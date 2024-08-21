Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане ограничили суммы беззалоговых кредитов для банков и МФО

Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 09:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 16 августа 2024 года утвердило Требования к сумме потребительского банковского займа и потребительского микрокредита, сообщает Zakon.kz.

Сумма потребительского банковского займа, выдаваемого банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, соответствует следующим требованиям:

  • по беззалоговому банковскому займу – не более 2200 МРП (8 122 400 тенге в 2024 году);
  • по банковскому займу, обеспеченному залогом, – без ограничений.

Сумма потребительского микрокредита, выдаваемого микрофинансовыми организациями:

  • по беззалоговому микрокредиту – не более 1100 МРП (4 061 200 тенге в 2024 году);
  • по микрокредиту, обеспеченному залогом, – в пределах сумм, установленных пунктом 1-1 статьи 3 Закона РК "О микрофинансовой деятельности".

Напомним, в нем речь идет о выдаче ломбардами микрокредитов на срок до 1 года в размере до 8000 МРП (29 536 000 тенге) и о выдаче МФО кредитов гражданам и юридическим лицам в размере, не превышающем 20 000 МРП (73 840 000 тенге).

Постановление введено в действие с 20 августа 2024 года.

Мы сообщали, что в Казахстане утверждены правила получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита.

Читайте также, какие сведения о заемщиках обязаны передать банки, МФО и коллекторы в кредитные бюро.

Читайте также

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка
Предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения изменили в Казахстане
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт, аудит, аудитор, юридическая проверка, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, квитанция, квитанции, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
Какие сведения о заемщиках обязаны передать банки, МФО и коллекторы в кредитные бюро
Правила упрощенного исполнительного производства утвердили в РК
Правила упрощенного исполнительного производства приняли в Казахстане
Элина Черногрицкая
АРРФР Законодательство Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на пост Маска о Cybertruck в Чечне
Здоровье акул и людей
Ученые обеспокоены появлением "кокаиновых акул" в океане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: