Утвержден стандарт психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями
Специальная психолого-педагогическая поддержка оказывается детям с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, со специфическими трудностями в обучении, с задержкой психического развития, интеллекта, с нарушениями или трудностями общения и социального взаимодействия (в том числе с аутизмом и расстройствами аутистического спектра), поведения, со сложными нарушениями с согласия родителей или иных законных представителей.
Специальная психолого-педагогическая поддержка основывается на следующих принципах:
- ранняя педагогическая помощь – раннее выявление нарушений в развитии ребtнка;
- коррекционно-компенсирующая направленность – предупреждение и коррекция нарушений с учетом сохранных анализаторов, функций и систем организма;
- коррекционно-развивающая направленность – создание условий для преодоления нарушений в развитии;
- развитие мышления, языка и коммуникации – преодоление проблем в развитии речи, мышления, общения для обеспечения успешности в обучении и социализации;
- преемственность – последовательность и непрерывность между организациями образования;
- научность – опора на научно обоснованные подходы и методы;
- дифференцированный и индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей каждого ребенка при выборе методов, форм и средств коррекционной работы;
- личностно-ориентированный подход – поддержка индивидуального развития ребtнка и раскрытие его потенциала;
- деятельностный подход – активное включение ребенка в процесс обучения, развития и социальной адаптации через практическую деятельность.
Субъектами, предоставляющими специальную психолого-педагогическую поддержку детям с ОВ, являются:
- дошкольные организации;
- организации среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего);
- специализированные организации образования;
- специальные организации образования;
- организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- организации дополнительного образования для детей.
Поддержку детям с ОВ оказывают специальные педагоги (учитель-дефектолог, дефектолог, учитель-логопед, логопед, олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, учителя музыки, физической культуры.
Специальная психолого-педагогическая поддержка детей с ОВ включает следующий комплекс услуг:
- командная оценка;
- разработка индивидуально-развивающей программы;
- проведение коррекционно-развивающих занятий;
- консультирование родителей или иных законных представителей, педагогов.
Субъекты, предоставляющие специальную психолого-педагогическую поддержку детям с ОВ, проводят следующие мероприятия:
- информируют родителей или иных законных представителей о целях, задачах, методах оценки и предполагаемых формах поддержки;
- получают письменное согласие родителей или иных законных представителей на проведение оценки;
- гарантируют конфиденциальность полученных данных и их использование исключительно в интересах ребенка;
- создают условия для обучения и воспитания, адаптации образовательной и развивающей среды в соответствии с потребностями ребенка;
- осуществляют стартовый, промежуточный и итоговый мониторинг динамики сформированности навыков детей;
- обеспечивают взаимодействие с родителями или иными законными представителями для обсуждения результатов оценки и предложенных мер поддержки;
- оказывают методическую и консультативную поддержку педагогам;
- обеспечивают междисциплинарное взаимодействие педагогов.
Специальная психолого-педагогическая поддержка оказывается детям с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, со специфическими трудностями в обучении, с задержкой психического развития, интеллекта, с нарушениями или трудностями общения и социального взаимодействия (в том числе с аутизмом и расстройствами аутистического спектра), поведения, со сложными нарушениями с согласия родителей или иных законных представителей.
Оказание специальной психолого-педагогической поддержки детям с ОВ осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации.
Предусматривается, что для родителей детей от рождения до 1 года организуются консультативные занятия 2 раза в месяц в соответствии с индивидуально-развивающей программой. Для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет проводятся индивидуальные и групповые занятия с участием родителей.
Приказ вводится в действие с 6 июня 2025 года.
Ранее мы рассказали, что изменилось в правилах усыновления казахстанских детей.