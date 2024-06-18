Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи создадут в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министерство туризма и спорта разработало проект постановления "О некоторых вопросах Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
Проектом предусмотрено, что Комитет индустрии туризма реорганизуют путем выделения из его состава Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК.
В пояснительной записке говорится, что такое решение позволит комитету самостоятельно и оперативно решать отраслевые вопросы.
Новый комитет образован в целях реализации резолюции президента Республики Казахстан от 30 мая 2024 г.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 июня 2024 года.
Мы рассказывали о наиболее важных моментах принятых Мажилисом поправок по вопросам игорного бизнеса, которыми установлен ряд ограничений на участие в азартных играх для казахстанцев.
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