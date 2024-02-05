Правительство Казахстана ушло в отставку

5 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О Правительстве Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как следует из текста указа, в соответствии со ст. 70 Конституции РК, президент постановил принять отставку правительства Казахстана.

"Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича", – говорится в документе.

Также в указе говорится, что членам правительства РК президент постановил "продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства".

Указ вводится в действие со дня подписания.

В начале 2022 года из-за январских беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство Аскара Мамина в отставку, а и. о. премьер-министра назначил Алихана Смаилова. 11 января он был утвержден на должность премьер-министра РК, а 30 марта 2023 года переназначен.

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7 февраля 2024 года пройдет расширенное заседание правительства Казахстана с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева.