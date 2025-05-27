Утвержден стандарт психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями

Министр просвещения приказом от 21 мая 2025 года утвердил стандарт специальной психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями, сообщает Zakon.kz.

Специальная психолого-педагогическая поддержка оказывается детям с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, со специфическими трудностями в обучении, с задержкой психического развития, интеллекта, с нарушениями или трудностями общения и социального взаимодействия (в том числе с аутизмом и расстройствами аутистического спектра), поведения, со сложными нарушениями с согласия родителей или иных законных представителей.

Специальная психолого-педагогическая поддержка основывается на следующих принципах:

ранняя педагогическая помощь – раннее выявление нарушений в развитии ребtнка;

коррекционно-компенсирующая направленность – предупреждение и коррекция нарушений с учетом сохранных анализаторов, функций и систем организма;

коррекционно-развивающая направленность – создание условий для преодоления нарушений в развитии;

развитие мышления, языка и коммуникации – преодоление проблем в развитии речи, мышления, общения для обеспечения успешности в обучении и социализации;

преемственность – последовательность и непрерывность между организациями образования;

научность – опора на научно обоснованные подходы и методы;

дифференцированный и индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей каждого ребенка при выборе методов, форм и средств коррекционной работы;

личностно-ориентированный подход – поддержка индивидуального развития ребtнка и раскрытие его потенциала;

деятельностный подход – активное включение ребенка в процесс обучения, развития и социальной адаптации через практическую деятельность.

Субъектами, предоставляющими специальную психолого-педагогическую поддержку детям с ОВ, являются:

дошкольные организации;

организации среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего);

специализированные организации образования;

специальные организации образования;

организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

организации дополнительного образования для детей.



Поддержку детям с ОВ оказывают специальные педагоги (учитель-дефектолог, дефектолог, учитель-логопед, логопед, олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, учителя музыки, физической культуры.

Специальная психолого-педагогическая поддержка детей с ОВ включает следующий комплекс услуг:

командная оценка;

разработка индивидуально-развивающей программы;

проведение коррекционно-развивающих занятий;

консультирование родителей или иных законных представителей, педагогов.

Субъекты, предоставляющие специальную психолого-педагогическую поддержку детям с ОВ, проводят следующие мероприятия:

информируют родителей или иных законных представителей о целях, задачах, методах оценки и предполагаемых формах поддержки;

получают письменное согласие родителей или иных законных представителей на проведение оценки;

гарантируют конфиденциальность полученных данных и их использование исключительно в интересах ребенка;

создают условия для обучения и воспитания, адаптации образовательной и развивающей среды в соответствии с потребностями ребенка;

осуществляют стартовый, промежуточный и итоговый мониторинг динамики сформированности навыков детей;

обеспечивают взаимодействие с родителями или иными законными представителями для обсуждения результатов оценки и предложенных мер поддержки;

оказывают методическую и консультативную поддержку педагогам;

обеспечивают междисциплинарное взаимодействие педагогов.

Специальная психолого-педагогическая поддержка оказывается детям с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, со специфическими трудностями в обучении, с задержкой психического развития, интеллекта, с нарушениями или трудностями общения и социального взаимодействия (в том числе с аутизмом и расстройствами аутистического спектра), поведения, со сложными нарушениями с согласия родителей или иных законных представителей.

Оказание специальной психолого-педагогической поддержки детям с ОВ осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации.

Предусматривается, что для родителей детей от рождения до 1 года организуются консультативные занятия 2 раза в месяц в соответствии с индивидуально-развивающей программой. Для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет проводятся индивидуальные и групповые занятия с участием родителей.

Приказ вводится в действие с 6 июня 2025 года.

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