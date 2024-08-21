В Казахстане ограничили суммы беззалоговых кредитов для банков и МФО

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 16 августа 2024 года утвердило Требования к сумме потребительского банковского займа и потребительского микрокредита, сообщает Zakon.kz.

Сумма потребительского банковского займа, выдаваемого банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, соответствует следующим требованиям:

по беззалоговому банковскому займу – не более 2200 МРП (8 122 400 тенге в 2024 году);

(8 122 400 тенге в 2024 году); по банковскому займу, обеспеченному залогом, – без ограничений.

Сумма потребительского микрокредита, выдаваемого микрофинансовыми организациями:

по беззалоговому микрокредиту – не более 1100 МРП (4 061 200 тенге в 2024 году);

(4 061 200 тенге в 2024 году); по микрокредиту, обеспеченному залогом, – в пределах сумм, установленных пунктом 1-1 статьи 3 Закона РК "О микрофинансовой деятельности".

Напомним, в нем речь идет о выдаче ломбардами микрокредитов на срок до 1 года в размере до 8000 МРП (29 536 000 тенге) и о выдаче МФО кредитов гражданам и юридическим лицам в размере, не превышающем 20 000 МРП (73 840 000 тенге).

Постановление введено в действие с 20 августа 2024 года.

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