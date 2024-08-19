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Законодательство РК

В Казахстане с 1 июля 2025 года заработают три новых суда

В Казахстане с 1 июля 2025 года заработают три новых суда, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 11:09 Фото: freepik
Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Казахстана провел на площадке Верховного суда РК круглый стол по обсуждению вопросов создания кассационных судов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 августа 2024 года рассказали в пресс-службе ВС РК.

"С 1 июля 2025 года в столице заработают три самостоятельных кассационных суда с едиными правилами обращения и пересмотра... Все спикеры, поддерживая создание кассационных судов, обратили особое внимание на вопросы их эффективного функционирования, необходимости обеспечения подлинной независимости судей, прозрачного и публичного отбора на судейские должности", – говорится в распространенном в понедельник сообщении.

По итогам дискуссии парламентарии и судейский корпус подтвердили готовность к дальнейшему обсуждению с юридическим сообществом предложений по обеспечению беспристрастного, справедливого и независимого правосудия.

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Судебная реформа: Верховный суд перестанет быть кассационной инстанцией
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5 июля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан". Из него следует, что Верховный суд РК перестанет быть кассационной инстанцией, будут созданы специальные кассационные суды. Отмечалось, что с созданием кассационных судов изменится и роль Верховного суда, который сосредоточится на обеспечении единообразия судебной практики. Штатная численность Верховного суда сократится до 35 судей.

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