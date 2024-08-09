Чем будет заниматься Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи

Министерство туризма и спорта подготовило проект Положения государственного учреждения "Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи (Комитет) осуществляет руководство в сферах игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности.

Задачи Комитета:

формирование и реализация государственной политики в сферах игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности;

осуществление руководства, межотраслевой координации и государственного регулирования в сферах игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности;

иные задачи, возложенные на Комитет, в пределах компетенции.

Функции Комитета:

разработка нормативных правовых и правовых актов, а также соглашений, меморандумов и договоров в сфере игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности;

обобщение практики применения законодательства РК в сферах, регулируемых Комитетом и внесение предложений по их совершенствованию;

разработка перечня и формы документов, подтверждающих соответствие организатора игорного бизнеса квалификационным требованиям, установленным статьей 13 закона "Об игорном бизнесе", а также по организации и проведению лотереи;

разработка формы представления отчетности организатора игорного бизнеса, правила осуществления сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса;

разработка формы, предназначенной для сбора административных данных в игорном бизнесе, лотереи и лотерейной деятельности;

разработка критериев оценки степени риска, проверочных листов совместно с уполномоченным органом по предпринимательству;

разработка подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг;

разработка порядка определения оператора лотереи;

разработка правил проведения лотерей;

разработка правил приема, учета и хранения информации, а также передачи ее иным лицам в соответствии с законодательством РК, включая государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет;

разработка правил осуществления систематического сбора информации и анализа содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино;

разработка системы управления рисками в сфере игорного бизнеса и лотерейной деятельности;

осуществляет правовой мониторинг с целью выявления в принятых нормативных правовых актах противоречий законодательству РК, дублирований, пробелов, неэффективно реализуемых, устаревших и коррупциогенных норм права и выработки предложений по их совершенствованию;

рассматривает условия проведения лотереи, вносимые оператором лотереи, на предмет соответствия законодательству;

рассматривает и согласовывает предложения местных исполнительных органов по изменению границ территорий для размещения казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов;

осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства РК в сфере игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности, а также за соблюдением законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства РК об игорном бизнесе в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, а также профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля;

в установленных законодательством случаях и порядке составляет протоколы об административных правонарушениях, а также рассматривает дела об административных правонарушениях и накладывает административные взыскания;

осуществление сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса;

разработка полугодовых графиков проведения проверок в соответствии с Предпринимательским кодексом РК;

формирует полугодовые списки профилактического контроля и графики проверок на соответствие требованиям;

проводит выездные плановые и внеплановые проверки в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

осуществляет профилактический контроль без посещения в отношении субъектов, осуществляющих деятельность в сфере игорного бизнеса и лотерейной деятельности;

по итогам сбора и анализа отчетностей, предоставляемых организаторами игорного бизнеса, направляет рекомендации по устранению выявленных нарушений;

осуществление систематического сбора информации и анализ содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино в порядке, им определяемом;

в пределах своей компетенции разработка, заключение и исполнение международных договоров в области игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности, а также представление интересов государства в международных организациях и на международных мероприятиях и участие в их работе;

осуществляет взаимодействие с отраслевыми ассоциациями в сфере игорного бизнеса и лотерейной деятельности;

ведение реестра касс тотализаторов и букмекерских контор;

осуществляет взаимодействие с уполномоченным органом по финансовому мониторингу (АФМ) в рамках проводимых Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма взаимных оценок на соответствие антиотмывочной системы РК международным стандартам, установленным международной организацией ФАТФ (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF);

рассматривает и дает заключения по запросам правоохранительных органов;

осуществляет взаимодействие с уполномоченными государственными органами по профилактике лудомании и борьбе с ее последствиями;

осуществляет сбор сводной информации;

осуществляет систематический сбор информации и анализ содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино, незаконной деятельности (без лицензии) букмекерских контор и тотализаторов, а также незаконной рекламы в сфере игорного бизнеса;

осуществляет мониторинг социальных сетей на предмет наличия признаков незаконной организации лотерей и розыгрышей;

организует и проводит разъяснительную работу по противодействию и профилактике лудомании;

взаимодействует с уполномоченными государственными органами по вопросам борьбы с незаконным игорным бизнесом и лотерейной деятельности;

осуществляет анализ информации, поступающей в центр лотерейной отчетности;

лицензирование деятельности в сфере игорного бизнеса осуществляется в соответствии с законом РК "Об игорном бизнесе" и законодательством РК о разрешениях и уведомлениях.

изучения соответствия и полноты документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к организаторам игорного бизнеса при осуществлении лицензирования деятельности в сфере игорного бизнеса в соответствии с законом РК "Об игорном бизнесе" и законодательством РК "О разрешениях и уведомлениях", в том числе наличие здания на праве собственности или ином законном основании;

ведение электронного реестра лицензиара;

предоставляет ежеквартальные отчеты в органы государственных доходов о лицензионных сборах и платах за пользование лицензиями;

осуществляют контроль за правильностью применения ставок платы за пользование лицензиями, полнотой взимания, своевременностью уплаты плат в бюджет;

ведет список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и пари;

осуществляет судебно-претензионную работу;

обеспечивает международное сотрудничество в сферах, регулируемых Комитетом;

осуществляет иные функции, предусмотренные законами РК, актами Президента и Правительства РК.

Руководство Комитетом осуществляет руководитель, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитета задач и осуществление им своих полномочий.

Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством РК.

Председатель имеет заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в соответствии с законодательством РК. Полномочия заместителей определяет председатель.

Проект приказа разработан в целях реализации резолюции президента от 30 мая 2024 года.

Разработчики утверждают, что принятие документа не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий, а также не повлияет на обеспечение национальной безопасности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 августа 2024 года.

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