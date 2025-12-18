Нефинансовая поддержка предпринимателей: изменились правила оказания

Правительство постановлением от 11 декабря 2025 года внесло поправки в Правила, формы поддержки и другие условия, необходимые для оказания государственной нефинансовой поддержки субъектам частного предпринимательства в различных отраслях экономики, сообщает Zakon.kz.

Обучение субъектам МСП и их представителям предоставляется не более одного раза в год по одному отраслевому (профильному) направлению.

В правила внесено дополнение, согласно которому обучение осуществляется по приоритетным отраслям региона (в разрезе областей, городов республиканского значения и столицы, районов (городов областного значения), утверждаемым местными исполнительными органами по согласованию с РПП и НПП "Атамекен".

Изменен механизм реализации проекта "Одно село – один продукт" (ОСОП).

Теперь по итогам региональной выставки рабочая группа проводит отбор не более 20 продукции/товаров (ранее отбирали всего 10). РПП формирует рабочую группу, которая утверждается приказом руководителя РПП, в нечетном количестве, в состав которой входят работники оператора нефинансовой поддержки и РПП, а также представители региональных отраслевых ассоциаций.

Отобранные рабочей группой продукция/товары презентуются на заседании бренд-комитета, где отбирается не более 10 продукции/товара, и выдаются сертификаты финалиста. Напомним, до внесения поправок отбиралось всего 3 продукции или товара.

Также уточнено, что предоставление услуг по инструменту "Информационно-консультационные услуги для предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой" осуществляется в филиалах РПП через действующие при них ЦОПы и/или в местах наибольшего скопления предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой в районных центрах, а также в городах областного, районного значения, а в онлайн-режиме – через веб-портал оператора нефинансовой поддержки.

Помимо этого, изменился порядок оказания услуг по предоставлению предпринимателям сервисной поддержки.

Так, установлено, что не позднее июня отчетного года оператор нефинансовой поддержки разрабатывает и размещает на интернет-ресурсах не менее двух информативных видеороликов (на казахском и русском языках) продолжительностью не менее 3 минут по услугам инструмента "Предоставление сервисной поддержки ведения предпринимательской деятельности".

Разработка и размещение не менее двух информативных видеороликов (на казахском и русском языках) по согласованию с уполномоченным органом осуществляются в рамках финансирования инструмента "Предоставление сервисной поддержки ведения предпринимательской деятельности".

В свою очередь инструмент "Деловые связи" предусматривает тематическую бизнес-стажировку за рубежом, а также посещение предприятий аналогичного профиля и установление деловых связей с иностранными партнерами по вопросам:

трансферта технологий и приобретения оборудования;

взаимной поставки товаров, работ и услуг;

приобретения франшизы;

создания совместных предприятий.

Формат, а также сроки прохождения бизнес-стажировки определяются принимающей страной путем направления письма оператору нефинансовой поддержки.

Организацию бизнес-стажировок для субъектов МСП оказывают МЗО с учетом уровня развития отраслей принимающих стран.

Подача заявки на получение меры нефинансовой поддержки в рамках инструмента "Деловые связи" через региональные палаты предпринимателей осуществляется в следующем порядке:

услугополучатель заполняет заявку на участие в бизнес-стажировке для повышения квалификации руководителей высшего и среднего звена малого и среднего предпринимательства в рамках инструмента "Деловые связи", письменное обязательство участника;

заявка рассматривается оператором нефинансовой поддержки в течение 10 рабочих дней.

По принятым заявкам оператор нефинансовой поддержки совместно с МЗО организует защиту разработанных участниками анкет, содержащих кооперационные проекты, и проводит отбор лучших из них.

Критериями при отборе услугополучателя являются:

намерение кооперировать с иностранными компаниями;

потенциал управленца;

знание иностранного языка (при прохождении бизнес-стажировки на иностранном языке).

После определения лучших анкет, содержащих кооперационные проекты, оператор нефинансовой поддержки направляет в уполномоченный орган списки отобранных субъектов МСП для согласования в участии в бизнес-стажировке за рубежом.

Оператор нефинансовой поддержки направляет участников на бизнес-стажировку.

Участники инструмента "Деловые связи" самостоятельно оплачивают транспортные расходы и проживание на территории РК до пункта вылета на бизнес-стажировку.

По результатам бизнес-стажировки участник инструмента в течение 2 месяцев с момента прибытия в Казахстан письменно (в бумажной или электронной форме) информирует оператора нефинансовой поддержки о результатах бизнес-стажировки с указанием следующих сведений:

краткое описание прохождения бизнес-стажировки (место, сроки, принимающая организация);

основные полученные результаты и навыки (новые знания, установленные контакты, договоренности о сотрудничестве);

планы по развитию собственного предприятия (мероприятия по внедрению полученного опыта, расширению партнерств, запуску новых проектов и другие мероприятия).

Оператор нефинансовой поддержки совместно с МЗО через год после прохождения участниками инструмента бизнес-стажировки проводит мониторинг реализации планов развития данных субъектов МСП, с указанием наименования зарубежной компании-партнера, с которой установлено сотрудничество, и направляет в уполномоченный орган.

При условии расширения стран для направления субъектов МСП на бизнес-стажировку, а также прохождении конкурсного отбора допускается изменение по составу пакета документов, предоставляемых субъектами МСП.

Помимо этого, поправки коснулись программы деловых консультационных услуг Европейского банка реконструкции и развития по поддержке малого и среднего предпринимательства РК.

Программа ЕБРР реализуется по пяти направлениям:

привлечение компаний-поставщиков консультационных услуг на предприятие для внедрения изменений, требуемых для роста предприятия;

привлечение зарубежных отраслевых экспертов для оказания помощи в росте и развитии предприятия;

развитие рынков и стимулирование спроса на консультационные услуги для субъектов МСП путем организации и проведения тематических тренингов, семинаров, конференций и других обучающих мероприятий для предпринимателей;

развитие компетенции местных бизнес-консультантов путем проведения тренингов для тренеров;

повышение инвестиционной привлекательности предприятий среднего предпринимательства.

Участниками Программы ЕБРР являются предприятия, отвечающие базовым и дополнительным критериям.

Базовые критерии отбора участников:

размер предприятия (без учета аффилированных лиц) – до 250 сотрудников для проектов с привлечением компаний-поставщиков консультационных услуг и до 500 сотрудников для проектов с привлечением зарубежных отраслевых экспертов;

сфера деятельности – деятельность во всех секторах экономики, за исключением банковских услуг, военной продукции или услуг, азартных игр и табачных изделий, а также сектора экономики, исключенных из деятельности ЕБРР в соответствии со страновой стратегией ЕБРР по РК;

зрелость – опыт ведения бизнеса не менее двух лет на момент подачи заявки (за исключением специальных инициатив);

полный пакет заявочной документации на участие в Программе ЕБРР;

Для участия в направлении "Повышение инвестиционной привлекательности предприятий среднего предпринимательства":

конкурентоспособное предприятие среднего предпринимательства, отобранное в соответствии с критериями сегментирования субъектов предпринимательства;

финансовая устойчивость и положительная динамика роста оборота и EBITDA за последние два года;

сектор экономики: предприятие-кандидат должно работать в одном или нескольких секторах экономики, связанных с производством и (или) переработкой продукции, либо будущий консультационный проект должен быть направлен на развитие производства и (или) переработку продукции;

подтвержденная положительная кредитная история без просроченной задолженности и с долговой нагрузкой не выше трехкратного размера операционной прибыли для получения финансирования для стимулирования дальнейшего роста.

Постановление вводится в действие с 26 декабря 2025 года.