Как будут размещать госзаказ на психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями

Министр просвещения приказом от 6 августа 2024 года обновил Правила размещения государственного образовательного заказа на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями, сообщает Zakon.kz.

Государственный заказ размещается в организациях, предоставляющих услуги по специальной психолого-педагогической поддержке детей с ограниченными возможностями (организация), включенных в перечень организаций, формируемый комиссией по рассмотрению документов, рабочим органом – управлениями образования областей, городов республиканского значения и столицы с заключением договоров размещения государственного заказа посредством веб-портала государственных закупок, в соответствии с приказом министра образования и науки РК от 14 января 2022 года № 12 "Об утверждении Правил заключения договоров услуг государственного образовательного заказа посредством веб-портала государственных закупок".

Размещение государственного заказа осуществляется для предоставления специальной психолого-педагогической поддержки детям с ограниченными возможностями, имеющим заключение психолого-медико-педагогической консультации.

Госзаказ размещают органы управления образованием.

Для размещения государственного заказа органами управления образованием обеспечивается учет детей с ограниченными возможностями в Национальной образовательной базе данных (НОБД).

Сформированные заявки (списки) с указанием количества детей с ограниченными возможностями, в разрезе категорий нарушений психолого-медико-педагогическая консультация (ПМПК) передает в орган управления образованием для организации проведения конкурса.

Органы управления образованием на своих официальных интернет-ресурсах размещают объявление о проведении конкурсной процедуры с указанием даты, времени, места и сроков проведения конкурса на государственный заказ и о начале принятия заявлений для размещения государственного заказа.

Сроки проведения конкурсных процедур составляют 25 рабочих дней со дня размещения текста объявления о проведении конкурса на официальных интернет-ресурсах органов управления образованием. Ранее сроки составляли 32 рабочих дня.

К участию в конкурсе допускаются организации, имеющие опыт работы в сфере оказания специальной психолого-педагогической поддержки детям с ограниченными возможностями не менее одного года и обеспечившие:

количество мест по категориям нарушений в развитии (дети с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, речи, с задержкой психического развития, нарушениями или трудностями общения и социального взаимодействия (расстройствами аутистического спектра), сложными (сочетанными) нарушениями) в соответствии с социально-педагогической классификацией, согласно заявлению;

условия в соответствии с приказом министра здравоохранения РК от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования";

условия в соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21 февраля 2022 года № 55 "Об утверждении Правил пожарной безопасности";

оповещение при возникновении чрезвычайных ситуаций (наличие тревожной кнопки, автоматической системы оповещения, в том числе системы внутреннего голосового оповещения);

антитеррористическую защиту в соответствии с постановлением правительства РК от 6 мая 2021 года № 305 "Об утверждении требований к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении" (наличие системы видеонаблюдения);

специальные условия для воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями в соответствии с приказами министра образования и науки Республики Казахстан от 12 января 2022 года № 4 "Об утверждении Правил оценки особых образовательных потребностей";

доступную среду в соответствии с законом "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" и организацию специальной психолого-педагогической поддержки в соответствии с главой 4 Типовых правил деятельности специальных организаций образования, утвержденных приказом № 385;

оснащение оборудованием и мебелью в соответствии с приказом министра образования и науки РК от 22 января 2016 года №70 "Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования";

медицинское обслуживание и оказание первой медицинской помощи в соответствии с санитарными правилами;

педагогическим составом, имеющим педагогическое или иное профессиональное образование по соответствующему профилю в соответствии с приказом министра образования и науки РК от 13 июля 2009 года № 338 "Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогов" и штатной численностью в соответствии с приказом исполняющего обязанности министра просвещения Республики Казахстан от 21 июля 2023 года № 224 "Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования";

регистрацию на веб-портале государственных закупок в соответствии с приказом № 12.

Организации, претендующие на размещение государственного образовательного заказа, предоставляют в электронном формате или в бумажном виде следующие документы:

заявление;

схему размещения камер видеонаблюдения, тревожной кнопки и голосового оповещения, заверенную подписью руководителя организации;

договор с территориальной организацией первичной медико-санитарной помощи на осуществление медицинского обеспечения в соответствии с санитарными правилами;

копии штатного расписания и документов педагогов об образовании установленного образца, имеющих педагогическое или профильное образование;

правоустанавливающий документ с отметкой о произведенной государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество или документ, подтверждающий право аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, со сроком действия договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления не ранее окончания срока освоения государственного образовательного заказа).

Орган управления образованием проверяет на наличие и действительность следующих документов, полученных через государственные электронные информационные системы (веб-портал электронного правительства www.egov.kz, www.elicense.kz):

справки о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица и/или уведомление о начале или прекращении деятельности;

лицензии на медицинскую деятельность, при отсутствии договора на оказание медицинской помощи (медицинского обслуживания);

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии организации санитарно-эпидемиологическим требованиям;

сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов с датой не раньше месячного срока до подачи документов на конкурс.

В течение пяти рабочих дней с момента размещения текста объявления о проведении конкурса органы управления образованием осуществляют прием, регистрацию и рассмотрение документов организации, в том числе полученных из государственных электронных информационных систем, и размещают их на официальных интернет-ресурсах в соответствии с законом "О персональных данных и их защите".

При предоставлении организацией неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия орган управления образованием в день поступления документов уведомляет о необходимости предоставления недостающих документов.

В течение следующих семи рабочих дней после рассмотрения представленных документов органы управления образованием осуществляют проверку достоверности информации, предоставленной в документах путем выезда в организацию.

В течение двух рабочих дней после выезда в случае соответствия организации требованиям осуществляется рассмотрение документов на комиссии, при выявлении факта предоставления организацией заявления и (или) приложенных к нему документов, не соответствующих пунктам 8, 9, 10 настоящих правил, орган управления образованием направляет организации на электронную почту, указанную в заявлении, либо, при отсутствии электронной почты, на почтовый адрес, указанный в заявлении, уведомление о необходимости устранения несоответствий.

Организация в течение трех рабочих дней после получения уведомления устраняет выявленные несоответствия и предоставляет подтверждающие документы в электронном формате или в бумажном виде, подписанные руководителем организации.

Органом управления образованием в течение пяти рабочих дней после получения документов об устранении выявленных несоответствий осуществляется повторный выезд в организацию для проверки устранения несоответствий.

Орган управления образованием в течение двух рабочих дней после повторного выезда в организацию осуществляет рассмотрение документов на комиссии.

Организации, в которых ранее размещен государственный заказ, получают государственный заказ на следующий календарный год при условии предоставления актуализированных документов, а также документов, подтверждающих наличие динамики развития у не менее 30% детей.

По результатам рассмотрения комиссией предоставленных документов и посещения организации составляется протокол о соответствии, с указанием наименования организации, количества свободных мест на момент подачи заявления, либо несоответствии организации пункту 8 правил.

На основании протокола о соответствии организации формируется перечень. Перечень и список организаций, не соответствующих требованиям, с указанием обоснованных причин отказа в течение одного рабочего дня размещается на официальном интернет-ресурсе органов управления образованием.

Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, предусмотренном АППК РК.

Организация, включенная в перечень, в течение трех рабочих дней со дня опубликования результатов обеспечивает регистрацию в информационной системе НОБД с указанием реализуемых коррекционно-развивающих программ специальной психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями с учетом категорий нарушений.

Отказ организаций в размещении государственного заказа не препятствует повторному участию в следующей конкурсной процедуре.

Размещение государственного заказа осуществляется органами управления образованием с заключением с организациями договоров размещения государственного заказа посредством веб-портала государственных закупок в течение 15 календарных дней.

Договор размещения государственного заказа с организациями заключается на один финансовый год, в пределах объемов бюджетных средств, утвержденных в местных бюджетах на соответствующий финансовый год.

После заключения договора размещения государственного заказа организация в течение двух рабочих дней направляет в орган управления образованием сведения об имеющихся свободных местах, орган управления образованием в течение одного рабочего дня размещает информацию на интернет-ресурсе.

Родители или иные законные представители детей на основе сведений о свободных местах обращаются с заключением ПМПК в организацию с последующим заключением договора на оказание образовательных услуг.

При отказе родителя или иных законных представителей от получения специальной психолого-педагогической поддержки после заключения договора размещение государственного заказа приостанавливается до заключения нового договора между родителем или иными законными представителями и организацией. Повторная постановка ребенка в очередь на получение специальной психолого-педагогической поддержки в текущем году допускается в случае переезда семьи в другой район, город, область или длительной болезни ребенка. Ребенок с учетом динамики развития получает специальную психолого-педагогическую поддержку в течение одного финансового года в одной организации.

При высвобождении мест организация в течение двух рабочих дней направляет сведения о наличии свободных мест с указанием категории нарушений в орган управления образованием для размещения объявления на интернет-ресурсе и извещения родителей или законных представителей детей, нуждающихся в специальной психолого-педагогической поддержке.

Для проведения не проведенных индивидуальных занятий (по причине болезни, лечения, оздоровления и реабилитации в медицинских, санаторно-курортных организациях, отпуска одного из родителей или иных законных представителей) дополнительно организуются занятия по индивидуальному расписанию либо дистанционно на основании заявления родителей или иных законных представителей.

Для финансирования государственного заказа в пределах установленного бюджета организация ежемесячно предоставляет электронный табель, акт выполненных работ, в том числе подписанный родителем или законным представителем, электронную счет-фактуру за проведенные занятия.

Финансирование государственного заказа в организациях осуществляется за зачисленных детей с ограниченными возможностями:

фактически посещающих занятия в организации;

имеющих справку по форме, согласно приложению 4 к правилам оказания государственной услуги "Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии", утвержденным приказом министра образования и науки РК от 27 мая 2020 года № 223 "Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере психолого-педагогической поддержки, оказываемых местными исполнительными органами" и заключение ПМПК;

отсутствующих в организации в течение двух занятий в неделю.

Правила содержат формулу расчета размера государственного заказа.

Финансирование государственного заказа в организациях осуществляется при предоставлении электронного табеля посещаемости, с указанием причин пропусков (наличие документов, подтверждающих причину пропуска, которые электронно прикрепляются к табелю посещаемости), электронного акта выполненных работ, в том числе подписанного родителем или законным представителем ребенка, электронной счет-фактуры, подписанных ЭЦП руководителя организации.

Объем и размер государственного заказа определяется решением местных исполнительных органов:



на период действия ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, в результате которых дети не посещают организацию;

за зачисленных, но не посещающих организацию детей по причине проведения расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации (при наличии документального подтверждения) не более двух месяцев в год.

В организациях, в которых размещен государственный заказ, ежеквартально органами управления образованием проводится плановый мониторинг соблюдения требований и исполнения обязательств, а также качества предоставления специальной психолого-педагогической поддержки, в том числе динамики развития ребенка в результате проведенной коррекционной работы.



Плановый мониторинг осуществляет орган управления образованием с привлечением психолого-медико-педагогических консультаций, представителей местных исполнительных органов, аккредитованных (отраслевых) ассоциаций и специалистов, осуществляющих свою деятельность в сфере специального образования или работы с детьми с ограниченными возможностями.

Уведомление с указанием сроков проведения планового мониторинга в организацию направляется органом управления образованием за один месяц.

По результатам внепланового/планового мониторинга и рассмотрения предоставленных документов орган управления образованием составляет протокол о соответствии/несоответствии организации требованиям и размещает на официальных интернет-ресурсах органов управления образованием в течение трех рабочих дней.

При несоответствии организации пункту 8 правил в организации размещение государственного заказа прекращается до следующей конкурсной процедуры.

Приказ вводится в действие с 20 августа 2024 года.