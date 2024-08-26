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Правительство Казахстана утвердило Национальный инфраструктурный план до 2029 года

Алматинская ТЭЦ-2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 11:33 Фото: Zakon.kz
Правительство РК постановлением от 25 июля 2024 года утвердило Национальный инфраструктурный план Республики Казахстан до 2029 года, сообщает Zakon.kz.

Основные подходы отбора проектов плана:

  • обеспечение межрегиональной, территориальной связанности посредством интеграции регионов в единое экономическое пространство через укрепление внешнего и внутреннего инфраструктурного каркаса;
  • сокращение межрегиональных разрывов и неравенства инфраструктурного обеспечения, мониторинговыми инструментами которого могут стать национальный рейтинг качества жизни в городах и региональный индекс благосостояния Казахстана;
  • максимальное вовлечение существующего и перспективного отечественного промышленного потенциала.

Основные критерии отбора проектов плана:

  • экономическая жизнеспособность – проект должен способствовать повышению конкурентоспособности национальной экономики, стимулировать создание качественных рабочих мест, оказывать мультипликативный эффект на другие отрасли экономики, применять новые технологические достижения в области эффективности использования ресурсов;
  • улучшение внешней и межрегиональной связанности;
  • экологическая ответственность – проект соответствует изменению климата и принципу предупреждения стихийных бедствий, ориентирован на восстановление окружающей среды и защиту биоразнообразия;
  • увеличение доли внутристрановой ценности – проект обязан обеспечивать максимальное использование и развитие отечественных возможностей в области научно-технических разработок и производства или внутристрановую ценность;
  • страновой масштаб.

План предусматривается четыре направления инфраструктуры, по которым сформирован перечень из 204 проектов:

  • энергетическая инфраструктура – 46 проектов;
  • транспортная инфраструктура – 59 проектов;
  • инфраструктура водоснабжения и водоотведения – 89 проектов;
  • цифровая инфраструктура – 10 проектов.

В частности, планом предусмотрена реализация проектов по внедрению новых мощностей, направленных на покрытие растущего потребления электроэнергии. Проекты по строительству новых и модернизации существующих электростанций отнесены к перечню А по нескольким причинам:

  • обеспечивают надежное электро– и теплоснабжение населения;
  • обеспечивают работу жизненно важных объектов;
  • являются ключевым элементом для развития экономики страны;
  • позволяют снизить зависимость страны от импортируемой энергии, тем самым повышая энергетическую безопасность;
  • снижают риски возникновения аварийных ситуаций.

Кроме того, до 2029 года планируется завершить реализацию крупных объектов ВИЭ, которые реализуются с участием стратегических международных партнеров, таких как Total Eren, Masdar, ACWA Power и Сhina Power International Holding. Эти компании, являющиеся ведущими в области ВИЭ, проявили заинтересованность в инвестировании в проекты Казахстана, что способствует экономическому развитию страны и увеличению доли ВИЭ.

Также предусмотрена реализация проекта по модернизации теплосетей на территории Казахстана, что окажет положительный эффект на показатель изношенности тепловых сетей.

Как ожидается, реализация плана в энергетике приведет к:

1) снижению износа генерирующих мощностей к 2029 году до 47% (2024 год – 53%);

2) исключению дефицита электрической мощности к 2029 году;

3) доля электроэнергии от ВИЭ к 2029 году составит 12,5% от общего объема производства (2024 год – 6%);

4) объем вводимых электрических мощностей с накоплением достигнет 14,785 ГВт к 2029 году (2024 год – 0,695 ГВт);

5) снижение износа сетей теплоснабжения к 2029 году дойдет до 43% (2024 год – 52%).

Планируется расширение нефтепровода "Кенкияк – Атырау" в режиме реверс с 6 млн тонн до 15 млн тонн в год, расширение нефтепровода "Кенкияк – Кумколь" с 10 млн тонн до 20 млн тонн в год.

В железнодорожной инфраструктуре для стимулирования роста объемов транзитных перевозок и удовлетворения внутренних потребностей в транспортных услугах будет осуществлена реализация инвестиционных проектов: строительство, реконструкция и модернизация ключевых участков, таких как железнодорожные линии "Достык – Мойынты", "Дарбаза – Мактарал", а также обводная ветка вокруг города Алматы, железнодорожный переход "Бахты" на границе с КНР и иные проекты.

В авиационной инфраструтуре предусматривается реконструкция аэровокзальных помещений, взлетно-посадочных полос в нескольких аэропортах, включая аэропорт города Шымкента, который является одним из ключевых хабов.

Кроме того, планируется реализация 67 проектов по строительству и модернизации очистных сооружений, что будет способствовать сохранению качества водных ресурсов и поддержанию состояния окружающей среды. Также запланировано строительство 19 новых водохранилищ.

В плане также заложены мероприятия по обрабатывающей промышленности, в цифровой сфере и т. д.

Потребность финансирования 204 проектов составляет 40,1 трлн тенге, из них за счет:

  • республиканского бюджета – 1 трлн тенге;
  • национального фонда – 0,5 трлн тенге;
  • местного бюджета – 2 трлн тенге;
  • внебюджетных средств – 36,6 трлн тенге.

Конкретные источники финансирования реализации проектов будут определены после получения соответствующих экспертиз и заключений в рамках инвестиционной фазы проектов.

Ожидаемые экономические эффекты плана

  • Общий эффект от вклада в валовую добавленную стоимость (ВДС) от реализации проектов плана оценивается в 24,6 трлн тенге.
  • Вклад в рост ВВП ожидается в среднем на уровне 2,3% (в 2024 году – 1,6%).
  • Одним из мультипликативных эффектов плана является создание порядка 150 тыс. рабочих мест, из них постоянных – 26 582, временных – 120 355.

Также в каждом из разделов направлений инфраструктуры предусмотрены целевые индикаторы доли внутристрановой ценности.

"Выполнение индикаторов внутристрановой ценности будет способствовать сокращению зависимости от мировых рынков, а регламентация вышеуказанных материалов, планируемых к использованию при реализации проектов плана, позволит стимулировать обрабатывающую промышленность на создание новых и дополнительных производств, а также прорабатывать возможности заключения офтейк-контрактов на инвестиционных и реализационных стадиях проектов плана", – считают разработчики документа. 

В целом план направлен на надежность системы жизнеобеспечения населения и обеспечение экономического роста страны.

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