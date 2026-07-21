В Казахстане обновили регламент правительства

Постановлением правительства от 14 июля 2026 года внесены изменения в Регламент Правительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что представление интересов правительства в Курултае Республики Казахстан и обеспечение его постоянного взаимодействия с законодательной ветвью власти осуществляет представитель правительства в Курултае.

Ежеквартальный перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях утверждается руководителем Аппарата правительства по согласованию с премьер-министром и его заместителями на основе предложений членов правительства, представляемых в Аппарат правительства не позднее 20-го числа месяца, предшествующего планируемому кварталу.

Утвержденный перечень запланированных вопросов рассылается Аппаратом правительства членам правительства, акимам столицы, областей, городов республиканского значения и при необходимости руководителям других государственных органов и организаций.

На заседаниях по приглашению Аппарата правительства могут присутствовать должностные лица, которым такое право предоставлено актами президента, депутаты Курултая, акимы регионов, руководители других государственных органов и организаций, работники Аппарата правительства и иные лица.

Разработка проектов постановлений правительства и распоряжений премьер-министра осуществляется на основании и во исполнение Конституции, законов, актов президента и иных нормативных правовых актов.

Проекты (кроме постановлений правительства, предусматривающих внесение проектов законов в Курултай) согласовываются государственными органами в течение 3 рабочих дней, за исключением министерств юстиции, финансов, национальной экономики, искусственного интеллекта и цифрового развития как уполномоченного органа в сфере информатизации и межотраслевой координации цифровой трансформации государственного управления, которые согласовывают проекты в течение 5 рабочих дней. Проекты по вопросам подписания, утверждения, принятия международного договора и о присоединении к нему согласовываются министерством иностранных дел в течение 5 рабочих дней.

В случае если проект находится на согласовании в государственном органе более 3 рабочих дней (в министерствах юстиции, финансов, национальной экономики, иностранных дел, искусственного интеллекта и цифрового развития – 5 рабочих дней) и ответ по нему не представлен, то такой проект считается по умолчанию «согласованным».

Проекты постановлений о внесении на рассмотрение Курултая законопроектов о ратификации и денонсации международных договоров о займах согласовываются государственными органами в течение 3 рабочих дней.

Проекты законов, за исключением проектов кодексов, согласовываются государственными органами в течение 5 рабочих дней (министерством юстиции в течение 7 рабочих дней). Проекты кодексов Республики Казахстан государственными органами согласовываются в течение 7 рабочих дней (министерством юстиции в течение 10 рабочих дней).

Проекты принимаются Аппаратом правительства ежедневно в будние дни с 9.00 до 18.00 часов в электронном формате посредством ИССП, проекты, содержащие информацию ограниченного распространения, – посредством СЭД, в бумажном виде только в исключительных случаях при отсутствии возможности передачи в электронном формате через систему электронного документооборота. Проекты, содержащие государственные секреты, принимаются на бумажных носителях с полистным парафированием с листом согласования и на электронном носителе (CD-диск) с 9.00 до 17.00 часов.

Проекты законов принимаются ежедневно в будние дни в электронном формате по СЭД и на бумажном носителе с 9.00 до 17.00 часов.

Голосование членов правительства проводится по:

проектам постановлений правительства;

проектам заключений правительства к законопроектам, инициированным депутатами Курултая ;

; проектам заключений правительства на поправки депутатов Курултая к законопроектам, находящимся на рассмотрении Курултая ;

к законопроектам, находящимся на рассмотрении ; согласованным позициям государственных органов по поправкам, инициируемым в ходе рассмотрения проектов законов в Курултае.

Помимо этого, поправки в Регламент внесены в части планирования законотворческой деятельности.

Формирование плана на предстоящий год осуществляется с учетом Послания президента, нормативных постановлений и ежегодных посланий Конституционного суда, документов Системы государственного планирования, утверждаемых правительством, планов-графиков по реализации решений и (или) поручений президента, Администрации президента, премьер-министра и правительства, результатов правового мониторинга законов, нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено законодательством РК.

В план в обязательном порядке включаются проекты законов, вытекающие из поручений президента, Администрации президента и премьер-министра, а также инициативные проекты законов.

Проект плана на предстоящий год формируется министерством юстиции на основании положительного заключения Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности по консультативным документам регуляторной политики, которые представляются государственными органами в министерство юстиции ежегодно до 1 августа. При этом консультативные документы должны быть одобрены Межведомственной комиссией ежегодно до 1 сентября.

Требования, указанные в части первой настоящего пункта, не распространяются на консультативные документы, разрабатываемые в целях реализации мероприятий по исполнению Общенационального плана по реализации посланий президента народу Казахстана, а также итоговых решений Конституционного суда.

Проект плана должен содержать указание на:

наименование проекта закона, разработка которого предполагается в предстоящем году, отражающее его уровень, форму и предмет регулирования;

сроки разработки проекта закона (внесения в министерство юстиции, правительство и Курултай );

); органы, организации и должностных лиц не ниже заместителя первого руководителя, которые ответственны за разработку проекта закона.

При этом срок внесения проекта закона в Курултай не должен быть менее двух месяцев от установленного срока внесения его в правительство, за исключением проектов законов, разрабатываемых в реализацию Бюджетного кодекса.

Общий контроль и координацию за выполнением текущего плана осуществляет министерство юстиции.

Разработчики проектов законов в срок не позднее 25-го числа каждого месяца на общедоступном государственном объекте информатизации размещают информацию о ходе выполнения плана, подготовке приоритетных проектов законов, а также проектов законов, вытекающих из поручений президента, Администрации президента и премьер-министра, прохождении проектов законов в правительстве и Курултае.

Министерство юстиции ежеквартально, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обобщает ход законопроектной деятельности правительства и:

размещает на общедоступном государственном объекте информатизации сводную информацию о ходе выполнения плана, подготовке приоритетных проектов законов, а также проектов законов, вытекающих из поручений президента, Администрации президента и премьер-министра, прохождении проектов законов в правительстве и Курултае ;

; вносит в Аппарат правительства информацию о возможных нарушениях сроков разработки проектов законов и предложения о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в срывах сроков разработки проектов законов.

При нарушении сроков разработки запланированных проектов законов руководитель Аппарата правительства с учетом предложений министерства юстиции вносит премьер-министру представления о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в срывах сроков разработки проектов законов.

В случае возникновения объективных причин переноса предусмотренных планом сроков представления проектов законов в правительство и Курултай разработчик направляет за один месяц до наступления указанного срока:

письмо-обоснование на имя премьер-министра с изложением причин переноса срока внесения проектов законов в правительство или Курултай ;

; проект постановления правительства, согласованный в установленном порядке;

представление руководителя центрального государственного органа о привлечении к дисциплинарной ответственности политического должностного лица, ответственного за разработку и внесение проекта закона, указанного в Плане.

Вопрос согласования переноса сроков внесения проекта закона в правительство или Курултай с премьер-министром обеспечивается его заместителями или руководителем Аппарата правительства по предложению государственного органа-разработчика.

При повторном инициировании вопроса о переносе сроков представления проекта закона в правительство или Курултай, предусмотренных планом, рассматривается вопрос об ответственности первого руководителя государственного органа-разработчика.

Порядок подготовки, оформления, согласования, голосования по проектам законов, а также рассмотрения разногласий по ним аналогичен порядку, установленному для внесения проектов постановлений правительства, с особенностями, предусмотренными законом «О правовых актах», Регламентом Курултая и настоящим Регламентом.

Разработка и внесение проектов законов о ратификации и денонсации международных договоров и присоединении к ним осуществляются в порядке, установленном законом «О международных договорах Республики Казахстан".

К проектам законов о ратификации международных договоров, вносимым правительством на рассмотрение Курултая, прилагается экспертное заключение по результатам научной экспертизы международных договоров, проведенной в соответствии с законом «О международных договорах Республики Казахстан».

На основании плана разработчики не позднее 1-го числа месяца, определенного планом, вносят проекты законов в Аппарат правительства совместно с проектами постановлений правительства о внесении этих проектов законов в Курултай.

Порядок внесения проектов законов в Аппарат правительства аналогичен порядку, установленному для внесения проектов постановлений правительства, с особенностями, предусмотренными законом «О правовых актах», Регламентом Курултая и настоящим Регламентом.

В целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны, уполномоченный государственный орган вправе инициировать вопрос разработки проекта закона для немедленного рассмотрения Курултаем, а также соответствующего временного постановления правительства, имеющего силу закона.

Такие проекты после согласования с Администрацией президента выносятся на заседание правительства для последующего голосования либо на заочное голосование членов правительства в сроки, не превышающие 3 календарных дня.

Внесение проекта закона для немедленного рассмотрения Курултаем обеспечивается в сроки, не превышающие 2 календарных дня, а также принятие соответствующего временного постановления правительства, имеющего силу закона, и утверждение подзаконных нормативных правовых актов, подготовленных в реализацию указанных проектов, осуществляются в сроки, не превышающие 5 календарных дней со дня проведения заседания либо заочного голосования членов правительства.

Презентации подлежат проекты законов, разработанные во исполнение плана законопроектных работ правительства, плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений по реализации посланий президента народу Казахстана, а также поручений президента, премьер-министра, Администрации президента и правительства.

Также подлежат обязательной презентации:

проекты заключений правительства по законопроектам, инициированным депутатами Курултая;

проекты заключений правительства по поправкам депутатов Курултая по законопроектам, находящимся на рассмотрении Курултая;

согласованные позиции государственных органов по поправкам, инициируемым по поручению президента и премьер-министра в ходе рассмотрения законопроекта в Курултае.

Кроме того, в Регламенте меняется порядок внесения проектов законов в Курултай.

Подлинники проектов законов, вносимых на рассмотрение Курултая по инициативе правительства, в обязательном порядке визируются руководителями государственного органа – разработчика проекта закона, министерств юстиции, национальной экономики и финансов, руководителем Аппарата правительства и премьер-министром.

Пояснительная записка к проекту закона на бланке правительства визируется руководителем Аппарата правительства и подписывается премьер-министром.

Подлинники проектов законов вносятся Аппаратом правительства в Курултай на бумажном носителе и в формате электронных документов на государственном и русском языках.

Перед внесением проекта закона в Курултай определяется персональный состав лиц, ответственных за сопровождение проекта закона в Курултае, при этом в обязательном порядке в перечень включаются первый руководитель государственного органа-разработчика, его заместитель, ответственный за разработку проекта закона, эксперты, проводившие научную экспертизу проекта закона (по согласованию), и другие заинтересованные лица (по согласованию).

После согласования с Администрацией президента правительство вносит проекты законов, которые планируется определить приоритетными, на рассмотрение Курултая в срок не позднее 5 рабочих дней.

В случае возврата без регистрации Аппаратом Курултая в Аппарат правительства проекта закона, внесенного по инициативе Правительства в Курултай, разработчиком проекта закона в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта в Аппарат правительства, если иное не установлено в соответствующем поручении, проводится работа по устранению выявленных недостатков в его оформлении.

За непредставление в полном комплекте материалов к внесенному правительством в Курултай проекту закона ответственность несут первый руководитель государственного органа-разработчика проекта закона, а также соответствующие структурные подразделения Аппарата правительства, подготовившие проект закона к внесению в Курултай.

Ответственность за неаутентичность текста проекта закона на государственном и русском языках, внесенного правительством в Курултай, возлагается на первого руководителя государственного органа-разработчика проекта закона и организацию, осуществлявшую лингвистическую экспертизу.

После завершения работы по устранению выявленных недостатков в оформлении проекта закона разработчик вносит в Аппарат правительства надлежаще оформленные материалы по данному проекту закона для последующего одновременного направления за подписью руководителя Аппарата правительства их подлинников на бумажном и электронном носителях (в формате электронных документов) в Аппарат Курултая.

Регламентом определена процедура рассмотрения проектов законов, инициированных депутатами Курултая или Қазақстан Халық Кеңесі.

По поступившим в правительство проектам законов, инициированным депутатами Курултая или Қазақстан Халық Кеңесі, в том числе предусматривающим сокращение поступлений или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов и (или) Национального фонда, правительством представляется в Курултай заключение на государственном и русском языках.

Поступившие в правительство проекты законов, инициированные депутатами Курултая или Қазақстан Халық Кеңесі, и проекты заключений правительства к ним подлежат рассмотрению на заседании Межведомственной комиссии.

Подготовка проекта заключения правительства к проекту закона, инициированному депутатами Курултая или Қазақстан Халық Кеңесі, обеспечивается государственным органом, определенным в качестве ответственного поручением руководителя Аппарата правительства.

Государственные органы-соисполнители в течение 5 рабочих дней со дня поступления поручения, если в поручении не установлен иной, более короткий срок, обязаны представить свою позицию по проекту закона, инициированному депутатами Курултая или Қазақстан Халық Кеңесі, ответственному государственному органу для учета в подготовке проекта заключения правительства.

Проект заключения правительства включает сведения о нормах, предусматривающих сокращение поступлений или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов, и (или) Национального фонда, заключение Республиканской бюджетной комиссии по таким нормам, сведения о соответствии предлагаемых проектом закона норм Конституции, действующим законам, целесообразности их принятия, нормах, предусматривающих введение регуляторного инструмента и связанных с ним требований или осуществление ужесточения регулирования в отношении субъектов частного предпринимательства, возможных негативных социально-экономических последствиях, нормах, для реализации которых потребуется принятие подзаконного нормативного правового акта.

При внесении в Аппарат правительства проектов заключений правительства на проекты законов, инициированные депутатами Курултая или Қазақстан Халық Кеңесі, подготовленных в соответствии с настоящим Регламентом, разработчик прилагает к ним в форме электронного документа копию протокольного решения Межведомственной комиссии, копии писем заинтересованных государственных органов, а также министерств юстиции, национальной экономики, финансов за подписью первого руководителя государственного органа либо уполномоченного им должностного лица.

Проект заключения правительства вносится в Аппарат правительства на государственном и русском языках в формате электронного документа не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации в Аппарате правительства инициированного депутатами Курултая или Қазақстан Халық Кеңесі проекта закона, если в поручении руководителя Аппарата правительства не установлены иные, более короткие сроки.

В срок не позднее 15 рабочих дней со дня одобрения проекта заключения на заседании Правительства ответственный государственный орган письмом за подписью первого руководителя либо уполномоченного им должностного лица направляет для ознакомления предварительные проекты подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для реализации проекта закона, депутатам Курултая или Қазақстан Халық Кеңесі, инициировавшим проект закона, в Аппарат правительства и министерство юстиции.

Также поправками установлен порядок прохождения проектов законов в Курултае.

Уполномоченным лицам в ходе рассмотрения в Курултае проектов законов запрещается без предварительного согласования с премьер-министром вносить в устной или письменной форме предложения или выражать согласие на внесение изменений и дополнений, связанных с консультативным документом проекта закона или изменением его правового содержания, в том числе связанных с введением регуляторного инструмента и связанных с ним требований или осуществлением ужесточения регулирования в отношении субъектов частного предпринимательства (за исключением поправок, касающихся юридической техники), а также предусматривающих сокращение поступлений или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов и Национального фонда.

При этом первые руководители государственных органов, представляющих в Курултае соответствующие проекты законов, обязаны незамедлительно обратиться к премьер-министру с предложением о выработке единой позиции правительства. Резолюцией премьер-министра дается поручение государственным органам о выработке единой позиции правительства.

Выработанная правительством единая позиция подлежит неукоснительному соблюдению уполномоченными государственными органами, участвующими в ходе рассмотрения Курултаем проектов законов.

Ответственность за согласие на внесение указанных изменений и дополнений без согласования с премьер-министром несут первые руководители государственных органов, представляющих в Курултае соответствующие проекты законов, а также заместители первых руководителей, непосредственно ответственные за данный проект закона.

Согласие, выраженное с нарушением указанного порядка, не имеет юридической силы и не может являться позицией правительства.

В случаях вынесения на голосование депутатами Курултая указанных в части первой настоящего пункта изменений и дополнений, не согласованных с премьер-министром, лица, представляющие проекты законов, обязаны требовать фиксации в стенограмме заседания своих возражений и незамедлительно информировать Аппарат правительства об этих изменениях или дополнениях.

Представитель правительства в Курултае осуществляет контроль за исполнением требований настоящего пункта Регламента и принимает меры, направленные на недопущение фактов выражения без разрешения премьер-министра уполномоченными лицами согласия на внесение вышеназванных поправок в проекты законов.

В случае нарушений требований, установленных настоящим пунктом Регламента, ответственное структурное подразделение Аппарата правительства информирует об этом премьер-министра и руководителя Аппарата правительства, а также вносит предложения о наказании соответствующих должностных лиц государственных органов.

Нормы инициированных правительством проектов законов подлежат строгому соблюдению уполномоченными государственными органами, участвующими при их рассмотрении Курултаем.

Уполномоченным государственным органам в ходе участия на заседаниях в Курултае запрещается вносить на рассмотрение депутатов в письменной или устной форме для последующего инициирования ими в виде поправок (за исключением поправок, касающихся юридической техники) в инициированные правительством проекты законов предложения:

которые ранее рассматривались и не были поддержаны правительством на стадии разработки проектов;

затрагивающие интересы субъектов частного предпринимательства, по которым отсутствует позиция Национальной палаты предпринимателей РК и экспертных советов субъектов предпринимательства.

Первым руководителям государственных органов запрещается направлять по своей инициативе письма в адрес руководства Курултая и комитетов Курултая, касающиеся норм и порядка рассмотрения инициированных правительством проектов законов.

Представитель правительства в Курултае осуществляет контроль за исполнением требований настоящего пункта Регламента и в случае нарушений установленных требований информирует об этом премьер-министра и руководителя Аппарата правительства, а также периодически обобщает информацию о таких фактах и вносит предложения о наказании соответствующих должностных лиц государственных органов.

Во исполнение поручений президента и премьер-министра, требующих незамедлительного внесения изменений в законы, при наличии согласованного подхода в соответствии с пунктом 86-1 настоящего Регламента или пунктом 23-2 Правил обращения с документами Администрации президента в государственных органах РК и направления ими документов в Администрацию президента, утвержденных приказом руководителя Администрации президента от 1 июня 2022 года № 22-01-38.16, ответственный государственный орган разрабатывает соответствующие поправки в проект закона и направляет их в виде сравнительной таблицы министерствам юстиции, национальной экономики, финансов и другим заинтересованным государственным органам для согласования и выработки согласованной позиции правительства.

В случае, если для реализации предлагаемых поправок необходимо принятие подзаконных нормативных правовых актов, прилагаются их предварительные проекты.

Согласующие государственные органы, а также Национальная палата предпринимателей РК и члены экспертных советов субъектов предпринимательства направляют свои предложения или возражения на вносимые в проект закона поправки ответственному государственному органу в течение 7 календарных дней со дня их поступления.

При необходимости ответственный государственный орган или иной заинтересованный государственный орган самостоятельно направляют соответствующие изменения и дополнения на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии либо консультативно-совещательных органов при правительстве.

Ответственный государственный орган после согласования поправок с первыми руководителями заинтересованных государственных органов вносит в Аппарат правительства согласованную позицию, сравнительную таблицу, проект письма в адрес Курултая, проекты подзаконных нормативных правовых актов (при наличии).

Проект письма в адрес Курултая должен содержать основания разработки поправок с развернутой характеристикой целей, задач и основных положений, а также обоснования причин выбора соответствующего проекта закона, находящегося на рассмотрении Курултая, в который предлагается внести поправки.

Согласованная позиция правительства с вложением сопутствующих документов письмом за подписью руководителя Аппарата правительства направляется на согласование в Администрацию президента.

После согласования с Администрацией президента согласованная позиция правительства выносится на презентацию, а затем на заседание для последующего голосования либо на заочное голосование членов правительства.

По итогам одобрения согласованной позиции правительства в адрес Курултая направляется соответствующее письмо за подписью премьер-министра с вложением сопутствующих документов.

Запрещается вносить письма в адрес Курултая с предложениями о внесении поправок в проекты законов за подписью первых руководителей государственных органов и иных должностных лиц.

Уполномоченные государственные органы обязаны неукоснительно соблюдать согласованную позицию правительства в Курултае.

Государственным органам запрещается направлять по своей инициативе письма в адрес руководства правительства, Администрации президента с предложениями о внесении поправок в проекты законов, находящиеся на рассмотрении Курултая.

Также в Регламент внесены другие изменения.

Постановление введено в действие с 17 июля.

Мы сообщали, что в Казахстане изменили Правила законотворческой работы правительства.

Также мы рассказывали, что в Казахстане изменились правила проведения конкурса на право официального опубликования законов.

