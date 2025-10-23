Избрание членов совета и независимых директоров АО: внесены изменения

Приказом и.о. министра национальной экономики от 14 октября 2025 года внесены изменения в Типовой кодекс корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что члены совета директоров избираются в соответствии с прозрачным и справедливым конкурсом, который учитывает компетенции, навыки, достижения, деловую репутацию и профессиональный опыт кандидатов.

При переизбрании отдельных членов совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности совета директоров Общества.

Отбор независимых директоров Общества и организации осуществляется на конкурсной основе в состав совета директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со 100%-ным участием государства в уставном капитале, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда.

Указывается, что акционерам для предотвращения вмешательства государственных органов в операционную деятельность Общества, а также повышения ответственности советов директоров за принимаемые решения, следует воздержаться от избрания членов совета директоров, являющимися представителями государственных органов.

Представители центрального уполномоченного органа по государственному планированию, уполномоченного органа по государственному имуществу, уполномоченного органа соответствующей отрасли, местных исполнительных органов, являющиеся государственными служащими, не избираются в качестве председателя совета директоров.

В качестве представителя государства в состав совета директоров могут быть представлены лица, не являющиеся государственными служащими, по решению уполномоченного органа соответствующей отрасли согласно минимальным требованиям к кандидатам в члены совета директоров (наблюдательных советов) АО или ТОО со 100%-ным участием государства в уставном капитале, представляемым государством, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда.

Приказ вводится в действие со 2 ноября 2025 года.