как качественное здравоохранение, образование, социальная защита и комфортная среда.

Приоритеты развития здравоохранения до 2029 года

Ключевая цель данного направления развития к 2029 году — повышение общего уровня здоровья населения и доведение средней продолжительности жизни до 76,3 лет, что потребует комплексной модернизации системы здравоохранения с доведением финансирования отрасли до 5,0% ВВП, в том числе за счет увеличения государственных расходов на здравоохранение от ВВП до 3,7%. Развитие на горизонте до 2029 года будет направлено на предотвращение заболеваемости и снижение смертности, развитие системы ОСМС, повышение ее привлекательности, а также улучшение качества оказания медицинских услуг и доступности медицины.

В рамках развития системы здравоохранения выделены следующие 4 приоритета:

1. Усиление профилактики заболеваний и снижение смертности среди населения

Усилия в данном направлении будут нацелены на предотвращение заболеваемости и снижение смертности по ключевым факторам риска, проведение комплексных мер по снижению младенческой и материнской смертности, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и биобезопасности населения, а также развитие лекарственного обеспечения населения и отечественного фармацевтического производства.

2. Совершенствование системы финансирования здравоохранения

Работа в данном направлении будет направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи, снижение доли карманных расходов в структуре общих расходов на здравоохранение до 20% к 2029 году, а также доведение общих расходов на здравоохранение до уровня 5% от ВВП, в том числе за счет ОСМС.

3. Повышение качества оказания медицинской помощи

Для повышения качества медицинской помощи будет рассмотрено внедрение обязательной аккредитации для медицинских организаций, использованы цифровые технологии, а также дальнейшая подготовка и повышение квалификации медицинских кадров.

Для повышения качества медицинской помощи будут созданы условия для внедрения обязательной аккредитации поставщиков ГОБМП и ОСМС, а также мотивационные механизмы управления качеством.

Также будет произведена цифровая трансформация здравоохранения.

В частности, планируют реализовать переход на новую цифровую платформу электронного здравоохранения eDensaulyq. Ее микросервисная архитектура позволит сформировать полноценный и всесторонний, ориентированный на потребности граждан национальный электронный паспорт здоровья, а также создание эталонных баз данных. Вся важная информация, включая назначенные лекарства, диспансерный учет, медицинские справки, данные о вакцинации, госпитализации, история лечения, в том числе для детей, будет доступна на цифровой платформе.

4. Повышение доступности медицинской помощи

Работа в данном направлении будет направлена на повышение доступности медицинских услуг и увеличение охвата сельского населения объектами ПМСП, а также строительством и модернизацией медицинской инфраструктуры.

Приоритеты развития образования и науки до 2029 года

Развитие отрасли будет направлено на повышение доступности дошкольного образования, повышение качества среднего образования, совершенствование системы ТиПО для удовлетворения потребностей рынка труда, повышение уровня высшего образования до мировых стандартов и перезагрузку национальной модели науки.

Выделены 5 главных приоритетов:

1. Повышение доступности дошкольного воспитания и обучения с обеспечением комфортной, безопасной и качественной средой воспитания

В частности, планируется охват детей от 2 до 6 лет дошкольным образованием до 75% к 2029 году. Основными задачами станут увеличение количества мест в дошкольных организациях и повышение качества дошкольного образования.

2. Повышение функциональной грамотности учащихся и инфраструктурной обеспеченности системы среднего образования

Ключевым результатом в данном направлении станет повышение результатов оценки качества школьного образования по результатам теста PISA до уровня не ниже уровня нижнего квартиля стран ОЭСР: читательская грамотность — 480, математическая грамотность — 482, естественнонаучная грамотность — 492. Основные задачи включают цикличный пересмотр содержания образования с учетом релевантных локальных и мировых трендов, повышение качества педагогического и управленческого состава, развитие инфраструктуры, а также внедрение дифференцированного подхода к развитию школ.

3. Совершенствование системы ТиПО для удовлетворения потребностей рынка труда

На данном направлении следует синхронизировать требования рынка и системы ТиПО с повышением уровня трудоустройства выпускников в первый год после выпуска с ТиПО. Основными задачами станут совершенствование модели работы с работодателями, увеличение охвата студентов техническим и профессиональным образованием после 9 класса, повышение профессионального уровня педагогов, что повлияет на улучшение качества подготовки кадров в сфере ТиПО.

4. Повышение уровня высшего образования до мировых стандартов

Основными задачами станут развитие партнерств с частными предприятиями, привлечение и развитие лучших преподавательских кадров, дальнейшая интернационализация высшего образования, а также расширение партнерств с зарубежными университетами и обновление инфраструктуры вузов.

5. Перезагрузка национальной модели науки

Работа в данном направлении будет ориентирована на повышение доли коммерциализируемых проектов, частного со-финансирования проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности (РННТД) и прикладных научных исследований, а также рост количества исследователей. В результате доля затрат на НИОКР в Казахстане должна достигнуть уровня не менее 1% ВВП. Основными задачами станут повышение спроса на научную деятельность, укрепление кадрового потенциала, повышение качества администрирования науки и модернизация научной инфраструктуры.

Социальная защита до 2029 года

Цель системы социальной защиты к 2029 году — повышение эффективности мер борьбы с бедностью, усиление роли страхового компонента, повышение эффективности пенсионной системы. Развитие отрасли будет направлено на усиление адресности поддержки, рост пенсионных накоплений граждан и построение инклюзивного общества. В результате принятых мер ожидается снижение доли населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума.

В рамках данного направления также выделены 5 приоритетов

1. Совершенствование подходов в оказании мер социальной поддержки

Упор будет сделан на полное, адресное и проактивное оказание мер социальной поддержки. Ожидаемым результатом станет увеличение доли государственных услуг, оказываемых проактивно.

2. Повышение эффективности адресной социальной помощи

В частности, будут пересмотрены условия и механизмы администрирования АСП. Так, с 1 января 2025 года черта бедности для назначения АСП будет определяться на основе медианного дохода. Данный подход обеспечит более объективную оценку бедности в стране и расширит возможности выхода граждан из бедности.

3. Развитие страхового компонента социальной защиты

Будут приняты меры по повышению вовлеченности населения в социальное страхование через применение различных мотивационных механизмов для работающего населения. Данные меры будут направлены на повышение привлекательности системы через постепенное увеличение КЗД по выплатам, информированности населения о преимуществах социального страхования.

Помимо этого расширят виды обязательного социального страхования, будут проработаны вопросы по устранению текущих дисбалансов между выплатами, повышению независимости управления активами фонда, роста их реальной доходности и целевого использования.

4. Рост пенсионных накоплений граждан

В рамках данного приоритета работа будет направлена на поддержание адекватности пенсионных выплат, повышение уровня вовлеченности неформально занятого населения в пенсионную систему и повышение эффективности управления пенсионными активами.

Наращиванию темпа прироста индивидуальных пенсионных накоплений будет способствовать введенные с 2024 года обязательные пенсионные взносы работодателя, которые будут уплачиваться за счет средств работодателя, начиная со ставки 1,5% с доведением до 5% к 2028 году. Участие работодателя в уплате пенсионных взносов — это классическая модель реализации принципа социальной ответственности бизнеса за пенсионное будущее работника.

Также будет продолжено поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной — со 100 до 120% от прожиточного минимума, применяемого для социальных выплат, осуществляемых за счет бюджетных средств.

С целью повышения уровня охвата, регулярности взносов со стороны работников неформального сектора будет продолжено дальнейшее внедрение гибких механизмов внесения пенсионных взносов для самозанятых, масштабирование платформенной занятости на другие виды неформальной деятельности, рассмотрена возможность предоставления временных финансовых стимулов для участия самозанятых в системе, для развития культуры сбережений будут проводиться широкие информационно-разъяснительные кампании.

5. Построение инклюзивного общества

Работа в рамках данного приоритета будет направлена на рост трудоустройства лиц с инвалидностью, повышение доступности социально-значимых объектов и повышение качества социальных услуг.

Приоритеты развития комфортной среды до 2029 года

Залог высокого комфорта и качества жизни — экономическое развитие регионов, концентрация трудовых и финансовых ресурсов в центрах экономического роста и доступ к качественной инфраструктуре и услугам. Таким образом, основными приоритетами будут стимулирование стабильного экономического роста на базе конкурентных преимуществ, развитие агломераций, повышение доступа к инфраструктуре и услугам в сельской местности на базе опорных сел, развитие "умных" населенных пунктов и повышение готовности к чрезвычайным ситуациям (ЧС).

На данном направлении выделены 5 приоритетов:

Стабильный экономический рост регионов на базе их конкурентных преимуществ Комфортные и современные города Доступ к инфраструктуре и услугам в сельской местности на базе опорных сел Развитие "умных" населенных пунктов Развитие инфраструктуры по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях

Крепкий фундамент экономики

Второй блок – крепкий фундамент экономики будет обеспечен за счет развития таких направлений как минерально-сырьевая база (нефть и газ, металлы и прочие полезные ископаемые), энергетика, а также обрабатывающая промышленность.

Приоритеты развития минерально-сырьевой базы до 2029 года

Цель для отраслей добычи металлов и прочих полезных ископаемых к 2029 году — рост выпуска продукции на 40%. Развитие отрасли на горизонте до 2029 года будет направлено на активное восполнение и развитие ресурсной базы, повышение конкурентоспособности продукции, а также решение вопросов, связанных с рекультивацией истощающихся активов.

1. Развитие ресурсной базы: стимулирование геологоразведки

Ключевая цель отрасли в данном направлении — расширение ресурсной базы по приоритетным минералам, повышение охвата геолого-геофизической изученности территории до 2,3 млн кв. км и коэффициентов восполняемости запасов по критическим металлам – до 20–50%.

2. Повышение конкурентоспособности: рост инвестиционной привлекательности отрасли

Поставлена цель — оценка привлекательности для потенциальных инвесторов, а основная задача — вхождение в число наиболее привлекательных рынков для инвестиций в ГМК. К числу основных задач также можно отнести изменение модели налогообложения и обеспечение стабильных условий игры для участников рынка. Значимый прогресс по данной задаче должен быть достигнут уже в краткосрочной перспективе.

В частности, планируется изменение модели налогообложения. Так, в мировой практике наиболее популярной моделью налогообложения в ГМК является расчет выплат на базе объемов реализованной продукции или прибыли. В то же время в Казахстане все еще используется налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Переход на новую модель позволит повысить ясность регуляторного режима для потенциальных инвесторов, а также поможет отойти от практики применения разнящихся налоговых ставок по разным типам полезных ископаемых.

3. Повышение конкурентоспособности: рост производительности труда

Усилия будут сосредоточены на значимом увеличении производительности труда в добыче металлов и прочих твердых полезных ископаемых к 2029 году. Наряду с усилением подготовки кадров основными задачами станут повышение трудовой мобильности и контроль численности персонала.

4. Уточнение требований по рекультивации истощающихся активов

Будут обновлены регуляторные требования, связанные с рекультивацией земель, к 2029 году. Основными задачами станут уточнение оценки ожидаемых затрат, внедрение требований по качеству восстановления и постепенной рекультивации неиспользуемых земель еще при жизни активов.

Приоритеты развития энергетики до 2029 года

Приоритеты развития отрасли направлены на обеспечение энергетической безопасности, достижение траектории углеродной нейтральности и сохранение конкурентоспособности экономики за счет модернизации и расширения инфраструктуры, масштабного внедрения мер повышения энергоэффективности и стимулирования инвестиций в сектор.

План содержит 4 приоритета:

Повышение инвестиционной привлекательности сектора Увеличение доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетическом балансе Модернизация тепловых мощностей и расширение сетевой инфраструктуры Повышение энергоэффективности экономики

Приоритеты развития обрабатывающей промышленности до 2029 года

Цель развития обрабатывающей промышленности к 2029 году — развитие технологичности и конкурентоспособности существующих и новых производств, которые позволят реализовать экспортный потенциал страны и обеспечить потребности внутреннего рынка, что должно привести к значимому росту выпуска отрасли.

Отмечается, что приоритеты развития в обрабатывающей промышленности зависят от специфики сектора и стадии развития отрасли. При этом к общим приоритетам при этом относятся обеспечение сырьем, модернизация производств, развитие кадров и компетенций.

Новые точки роста экономики

Третий блок определяет новые точки роста для экономики Казахстана и включает в себя транспортно-логистический комплекс, агропромышленный комплекс, инновации, цифровую и креативную экономику, а также сферу туризма.

Приоритеты развития транспортно-логистического комплекса

Планируется, что в 2029 году Казахстан значительно укрепится в роли крупного регионального торгово-логистического хаба, а вклад предоставляемых услуг в транспорте и складировании в ВВП превысит 9%.

Объем транзитных перевозок через Казахстан увеличится с 26, 7 млн тонн до 34 млн тонн и с 1,1 млн ДФЭ до 1,8 млн ДФЭ к 2029 году, со сроками доставки между Европой и Китаем в 10–14 дней.

В каких направлениях пойдет развитие:

Расширение и модернизация инфраструктуры, включая устранение лимитирующих автомобильных и железнодорожных участков на приоритетных международных и внутренних маршрутах, увеличение поддерживающей торговой инфраструктуры и мощностей авиа- и морских портов Увеличение транспортного парка, включая обновление мощностей локомотивной тяги, обеспечение средств для мультимодальных перевозок (контейнеры и фитинговые платформы, суда) и пополнение воздушного парка Повышение эффективности работы ТЛК за счет пересмотра модели управления потоками, внедрения тарифных стимулов и интеграции цифровых технологий Увеличение конкуренции на рынке и снижение доли государственного участия

Приоритеты развития агропромышленного комплекса

Развитие агропромышленного комплекса в Казахстане преследует три фундаментальные задачи: обеспечение продовольственной безопасности по всем категориям социально-значимых товаров, стимулирование роста экономики через раскрытие экспортного потенциала продукции животноводства и переработки сельхозпродукции, а также обеспечение продуктивной занятости и достойного уровня благосостояния работников.

Для реализации отмеченных задач в растениеводстве основными направлениями развития станут повышение эффективности использования пахотных площадей и повышение эффективности водопользования. В животноводстве основными направлениями будут масштабирование отрасли путем привлечения инвесторов и развития кооперации, а также обеспечение эпизоотического благополучия. Наряду с этим, одним из ключевых направлений продолжит оставаться повышение уровня переработки сельхозпродукции.

Приоритеты развития инноваций, цифровой и креативной экономики

Потенциал инновационной экономики планируется реализовать через наращивание объемов разработки и внедрения инноваций во всех секторах. К 2029 году Казахстан нарастит выпуск инновационной продукции в 1,8 раза. Целевые индикаторы отраслей, зависящих от человеческого капитала как основного фактора производства, направлены на масштабирование выпуска и увеличение экспорта цифровой и креативной продукции. Так, уже в 2026 году объем ежегодного экспорта ИТ-продуктов и услуг достигнет 1 млрд долларов США. Доля ВДС креативных индустрий в ВВП вырастет до 2% к 2029 году.

Инновационное развитие будет направлено на активное внедрение инноваций в экономике, оптимизацию регулирования и поддержку финансирования инноваций, развитие инновационной инфраструктуры и экосистемы стартапов. Работа в данном направлении тесно связана и дополняет приоритеты развития казахстанской науки.

Развитие секторов цифровой и креативной экономики до 2029 года будет направлено на развитие цифровых и креативных талантов, оптимизацию регулирования и поддержку разработки и внедрения приоритетных цифровых технологий.

Для общего развития компетенций будут расширены курсы по программированию и аналитике данных на всех стадиях формального образования, содержание образовательных программ будет регулярно обновляться при привлечении ведущих экспертов в области ИТ.

Приоритеты развития туризма

К 2029 году объем ежегодно оказываемых услуг в сфере туризма увеличится в 2 раза, а количество туристов достигнет 15 млн в год, включая 4 млн въездных туристов. Приоритетное развитие получат такие туристские дестинации, как города Астана и Алматы (включая Алматинский горный кластер), Мангыстау, Туркестан, курортная зона Бурабай, обладающие наибольшим потенциалом в устойчивом привлечении зарубежных туристов. Ключевыми задачами до 2029 года станет обеспечение таких дестинаций качественной инженерно-транспортной и туристской инфраструктурой, а также повышение популярности казахстанских туристических продуктов на приоритетных рынках. В будущем аналогичный подход будет применен к знаковым локациям туристского интереса и в остальных регионах.

Среди приоритетов:

1. Фокусное развитие приоритетных дестинаций

Усилия сосредоточат на быстрый рост удовлетворенности посетителей и комплексное повышение качества туристского продукта.

2. Повышение популярности Казахстана как туристского направления на ключевых зарубежных рынках

В частности, возрастет турпоток из Китая и стран Восточной Азии, Ближнего Востока и Индии, обладающих большим и быстрорастущим классом граждан со средними и высокими доходами.

Сквозные преобразования экономики и общества

Четвертый блок Национального плана направлен на сквозные преобразования экономики и общества и включает в себя такие блоки как создание динамичной предпринимательской среды, новый инвестиционный цикл, повышение экологической устойчивости, эффективные государственные финансы и обеспечение верховенства права и повышение эффективности государственного управления.

Приоритеты развития предпринимательства

Реализация приоритетов развития предпринимательства позволит увеличить вклад МСБ в экономику Казахстана с 37% в 2022 г. до 55% к 2029 г., включая 15% от среднего бизнеса. Развитие сегмента будет направлено на снижение административной нагрузки и коррупционных рисков через цифровизацию, стимулирование бизнеса к укрупнению и выходу из неформальной экономики, увеличение количества предприятий, ориентированных на экспорт, развитие конкуренции и снижение прямых и косвенных искажений рынка, совершенствование инструментов поддержки бизнеса.

Среди приоритетов выделены:

Повышение эффективности взаимодействия бизнеса и государства

Повышение экспортоориентированности и участия предприятий в глобальной торговле, продвижение отечественных производителей на внутреннем рынке

Стимулирование бизнеса к укрупнению и выходу из неформальной экономики

Развитие конкуренции и снижение искажений рынка

Объем инвестиций в основной капитал должен увеличиться в 3,8 раза в номинальном выражении (к уровню 2022 года), а соотношение ИОК к ВВП — выйти на уровень 24%.

Для достижения данных показателей до 2029 года необходим комплексный пересмотр всего цикла привлечения инвестиций — от инвестиционной стратегии и целеполагания до пост-мониторинга инвестиций, а также стимулирование банковского кредитования реального сектора и развитие альтернативных источников финансирования, безусловная защита интересов инвесторов и формирование качественной системы инвестиционных преференций.

Обеспечение стабильной низкой инфляции вблизи цели является важным фактором, создающим предсказуемую макроэкономическую среду для долгосрочных инвестиций.

Приоритеты в области экологии до 2029 года

Цель в области экологии — повышение экологической устойчивости. Развитие отрасли на горизонте до 2029 года будет направлено на достижение углеродной нейтральности, повышение качества воздуха, водных ресурсов, рационального использования и сохранения водных ресурсов, биоразнообразия и повышения уровня переработки отходов.

1. Повышение качества воздуха

К 2029 году не менее 12 населенных пунктов снизят уровень загрязнения воздуха ниже уровня "высокий" по классификации КазГидроМет. Ключевыми задачами станут утверждение согласованной, синхронизированной между всеми участниками дорожной карты и повышение эффективности регуляторных инструментов, снижение выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и повышение экологичности транспорта.

Будут проработаны стимулирующие механизмы снижения выбросов от стационарных источников с фокусом на декарбонизацию источников генерации энергии, модернизацию угольных ТЭЦ, внедрение электрофильтров и газификацию населения, модернизацию угольных котлов и печей в частных домах.

2. Минимизация угрозы дефицита воды

Основным фокусом работы в рамках данного приоритета будет снижение дисбаланса между водопотреблением и уровнем запаса водных ресурсов, снижение подушевого водопотребления в 1,5 раза, поддержание уровня речного стока страны и увеличение объемов используемых альтернативных водных источников. Основные задачи — повышение эффективности водопользования в сельском хозяйстве, налаживание межгосударственного взаимодействия по вопросам управления водными ресурсами, модернизация водохозяйственной инфраструктуры, использование альтернативных водных источников и применение современных технологий.

Необходим пересмотр системы тарифов, стимулирующей бережливое водопользование и учитывающей необходимость модернизации инфраструктуры. Тарифы на воду будут повышаться с учетом принятой практики дифференцирования: итоговая стоимость на кубометр должна высчитываться с учетом объемов потребления, источников потребляемой воды, уровня внедрения водосберегающих технологий, технологий оборотного водоснабжения.

Необходима разработка комплексного плана и стимулирующих механизмов использования альтернативных водных источников в орошении, промышленности и бытовых нуждах.

Предусмотрено строительство и реконструкция магистральных каналов, систем ирригации.

Для регулирования запаса и притока воды в трансграничных реках важно сотрудничество с соседними странами, исполнение принятых ими обязательств по обеспечению притока воды.

3. Повышение уровня переработки отходов

Ожидается повышение к 2029 году доли сортированных и переработанных твердых бытовых отходов, рост уровня охвата населения услугами сбора и вывоза мусора. Наряду с пересмотром тарифов, основными задачами станут расширение сети пунктов раздельного сбора мусора, строительство новых и модернизация существующих сортировочных комплексов, полигонов, а также усиление административных механизмов.

Так, тарифы в крупнейших по численности и объемам образованных отходов городах (например, Астана, Алматы, Атырау) не пересматривались 4 года, несмотря на рост инфляции. Необходимо обеспечение пересмотра тарифа всеми уполномоченными органами, индексация на инфляцию с целью доведения его до уровня, экономически целесообразного для привлечения в мусоропереработку инвестиций.

4. Сохранение биоразнообразия

Результатом работы в рамках данного приоритета будет повышение к 2029 году доли особо охраняемых природных территорий, повышение уровня материальной и технической оснащенности природоохранных и лесных учреждений, уровня лесистости. Основными задачами будут укрепление материально-технической оснащенности, повышение уровня квалификации персонала, усиление лесовоспроизводительных мероприятий, разработка комплексной программы развития и управления биоразнообразием.

Приоритеты развития эффективных государственных финансов до 2029 года

Для обеспечения снижения зависимости республиканского бюджета от нефтяных доходов и повышения устойчивости бюджета к внешним факторам налогово-бюджетная политика должна формироваться исходя из постепенного снижения ненефтяного дефицита относительно ВВП до 5,5% к 2029 году. Бюджетная политика будет также ориентирована на поддержание дефицита бюджета до 2,1% ВВП к 2029 году.

Основными результатами будут увеличение валютных активов Национального фонда, а также поддержание доли затрат на обслуживание правительственного долга на уровне не выше 10% от общих расходов республиканского бюджета до 2029 года.

Кроме того, ожидается, что к 2029 году доля налоговых поступлений в государственный бюджет увеличится до 22,7% ВВП.

Необходимо разработать план последовательного перехода на интегрированную систему администрирования на основе "Налоговое администрирование 3.0", обеспечивающий интеграцию в естественные системы и ежедневную жизнь налогоплательщиков в режиме реального времени. Для этого будет проведена интеграция с другими государственными органами и функциями, а также с частными субъектами. Наряду с этим, одной из ключевых задач налогового органа также будет клиентоориентированность.

В этой связи будут запущены 2 новые системы: интегрированная система налогового администрирования (ИСНА) и интегрированная база данных (ИБД). Внедряемые системы станут единым банком данных о налогоплательщиках и единой точкой коммуникации с ними на базе передовых цифровых решений в области обнаружения рисков и постановки приоритетов налогового контроля.

В целях повышения налоговых поступлений и укрепления доходной базы бюджета будут проанализированы и оптимизированы налоговые льготы с учетом их эффективности и встречных обязательств налогоплательщиков.

Будет повышена эффективность специальных налоговых режимов с фокусом на минимизацию возможностей для уклонения от уплаты налогов. Кроме того, будут выработаны механизмы по недопущению намеренного дробления организаций с целью снижения налоговой нагрузки.

Приоритеты развития верховенства права и повышения эффективноти госуправления до 2029 года

Целью укрепления верховенства права и повышения эффективности государственного управления станет обеспечение условий "нового общественного договора". Будет усилено соблюдение прав и свобод граждан и бизнеса, повысится качество исполнения государственных решений. Будут развиты возможности участия граждан и бизнес-компаний в двустороннем диалоге с государством.

Приоритетами выступают:

1. Улучшение качества правосудия и продолжение реформы правоохранительных органов

Так, ключевой целью развития системы правосудия станет повышение качества отправления правосудия при сокращении времени на судопроизводство. Реформирование правоохранительных органов будет направлено на повышение эффективности их работы и увеличение доверия со стороны населения: к 2029 г. уровень доверия населения судебной системе увеличится до 58%, а уровень доверия правоохранительным органам – до 72%.

Основными задачами станут укрепление независимости судебной системы, дебюрократизация судебного процесса, совершенствование судебного администрирования, повышение профессионализма судейского корпуса и дальнейшая переориентация работы правоохранительных органов на профилактику правонарушений и повышение доверия населения.

2. Повышение эффективности оказания государственных услуг и работы государственных органов

Планируется переориентация процессов оказания государственных услуг на максимальное удовлетворение потребностей граждан и бизнеса в рамках формирования сервисной модели, повышение эффективности принятия государственных решений и обеспечение условий для реализации "нового общественного договора", в рамках которого граждане будут вовлекаться в управление государством. Будет завершена оцифровка всех бизнес-процессов государственных органов. Еще одним результатом работы к 2029 году станет рост стабильности законов.

3. Профессионализация государственного аппарата через стратегический подбор кадров, обновление организационной культуры и обучение госслужащих

Ключевой целью данного направления станет повышение эффективности работы госслужащих, их адаптивности, способности к оперативному реагированию и нацеленности на результат. Ожидаемым результатом направления станет увеличение уровня удовлетворенности сотрудниками, оказывающими государственные услуги населению и бизнесу. Основными задачами станут внедрение стратегического подхода к подбору кадров, обновление организационной культуры и развитие программ обучения госслужащих.

4. Дальнейшее развитие антикоррупционной политики

Антикоррупционная культура, основанная на честности и неподкупности, должна стать неотъемлемой частью национального самосознания.

Будет сформирована эффективная система по недопущению расхищения бюджета страны с надлежащим контролем на всех стадиях бюджетного процесса и обеспечением его прозрачности.

Принцип неотвратимости ответственности за коррупцию будет обеспечен в полной мере путем применения дисциплинарного, административного и уголовно-правового воздействия, в том числе через институты финансового расследования и возврата активов, возмещения ущерба, ответственность за необоснованное обогащение и другие.

Национальный план развития содержит механизмы своей реализации

Важным компонентом реализации НПР станет четкая ответственность за результаты реализации плана и скоординированное межведомственное взаимодействие, которые позволят обеспечить своевременное планирование и реализацию необходимых задач, синхронизировать меры, предпринимаемые различными органами, а также эффективнее распределить и использовать ресурсы. Вовлечение граждан, бизнеса, профессиональных ассоциаций и некоммерческих организаций позволит обеспечить широкий охват мнений, комплексную многостороннюю оценку вопросов, а также действенность и прагматичность принимаемых мер.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 февраля 2024 года.