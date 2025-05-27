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Право

Утвержден стандарт психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 10:35 Фото: pexels
Министр просвещения приказом от 21 мая 2025 года утвердил стандарт специальной психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями, сообщает Zakon.kz.

Специальная психолого-педагогическая поддержка оказывается детям с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, со специфическими трудностями в обучении, с задержкой психического развития, интеллекта, с нарушениями или трудностями общения и социального взаимодействия (в том числе с аутизмом и расстройствами аутистического спектра), поведения, со сложными нарушениями с согласия родителей или иных законных представителей.

Специальная психолого-педагогическая поддержка основывается на следующих принципах:

  • ранняя педагогическая помощь – раннее выявление нарушений в развитии ребtнка;
  • коррекционно-компенсирующая направленность – предупреждение и коррекция нарушений с учетом сохранных анализаторов, функций и систем организма;
  • коррекционно-развивающая направленность – создание условий для преодоления нарушений в развитии;
  • развитие мышления, языка и коммуникации – преодоление проблем в развитии речи, мышления, общения для обеспечения успешности в обучении и социализации;
  • преемственность – последовательность и непрерывность между организациями образования;
  • научность – опора на научно обоснованные подходы и методы;
  • дифференцированный и индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей каждого ребенка при выборе методов, форм и средств коррекционной работы;
  • личностно-ориентированный подход – поддержка индивидуального развития ребtнка и раскрытие его потенциала;
  • деятельностный подход – активное включение ребенка в процесс обучения, развития и социальной адаптации через практическую деятельность.

Субъектами, предоставляющими специальную психолого-педагогическую поддержку детям с ОВ, являются:

  • дошкольные организации;
  • организации среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего);
  • специализированные организации образования;
  • специальные организации образования;
  • организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
  • организации дополнительного образования для детей.


Поддержку детям с ОВ оказывают специальные педагоги (учитель-дефектолог, дефектолог, учитель-логопед, логопед, олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, учителя музыки, физической культуры.

Специальная психолого-педагогическая поддержка детей с ОВ включает следующий комплекс услуг:

  • командная оценка;
  • разработка индивидуально-развивающей программы;
  • проведение коррекционно-развивающих занятий;
  • консультирование родителей или иных законных представителей, педагогов.

Субъекты, предоставляющие специальную психолого-педагогическую поддержку детям с ОВ, проводят следующие мероприятия:

  • информируют родителей или иных законных представителей о целях, задачах, методах оценки и предполагаемых формах поддержки;
  • получают письменное согласие родителей или иных законных представителей на проведение оценки;
  • гарантируют конфиденциальность полученных данных и их использование исключительно в интересах ребенка;
  • создают условия для обучения и воспитания, адаптации образовательной и развивающей среды в соответствии с потребностями ребенка;
  • осуществляют стартовый, промежуточный и итоговый мониторинг динамики сформированности навыков детей;
  • обеспечивают взаимодействие с родителями или иными законными представителями для обсуждения результатов оценки и предложенных мер поддержки;
  • оказывают методическую и консультативную поддержку педагогам;
  • обеспечивают междисциплинарное взаимодействие педагогов.

Специальная психолого-педагогическая поддержка оказывается детям с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, со специфическими трудностями в обучении, с задержкой психического развития, интеллекта, с нарушениями или трудностями общения и социального взаимодействия (в том числе с аутизмом и расстройствами аутистического спектра), поведения, со сложными нарушениями с согласия родителей или иных законных представителей.

Оказание специальной психолого-педагогической поддержки детям с ОВ осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации.

Предусматривается, что для родителей детей от рождения до 1 года организуются консультативные занятия 2 раза в месяц в соответствии с индивидуально-развивающей программой. Для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет проводятся индивидуальные и групповые занятия с участием родителей.

Приказ вводится в действие с 6 июня 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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