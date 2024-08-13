Что изменилось в правилах работы казахстанской службы пробации

Министр внутренних дел приказом от 7 августа 2024 года внес поправки в Правила организации деятельности службы пробации, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлена новая норма, в соответствии с которой теперь сотрудники службы пробации ежемесячно отчитываются о проделанной работе начальнику службы пробации (либо лицу, его заменяющему).

Контроль за организацией деятельности службы пробации возлагается на начальника службы пробации (либо лицо, его заменяющего).

В течение пяти рабочих дней после постановки на учет осужденного служба пробации:

формирует электронное извещение об осужденном (заключенном под стражу) для автоматического заполнения реквизитов в автоматизированную информационную систему "Специальные учеты" (АИС СУ) и отдельно на бумажных носителях предоставляет копию приговора и копию документа, удостоверяющего личность, в территориальный орган КПСиСУ;

на лицо, осужденное судом другой области, города республиканского значения, столицы формирует электронное извещение об осужденном (заключенном под стражу) для автоматического заполнения реквизитов в АИС СУ и на бумажных носителях предоставляет один экземпляр алфавитной учетной карточки, копию приговора и копию документа, удостоверяющего личность, в территориальный орган КПСиСУ;

не прошедшего дактилоскопическую регистрацию в органе уголовного преследования или в следственном изоляторе (дела частного обвинения) представляет в территориальный орган КПСиСУ один экземпляр дактилоскопической карты с приложением копии документа, удостоверяющего личность.

При освобождении от наказания осужденного или изменении приговора в отношении него, а также при снятии с учета по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 161 УИК РК, служба пробации в течение пяти рабочих дней после получения соответствующего процессуального решения формирует электронное извещение об осужденном (заключенном под стражу) с указанием полных сведений об основании снятия осужденного с учета или изменения приговора для автоматического заполнения реквизитов в АИС СУ и отдельно на бумажных носителях предоставляет копию постановления суда, вступившего в законную силу.

Со дня выявления повторного нарушения порядка и условий отбывания наказания служба пробации в течение пяти рабочих дней направляет в суд представление о замене общественных работ.

Служба пробации ежемесячно проверяет по учетным карточкам правильность и своевременность удержания из заработной платы осужденных и перечисление удержанных сумм в доход государства и при обнаружении нарушений принимает меры к их устранению.

Представление об отмене полностью или частично ранее установленных для осужденного к ограничению свободы обязанностей в электронном или письменном виде вносится в суд службой пробации в период отбывания наказания.

В отношении осужденного, злостно нарушающего порядок отбывания наказания, предусмотренный частью 2 статьи 68 УИК РК, служба пробации в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения нарушения в электронном или письменном виде направляет в суд представление о замене ограничения свободы лишением свободы.

В представлении о замене ограничения свободы указываются конкретные факты уклонения осужденного от исполнения возложенных судом на него обязанностей, нарушения общественного порядка, время, в течение которого он не являлся в службу пробации, какие меры воздействия принимались к нему, как он на них реагировал, а также наличие приводов и задержаний. К представлению прилагаются характеристики с места работы, учебы и жительства, рапорт сотрудника службы пробации о поведении осужденного, его образе жизни, объяснения осужденного.

В случае неисполнения осужденным лицом условно возложенных на него судом обязанностей либо повторного совершения им нарушений, указанных в части 1 статьи 176 УИК РК, а также если оно скрылось от пробационного контроля, служба пробации в течение пяти рабочих дней со дня вынесения взыскания в виде письменного предупреждения в электронном или письменном виде вносит в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении назначенного наказания приговором суда, а в отношении несовершеннолетнего осужденного – о продлении срока пробационного контроля, но не более чем на один год.

К представлению прилагаются характеристика с места работы, учебы и жительства, рапорт сотрудника службы пробации о поведении лица, осужденного условно, его образе жизни, объяснения лица, осужденного условно.

В случае, если осужденный отказался от ребенка, либо продолжает уклоняться от воспитания ребенка, либо уклонился от контроля, или продолжает нарушать общественный порядок после двукратного письменного предупреждения, служба пробации в электронном или письменном виде в течение пяти рабочих дней вносит в суд по месту жительства осужденного представление об отмене отсрочки исполнения наказания и направлении осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором суда. К представлению прилагается копия решения суда об отсрочке исполнения наказания и материалы, свидетельствующие об уклонении осужденного от воспитания ребенка и ухода за ним, характеристики с места работы и жительства, другие документы.

Вопросы об отмене отсрочки исполнения наказания по истечении его срока или в случае смерти ребенка, либо в случае прерывания беременности, предусмотренных частью третьей статьи 74 УК РК, разрешаются в соответствии с подпунктом 10) статьи 476 УПК РК.

По истечении срока отсрочки исполнения наказания или в случае смерти ребенка либо прерывания беременности служба пробации по месту жительства осужденного с учетом его поведения, в электронном или письменном виде в течение пяти рабочих дней направляет в суд представление об освобождении осужденного от отбывания оставшейся части наказания либо о замене неотбытой части наказания более мягким, либо о направлении лица в учреждение уголовно-исполнительной системы.

В представлении излагаются данные, характеризующие личность, поведение и отношение осужденного к воспитанию ребенка в период отсрочки отбывания наказания, указывается отбытый и не отбытый срок наказания, назначенный судебным актом. К представлению прилагаются характеристика с места работы и другие документы.

В течение трех рабочих дней со дня получения положительного заключения специальной медицинской комиссии из поликлиники по месту жительства служба пробации на основании указанного заключения направляет в электронном или письменном виде представление в суд об освобождении осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью с применением или без применения принудительных мер медицинского характера.

Служба пробации проводит первоначальные розыскные мероприятия по установлению места нахождения осужденного и причин его уклонения на следующий день в случае:

неприбытия в срок, установленный администрацией учреждения уголовно-исполнительной системы при замене неотбытой части лишения свободы наказанием в виде ограничения свободы;

неприбытия в двухнедельный срок со дня освобождения из учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с отсрочкой исполнения наказания;

неприбытия в срок, установленный судом при назначении наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества;

неприбытия в срок, установленный службой пробации по новому место жительству (постоянного или временного проживания);

признании его скрывающимся от отбывания наказания.

Скрывающимся от отбывания наказания признается осужденный, место нахождения которого не установлено более пятнадцати дней со дня неявки для регистрации в службу пробации.

Первоначальные розыскные мероприятия включают в себя:

опрос родственников, соседей и лиц, которым известны связи и сведения о вероятном местонахождении осужденного, либо иные данные, которые способствует розыску осужденного;

сведения о его возможном местонахождении, а также через местный орган военного управления;

проверка по учетам ОВД, с целью выявления скрывшегося среди задержанных, арестованных, подсудимых, в приемниках-распределителях для лиц, не имеющих определенного места жительства, документов, в центрах адаптации несовершеннолетних, находящиеся в ведении органов образования, а также по учетам медицинских учреждений, моргов;

запросы в городские, районные (управления) отделы полиции и службы пробации областей, городов республиканского значения и столицы для установления разыскиваемого по месту жительства его родственников и знакомых.

Первоначальные розыскные мероприятия проводятся не более пятнадцати рабочих дней и если по их результатам место нахождения осужденного не установлено, то в течение трех последующих рабочих дней служба пробации вносит в электронном или письменном виде в суд представление об объявлении в розыск и избрании меры пресечения.

К представлению об объявлении в розыск приобщается выписка из приговора, справка о вступлении приговора в законную силу, копии первоначальных розыскных мероприятий, справка о неотбытом сроке наказания.

В течение двух рабочих дней со дня получения постановления суда об объявлении в розыск осужденного копии материалов первоначальных розыскных мероприятий для дальнейшего розыска направляются в службу криминальной полиции.

Начальник службы пробации либо лицо, его замещающее, в соответствии с ограничениями, установленными осужденному судом, при наличии технической возможности установки соответствующего оборудования, принимает решение о применении электронных средств слежения при постановке его на персональный учет, а также в дальнейшем при исполнении наказания.

Также правила дополнены новыми параграфами, которые регламентируют организацию работы при уведомлении осужденных об изменении постоянного места жительства, а также о временном выезде за пределы административно-территориальной единицы.

Так, осужденные в письменной форме уведомляют службу пробации об изменении места жительства.

Служба пробации после получения уведомления от осужденного в этот же день уточняет у него причину переезда, контакты родственников, знакомых, которые будут проживать совместно (в указанном городе, районе, поселке, селе).

В течение двух рабочих дней после получения от осужденного уведомления о перемене места жительства служба пробации (где состоит осужденный) посредством ЦАБД и служебной электронной почты направляет по территориальности в службу пробации запрос о проверке осужденного по избранному месту проживания.

Служба пробации, получившая запрос посредством ЦАБД и служебной электронной почты, в течение трех календарных дней проверяет осужденного по месту жительства для установления факта его проживания по указанному адресу, о чем составляется рапорт.

В суточный срок направляет ответ на запрос посредством ЦАБД и служебной электронной почты о проживании либо о непроживании осужденного по избранному месту жительства, с приложением подтверждающих документов.

Служба пробации после получения подтверждения о проживании осужденного по избранному месту жительства направляет электронное дело посредством ЦАБД для постановки на учет в службу пробации по новому месту жительства осужденного, что является основанием для снятия его с учета службы пробации по прежнему месту жительства.

При получении ответа о непроживании осужденного по новому месту жительства служба пробации (где состоит осужденный) проводит первоначальные розыскные мероприятия по установлению местонахождения осужденного.

При наличии оснований направления в суд представления для решения вопроса в предусмотренных пунктах 1), 8) и 10) статьи 476 УПК служба пробации (где осужденный состоял на учете) направляет представление в суд для решения вышеуказанных вопросов.

Об этом посредством служебной электронной почтой информируется служба пробации по новому месту жительства осужденного.

Осужденные в письменной форме уведомляют службу пробации о временном выезде за пределы административно-территориальной единицы.

В суточный срок со дня получения от осужденного уведомления о временном выезде за пределы административно-территориальной единицы служба пробации посредством ЦАБД и служебной электронной почты направляет в службу пробации информацию о временном проживании осужденного по указанному в уведомлении месту жительства (лечения, работы, учебы).

В информации указываются данные осужденного, дата прибытия и адрес временного места жительства (лечения, работы, учебы), срок и цель пребывания, возложенные судом обязанности.

Служба пробации после получения информации посредством ЦАБД и служебной электронной почты осуществляет временный контроль за поведением осужденного, а также за соблюдением им обязанностей, возложенных судом и предусмотренных законодательством РК, без постановки его на свой учет.

Информация об осуществлении контроля за поведением осужденного вносится в ЦАБД, а подтверждающие материалы направляются в службу пробации (где состоит осужденный) посредством служебной электронной почты.

Приказ вводится в действие с 23 августа 2024 года.