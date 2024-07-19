Чем будет заниматься Комитет искусственного интеллекта: утверждено положение
Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций является ведомством Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, осуществляющим руководство в сферах искусственного интеллекта, государственной поддержки инновационной деятельности, развитие внутристрановой ценности в сфере инновационной деятельности, научно-технического развития, электронной промышленности, цифровых активов и информационных технологий.
Задачи Комитета:
- формирование и реализация государственной политики в сферах искусственного интеллекта, технологической политики, развития инновационной системы, научно-технического развития, электронной промышленности, цифровых активов и информационных технологий;
- создание условий для стимулирования инновационной и научно-технической деятельности, развития искусственного интеллекта, электронной промышленности, цифровых активов и информационных технологий.
Функции Комитета:
- обеспечение формирования и реализации государственной политики в сферах искусственного интеллекта, технологической политики, развития инновационной системы, научно-технического развития, электронной промышленности, цифровых активов и информационных технологий;
- выработка и реализация нормативного правового регулирования в регулируемых сферах;
- обеспечение работы по утверждению состава и положения о деятельности экспертных советов в регулируемых сферах;
- обеспечение работы по согласованию документов Системы государственного планирования в Республике Казахстан в регулируемых сферах;
- осуществление межотраслевой координации в регулируемых сферах;
- организация и обеспечение деятельности консультативно-совещательных органов в регулируемых сферах;
- обеспечение определения приоритетных направлений предоставления инновационных грантов;
- разработка правил предоставления инновационных грантов на коммерциализацию технологий;
- разработка правил предоставления инновационных грантов на технологическое развитие действующих предприятий;
- разработка правил предоставления инновационных грантов на технологическое развитие отраслей;
- обеспечение выделения на основе договора, заключаемого с национальным институтом развития в области инновационного развития, средств на предоставление инновационных грантов;
- разработка методики и критериев осуществления технологического прогнозирования, функционирования отраслевых центров технологических компетенций, организации технологических платформ и разработки целевых технологических программ;
- разработка методики по определению критериев инновационности проектов;
- разработка методики оценки эффективности реализации мер государственной поддержки инновационной деятельности;
- разработка методики и критериев осуществления технологического прогнозирования, функционирования отраслевых центров технологических компетенций, организации технологических платформ и разработки целевых технологических программ;
- согласование стратегий и планов развития юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, аффилированных с ними юридических лиц, национальных управляющих холдингов (за исключением Фонда национального благосостояния), национальных холдингов, национальных компаний (за исключением национальных компаний, входящих в группу Фонда национального благосостояния) и аффилированных с ними юридических лиц в части развития искусственного интеллекта, технологической политики, развития инновационной системы, научно-технического развития, электронной промышленности, цифровых активов и развития отрасли информационных технологий;
- заключение с национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями и аффилированными с ними юридическими лицами технологических меморандумов, содержащих вопросы развития искусственного интеллекта, технологической политики, развития инновационной системы, научно-технического развития, электронной промышленности, цифровых активов информационных технологий;
- разработка правил оказания услуг по содействию в развитии бизнес-инкубирования;
- проведение правового мониторинга в отношении нормативных-правовых актов, разработчиком которых является Комитет, либо относящихся к их компетенции;
- выработка предложений по развитию искусственного интеллекта, технологической политики, развития инновационной системы, научно-технического развития и цифровых активов в РК, в том числе на основе международного опыта, осуществление мониторинга и координация ее элементов;
- планирование, реализация мер по стимулированию коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности в соответствующей отрасли;
- обеспечение представления информации об эффективности и реализации мер по коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности в соответствующей отрасли в уполномоченный орган в области науки и т.д.
Руководство Комитетом осуществляется председателем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих полномочий.
1Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством РК.
Председатель Комитета имеет заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в соответствии с законодательством РК.
Приказ вводится в действие со дня подписания.
Ранее сообщалось, что в Казахстане создан Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций.