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Законодательство РК

Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи создадут в Казахстане

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 08:24 Фото: Zakon.kz
Министерство туризма и спорта разработало проект постановления "О некоторых вопросах Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Проектом предусмотрено, что Комитет индустрии туризма реорганизуют путем выделения из его состава Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК.

В пояснительной записке говорится, что такое решение позволит комитету самостоятельно и оперативно решать отраслевые вопросы.

Новый комитет образован в целях реализации резолюции президента Республики Казахстан от 30 мая 2024 г.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 июня 2024 года.

Мы рассказывали о наиболее важных моментах принятых Мажилисом поправок по вопросам игорного бизнеса, которыми установлен ряд ограничений на участие в азартных играх для казахстанцев.

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