Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Правительство Казахстана ушло в отставку

Правительство Казахстана ушло в отставку Фото: primeminister.kz
5 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О Правительстве Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как следует из текста указа, в соответствии со ст. 70 Конституции РК, президент постановил принять отставку правительства Казахстана.

"Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича", – говорится в документе.

Также в указе говорится, что членам правительства РК президент постановил "продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства".

Указ вводится в действие со дня подписания.

В начале 2022 года из-за январских беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство Аскара Мамина в отставку, а и. о. премьер-министра назначил Алихана Смаилова. 11 января он был утвержден на должность премьер-министра РК, а 30 марта 2023 года переназначен.

Материал по теме

Токаев примет участие в расширенном заседании правительства

7 февраля 2024 года пройдет расширенное заседание правительства Казахстана с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Читайте также

Роман Скляр временно возглавил правительство Казахстана
Роман Скляр временно возглавил правительство Казахстана
Токаев назначил нового командующего войсками регионального командования Запад
Токаев назначил нового командующего войсками регионального командования "Запад"
Токаев примет участие в расширенном заседании правительства
Токаев примет участие в расширенном заседании правительства
Динара Халдарова
Правительство РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: