Доступ к ЕНИС закроют нотариусам на период приостановления лицензии
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Министр юстиции РК приказом от 22 мая 2025 года внес изменения в Правила пользования Единой нотариальной информационной системой, сообщает Zakon.kz.
Поправками уточняется, что открытие доступа к ЕНИС – это мероприятия по созданию учетной записи в ЕНИС.
Пользователь для открытия доступа к ЕНИС обращается с заявлением в территориальную нотариальную палату (ТНП). По итогам рассмотрения заявления сотрудник ТНП создает учетную запись в ЕНИС.
В правила добавлена новая норма, согласно которой доступ к ЕНИС приостанавливается в период приостановления действия лицензии нотариуса в соответствии со статьей 10 закона "О нотариате".
Приказ вводится в действие с 10 июня.
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