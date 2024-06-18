Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи создадут в Казахстане

Министерство туризма и спорта разработало проект постановления "О некоторых вопросах Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Проектом предусмотрено, что Комитет индустрии туризма реорганизуют путем выделения из его состава Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК.

В пояснительной записке говорится, что такое решение позволит комитету самостоятельно и оперативно решать отраслевые вопросы.

Новый комитет образован в целях реализации резолюции президента Республики Казахстан от 30 мая 2024 г.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 июня 2024 года.

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