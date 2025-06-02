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Право

Доступ к ЕНИС закроют нотариусам на период приостановления лицензии

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, адвокатская контора , фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 10:34 Фото: pexels
Министр юстиции РК приказом от 22 мая 2025 года внес изменения в Правила пользования Единой нотариальной информационной системой, сообщает Zakon.kz.

Поправками уточняется, что открытие доступа к ЕНИС – это мероприятия по созданию учетной записи в ЕНИС.

Пользователь для открытия доступа к ЕНИС обращается с заявлением в территориальную нотариальную палату (ТНП). По итогам рассмотрения заявления сотрудник ТНП создает учетную запись в ЕНИС.

В правила добавлена новая норма, согласно которой доступ к ЕНИС приостанавливается в период приостановления действия лицензии нотариуса в соответствии со статьей 10 закона "О нотариате".

Приказ вводится в действие с 10 июня.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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