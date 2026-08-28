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Право

В Казахстане разграничат процедуры верификации и регистрации мобильных телефонов

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 09:35 Фото: pexels
Министерство ИИ и цифрового развития подготовило поправки в Правила регистрации абонентских устройств сотовой связи, сообщает Zakon.kz.

Принятие проекта направлено на повышение прозрачности оборота абонентских устройств сотовой связи, защиту прав законных владельцев, снижение рисков использования устройств с подмененными, клонированными, похищенными или незаконно ввезенными идентификационными кодами, а также на совершенствование механизмов противодействия мошенничеству и неправомерному использованию персональных данных.

В частности, предусматривается формирование в базе данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи белого, серого и черного списков, установление правовых последствий нахождения устройства в каждом из указанных списков, проведение проверки сведений об устройстве по базе данных GSMA и государственным информационным системам, а также введение требований к юридическим лицам, осуществляющим верификацию.

В министерстве отмечают, что реализация проекта позволит обеспечить прослеживаемость жизненного цикла абонентского устройства сотовой связи с момента его производства или ввоза на территорию республики до регистрации, смены владельца, ремонта, прекращения использования либо блокировки.

Дополнительные гарантии достоверности сведений обеспечиваются посредством биометрической аутентификации заявителей и первичных пользователей услуг связи, а также автоматизированного информационного взаимодействия с государственными базами данных.

Также отмечается, что положения проекта будут способствовать безопасности путем ограничения использования в сетях сотовой связи устройств с признаками клонирования, устройств, включенных в черный список GSMA, а также устройств, использование которых ограничено на основании судебных актов или процессуальных решений уполномоченных государственных органов.

Отдельный порядок предусматривается для приостановления оказания услуг связи по устройствам, используемым в учреждениях уголовно-исполнительной системы и следственных изоляторах.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 сентября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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