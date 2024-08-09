Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Чем будет заниматься Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 12:09 Фото: Zakon.kz
Министерство туризма и спорта подготовило проект Положения государственного учреждения "Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи (Комитет) осуществляет руководство в сферах игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности.

Задачи Комитета:

  • формирование и реализация государственной политики в сферах игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности;
  • осуществление руководства, межотраслевой координации и государственного регулирования в сферах игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности;
  • иные задачи, возложенные на Комитет, в пределах компетенции.

Функции Комитета:

  • разработка нормативных правовых и правовых актов, а также соглашений, меморандумов и договоров в сфере игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности;
  • обобщение практики применения законодательства РК в сферах, регулируемых Комитетом и внесение предложений по их совершенствованию;
  • разработка перечня и формы документов, подтверждающих соответствие организатора игорного бизнеса квалификационным требованиям, установленным статьей 13 закона "Об игорном бизнесе", а также по организации и проведению лотереи;
  • разработка формы представления отчетности организатора игорного бизнеса, правила осуществления сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса;
  • разработка формы, предназначенной для сбора административных данных в игорном бизнесе, лотереи и лотерейной деятельности;
  • разработка критериев оценки степени риска, проверочных листов совместно с уполномоченным органом по предпринимательству;
  • разработка подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг;
  • разработка порядка определения оператора лотереи;
  • разработка правил проведения лотерей;
  • разработка правил приема, учета и хранения информации, а также передачи ее иным лицам в соответствии с законодательством РК, включая государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет;
  • разработка правил осуществления систематического сбора информации и анализа содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино;
  • разработка системы управления рисками в сфере игорного бизнеса и лотерейной деятельности;
  • осуществляет правовой мониторинг с целью выявления в принятых нормативных правовых актах противоречий законодательству РК, дублирований, пробелов, неэффективно реализуемых, устаревших и коррупциогенных норм права и выработки предложений по их совершенствованию;
  • рассматривает условия проведения лотереи, вносимые оператором лотереи, на предмет соответствия законодательству;
  • рассматривает и согласовывает предложения местных исполнительных органов по изменению границ территорий для размещения казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов;
  • осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства РК в сфере игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности, а также за соблюдением законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства РК об игорном бизнесе в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, а также профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля;
  • в установленных законодательством случаях и порядке составляет протоколы об административных правонарушениях, а также рассматривает дела об административных правонарушениях и накладывает административные взыскания;
  • осуществление сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса;
  • разработка полугодовых графиков проведения проверок в соответствии с Предпринимательским кодексом РК;
  • формирует полугодовые списки профилактического контроля и графики проверок на соответствие требованиям;
  • проводит выездные плановые и внеплановые проверки в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • осуществляет профилактический контроль без посещения в отношении субъектов, осуществляющих деятельность в сфере игорного бизнеса и лотерейной деятельности;
  • по итогам сбора и анализа отчетностей, предоставляемых организаторами игорного бизнеса, направляет рекомендации по устранению выявленных нарушений;
  • осуществление систематического сбора информации и анализ содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино в порядке, им определяемом;
  • в пределах своей компетенции разработка, заключение и исполнение международных договоров в области игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности, а также представление интересов государства в международных организациях и на международных мероприятиях и участие в их работе;
  • осуществляет взаимодействие с отраслевыми ассоциациями в сфере игорного бизнеса и лотерейной деятельности;
  • ведение реестра касс тотализаторов и букмекерских контор;
  • осуществляет взаимодействие с уполномоченным органом по финансовому мониторингу (АФМ) в рамках проводимых Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма взаимных оценок на соответствие антиотмывочной системы РК международным стандартам, установленным международной организацией ФАТФ (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF);
  • рассматривает и дает заключения по запросам правоохранительных органов;
  • осуществляет взаимодействие с уполномоченными государственными органами по профилактике лудомании и борьбе с ее последствиями;
  • осуществляет сбор сводной информации;
  • осуществляет систематический сбор информации и анализ содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино, незаконной деятельности (без лицензии) букмекерских контор и тотализаторов, а также незаконной рекламы в сфере игорного бизнеса;
  • осуществляет мониторинг социальных сетей на предмет наличия признаков незаконной организации лотерей и розыгрышей;
  • организует и проводит разъяснительную работу по противодействию и профилактике лудомании;
  • взаимодействует с уполномоченными государственными органами по вопросам борьбы с незаконным игорным бизнесом и лотерейной деятельности;
  • осуществляет анализ информации, поступающей в центр лотерейной отчетности;
  • лицензирование деятельности в сфере игорного бизнеса осуществляется в соответствии с законом РК "Об игорном бизнесе" и законодательством РК о разрешениях и уведомлениях.
  • изучения соответствия и полноты документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к организаторам игорного бизнеса при осуществлении лицензирования деятельности в сфере игорного бизнеса в соответствии с законом РК "Об игорном бизнесе" и законодательством РК "О разрешениях и уведомлениях", в том числе наличие здания на праве собственности или ином законном основании;
  • ведение электронного реестра лицензиара;
  • предоставляет ежеквартальные отчеты в органы государственных доходов о лицензионных сборах и платах за пользование лицензиями;
  • осуществляют контроль за правильностью применения ставок платы за пользование лицензиями, полнотой взимания, своевременностью уплаты плат в бюджет;
  • ведет список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и пари;
  • осуществляет судебно-претензионную работу;
  • обеспечивает международное сотрудничество в сферах, регулируемых Комитетом;
  • осуществляет иные функции, предусмотренные законами РК, актами Президента и Правительства РК.

Руководство Комитетом осуществляет руководитель, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитета задач и осуществление им своих полномочий.

Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством РК.

Председатель имеет заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в соответствии с законодательством РК. Полномочия заместителей определяет председатель.

Проект приказа разработан в целях реализации резолюции президента от 30 мая 2024 года.

Разработчики утверждают, что принятие документа не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий, а также не повлияет на обеспечение национальной безопасности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 августа 2024 года.

Мы рассказывали, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи выделят из состава Комитета индустрии туризма.

Также мы сообщали, чем в Казахстане будет заниматься Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций.

Читайте также

Студенты, университет, вуз, выпускники, абитуриенты
В Казахстане изменились правила выдачи лицензии вузам на образовательную деятельность
Заседание, зал заседаний, пустой зал, госслужба, государственная служба, госслужащие
Утвержден регламент работы президента РК, правительства, парламента и госорганов
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт
Отсрочка по кредитам для солдат-срочников: утверждены правила
Элина Черногрицкая
Открытые НПА Законодательство Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лиза Арзамасова и Илья Авербух на фото
Лиза Арзамасова и Илья Авербух раскрыли пол и имя второго ребенка
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тысяч тенге
Елдос Сметов
Елдосу Сметову вручили ключи еще от одного автомобиля
Пятая жена Петросяна высказалась о чувствах в браке с юмористом
Пятая жена Петросяна высказалась о чувствах в браке с юмористом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: