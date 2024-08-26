Правительство Казахстана утвердило Национальный инфраструктурный план до 2029 года

Правительство РК постановлением от 25 июля 2024 года утвердило Национальный инфраструктурный план Республики Казахстан до 2029 года, сообщает Zakon.kz.

Основные подходы отбора проектов плана:

обеспечение межрегиональной, территориальной связанности посредством интеграции регионов в единое экономическое пространство через укрепление внешнего и внутреннего инфраструктурного каркаса;

сокращение межрегиональных разрывов и неравенства инфраструктурного обеспечения, мониторинговыми инструментами которого могут стать национальный рейтинг качества жизни в городах и региональный индекс благосостояния Казахстана;

максимальное вовлечение существующего и перспективного отечественного промышленного потенциала.

Основные критерии отбора проектов плана:

экономическая жизнеспособность – проект должен способствовать повышению конкурентоспособности национальной экономики, стимулировать создание качественных рабочих мест, оказывать мультипликативный эффект на другие отрасли экономики, применять новые технологические достижения в области эффективности использования ресурсов;

улучшение внешней и межрегиональной связанности;

экологическая ответственность – проект соответствует изменению климата и принципу предупреждения стихийных бедствий, ориентирован на восстановление окружающей среды и защиту биоразнообразия;

увеличение доли внутристрановой ценности – проект обязан обеспечивать максимальное использование и развитие отечественных возможностей в области научно-технических разработок и производства или внутристрановую ценность;

страновой масштаб.

План предусматривается четыре направления инфраструктуры, по которым сформирован перечень из 204 проектов:

энергетическая инфраструктура – 46 проектов;

транспортная инфраструктура – 59 проектов;

инфраструктура водоснабжения и водоотведения – 89 проектов;

цифровая инфраструктура – 10 проектов.

В частности, планом предусмотрена реализация проектов по внедрению новых мощностей, направленных на покрытие растущего потребления электроэнергии. Проекты по строительству новых и модернизации существующих электростанций отнесены к перечню А по нескольким причинам:

обеспечивают надежное электро– и теплоснабжение населения;

обеспечивают работу жизненно важных объектов;

являются ключевым элементом для развития экономики страны;

позволяют снизить зависимость страны от импортируемой энергии, тем самым повышая энергетическую безопасность;

снижают риски возникновения аварийных ситуаций.

Кроме того, до 2029 года планируется завершить реализацию крупных объектов ВИЭ, которые реализуются с участием стратегических международных партнеров, таких как Total Eren, Masdar, ACWA Power и Сhina Power International Holding. Эти компании, являющиеся ведущими в области ВИЭ, проявили заинтересованность в инвестировании в проекты Казахстана, что способствует экономическому развитию страны и увеличению доли ВИЭ.

Также предусмотрена реализация проекта по модернизации теплосетей на территории Казахстана, что окажет положительный эффект на показатель изношенности тепловых сетей.

Как ожидается, реализация плана в энергетике приведет к:

1) снижению износа генерирующих мощностей к 2029 году до 47% (2024 год – 53%);

2) исключению дефицита электрической мощности к 2029 году;

3) доля электроэнергии от ВИЭ к 2029 году составит 12,5% от общего объема производства (2024 год – 6%);

4) объем вводимых электрических мощностей с накоплением достигнет 14,785 ГВт к 2029 году (2024 год – 0,695 ГВт);

5) снижение износа сетей теплоснабжения к 2029 году дойдет до 43% (2024 год – 52%).

Планируется расширение нефтепровода "Кенкияк – Атырау" в режиме реверс с 6 млн тонн до 15 млн тонн в год, расширение нефтепровода "Кенкияк – Кумколь" с 10 млн тонн до 20 млн тонн в год.

В железнодорожной инфраструктуре для стимулирования роста объемов транзитных перевозок и удовлетворения внутренних потребностей в транспортных услугах будет осуществлена реализация инвестиционных проектов: строительство, реконструкция и модернизация ключевых участков, таких как железнодорожные линии "Достык – Мойынты", "Дарбаза – Мактарал", а также обводная ветка вокруг города Алматы, железнодорожный переход "Бахты" на границе с КНР и иные проекты.

В авиационной инфраструтуре предусматривается реконструкция аэровокзальных помещений, взлетно-посадочных полос в нескольких аэропортах, включая аэропорт города Шымкента, который является одним из ключевых хабов.

Кроме того, планируется реализация 67 проектов по строительству и модернизации очистных сооружений, что будет способствовать сохранению качества водных ресурсов и поддержанию состояния окружающей среды. Также запланировано строительство 19 новых водохранилищ.

В плане также заложены мероприятия по обрабатывающей промышленности, в цифровой сфере и т. д.

Потребность финансирования 204 проектов составляет 40,1 трлн тенге, из них за счет:

республиканского бюджета – 1 трлн тенге;

национального фонда – 0,5 трлн тенге;

местного бюджета – 2 трлн тенге;

внебюджетных средств – 36,6 трлн тенге.

Конкретные источники финансирования реализации проектов будут определены после получения соответствующих экспертиз и заключений в рамках инвестиционной фазы проектов.



Ожидаемые экономические эффекты плана

Общий эффект от вклада в валовую добавленную стоимость (ВДС) от реализации проектов плана оценивается в 24,6 трлн тенге.

Вклад в рост ВВП ожидается в среднем на уровне 2,3% (в 2024 году – 1,6%).

Одним из мультипликативных эффектов плана является создание порядка 150 тыс. рабочих мест, из них постоянных – 26 582, временных – 120 355.



Также в каждом из разделов направлений инфраструктуры предусмотрены целевые индикаторы доли внутристрановой ценности.



"Выполнение индикаторов внутристрановой ценности будет способствовать сокращению зависимости от мировых рынков, а регламентация вышеуказанных материалов, планируемых к использованию при реализации проектов плана, позволит стимулировать обрабатывающую промышленность на создание новых и дополнительных производств, а также прорабатывать возможности заключения офтейк-контрактов на инвестиционных и реализационных стадиях проектов плана", – считают разработчики документа.

В целом план направлен на надежность системы жизнеобеспечения населения и обеспечение экономического роста страны.