Доступ к ЕНИС закроют нотариусам на период приостановления лицензии

Министр юстиции РК приказом от 22 мая 2025 года внес изменения в Правила пользования Единой нотариальной информационной системой, сообщает Zakon.kz.

Поправками уточняется, что открытие доступа к ЕНИС – это мероприятия по созданию учетной записи в ЕНИС.

Пользователь для открытия доступа к ЕНИС обращается с заявлением в территориальную нотариальную палату (ТНП). По итогам рассмотрения заявления сотрудник ТНП создает учетную запись в ЕНИС.

В правила добавлена новая норма, согласно которой доступ к ЕНИС приостанавливается в период приостановления действия лицензии нотариуса в соответствии со статьей 10 закона "О нотариате".

Приказ вводится в действие с 10 июня.