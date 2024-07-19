Чем будет заниматься Комитет искусственного интеллекта: утверждено положение

Приказом Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности утверждено Положение республиканского государственного учреждения "Комитет искусственного интеллекта", сообщает Zakon.kz.

Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций является ведомством Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, осуществляющим руководство в сферах искусственного интеллекта, государственной поддержки инновационной деятельности, развитие внутристрановой ценности в сфере инновационной деятельности, научно-технического развития, электронной промышленности, цифровых активов и информационных технологий.

Задачи Комитета:

формирование и реализация государственной политики в сферах искусственного интеллекта, технологической политики, развития инновационной системы, научно-технического развития, электронной промышленности, цифровых активов и информационных технологий;

создание условий для стимулирования инновационной и научно-технической деятельности, развития искусственного интеллекта, электронной промышленности, цифровых активов и информационных технологий.

Функции Комитета:

обеспечение формирования и реализации государственной политики в сферах искусственного интеллекта, технологической политики, развития инновационной системы, научно-технического развития, электронной промышленности, цифровых активов и информационных технологий;

выработка и реализация нормативного правового регулирования в регулируемых сферах;

обеспечение работы по утверждению состава и положения о деятельности экспертных советов в регулируемых сферах;

обеспечение работы по согласованию документов Системы государственного планирования в Республике Казахстан в регулируемых сферах;

осуществление межотраслевой координации в регулируемых сферах;

организация и обеспечение деятельности консультативно-совещательных органов в регулируемых сферах;

обеспечение определения приоритетных направлений предоставления инновационных грантов;

разработка правил предоставления инновационных грантов на коммерциализацию технологий;

разработка правил предоставления инновационных грантов на технологическое развитие действующих предприятий;

разработка правил предоставления инновационных грантов на технологическое развитие отраслей;

обеспечение выделения на основе договора, заключаемого с национальным институтом развития в области инновационного развития, средств на предоставление инновационных грантов;

разработка методики и критериев осуществления технологического прогнозирования, функционирования отраслевых центров технологических компетенций, организации технологических платформ и разработки целевых технологических программ;

разработка методики по определению критериев инновационности проектов;

разработка методики оценки эффективности реализации мер государственной поддержки инновационной деятельности;

разработка методики и критериев осуществления технологического прогнозирования, функционирования отраслевых центров технологических компетенций, организации технологических платформ и разработки целевых технологических программ;

согласование стратегий и планов развития юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, аффилированных с ними юридических лиц, национальных управляющих холдингов (за исключением Фонда национального благосостояния), национальных холдингов, национальных компаний (за исключением национальных компаний, входящих в группу Фонда национального благосостояния) и аффилированных с ними юридических лиц в части развития искусственного интеллекта, технологической политики, развития инновационной системы, научно-технического развития, электронной промышленности, цифровых активов и развития отрасли информационных технологий;

заключение с национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями и аффилированными с ними юридическими лицами технологических меморандумов, содержащих вопросы развития искусственного интеллекта, технологической политики, развития инновационной системы, научно-технического развития, электронной промышленности, цифровых активов информационных технологий;

разработка правил оказания услуг по содействию в развитии бизнес-инкубирования;

проведение правового мониторинга в отношении нормативных-правовых актов, разработчиком которых является Комитет, либо относящихся к их компетенции;

выработка предложений по развитию искусственного интеллекта, технологической политики, развития инновационной системы, научно-технического развития и цифровых активов в РК, в том числе на основе международного опыта, осуществление мониторинга и координация ее элементов;

планирование, реализация мер по стимулированию коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности в соответствующей отрасли;

обеспечение представления информации об эффективности и реализации мер по коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности в соответствующей отрасли в уполномоченный орган в области науки и т.д.

Руководство Комитетом осуществляется председателем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих полномочий.

1Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством РК.

Председатель Комитета имеет заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в соответствии с законодательством РК.

Приказ вводится в действие со дня подписания.

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