В Казахстане изменили некоторые нормы Правил пожарной безопасности

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 15 августа 2024 года внес изменения в Правила пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

В частности, помимо прочих обязанностей, на руководителя организации возложили обязанность по обеспечению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, индивидуальных и коллективных средств спасения людей.

Дежурный персонал располагается в помещениях, в которых расположен прибор приемно-контрольный автоматической пожарной сигнализации, имеется телефон и ведется в произвольной форме журнал учета оставшихся в здании на ночь людей.

Специально отведенные места для курения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения, урнами или пепельницами из негорючих материалов и надписью "Место для курения".

Здания, помещения и сооружения обеспечиваются системами и установками пожарной автоматики в соответствии с перечнем объектов, определенных в требованиях СН РК 2.02-02-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений".

Работы, выполняемые по монтажу систем и установок пожарной автоматики, оформляются в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений".

В правила добавлена новая норма следующего содержания:

Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды, кухонные вытяжные системы очищаются от горючих пылей, отходов производства и жировых отложений. Руководитель организации или ответственное лицо за соблюдение требований пожарной безопасности определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов, кухонные вытяжные системы от горючих пылей, отходов производства и жировых отложений с составлением соответствующего акта в произвольной форме, при этом такие работы проводятся не реже одного раза в год.

Кроме того, теперь в квартирах, индивидуальных жилых домах и жилых комнатах не допускается:

хранить легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, взрывчатые вещества, газовые баллоны на балконах и лоджиях;

курить в постели;

выбрасывать окурки с балконов, лоджий и окон;

оставлять непотушенную сигарету;

бесконтрольно оставлять включенное в электросеть электрооборудование, не требующее постоянного потребления тока.

На территории сельских населенных пунктов, дачных кооперативов, садоводческих товариществ в весенний, летний и осенний периоды около каждого жилого здания устанавливаются емкости с суммарным запасом воды не менее 200 литров или огнетушитель. Ранее данное требование касалось только летнего периода.

В первой декаде пожароопасного сезона в сельских населенных пунктах, садоводческих товариществах, дачных кооперативах и на предприятиях местными исполнительными органами, правлениями садоводческих товариществ, дачных кооперативов, руководителями организаций соответственно, устанавливается особый противопожарный режим и принимаются дополнительные меры по снижению опасности возникновения пожаров, вводятся ограничения по проведению пожароопасных работ, разведению костров, въезду автомототранспорта в лесные массивы, организовываются патрулирование силами населения и членов общественных объединений добровольных противопожарных формирований территорий населенных пунктов и прилегающих к ним лесных (степных) массивов с первичными средствами пожаротушения, а также подготовка к возможному использованию техники, приспособленной для целей пожаротушения. Ранее в документе говорилось о летнем периоде.

По периметру населенных пунктов местными исполнительными органами выполняются защитные минерализованные полосы шириной не менее 4 метров.

В пределах противопожарных разрывов не допускается (помимо прочих) складирование отходов и мусора.

Стоянка и парковка транспортных средств, прицепов, прицепных вагончиков и установка временных сооружений в проездах и на подъездах к зданиям и сооружениям, препятствующие проезду пожарной техники, установке специальных технических устройств для спасения людей, а также на крышках колодцев пожарных гидрантов, не допускаются.

В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды в городах, сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках не допускаются разведение костров, проведение пожароопасных работ, розжиг углей, мусора, отходов, сухой травы, а также топка нестационарных печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на жидком, твердом и газообразном топливе.

В помещениях гостиниц, мотелей, кемпингов (глэмпингов), хостелов на жилых этажах не допускается размещать складские и офисные помещения, а также не допускается размещение (проживание) людей в подвальных и цокольных помещениях.

Кроме того, внесено дополнение, согласно которому нельзя размещать лежачих лиц с инвалидностью и престарелых в подвальных и цокольных этажах.

В боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта теперь можно подзаряжать электромобили.

Вместе с тем при размещении электромобилей и их зарядных станций в боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта необходимо соблюдать требования, установленные в государственных нормативах в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Для предотвращения возгораний и обслуживания полигонов по хранению твердых бытовых отходов руководители организаций обеспечивают наличие требуемой специальной техники (бульдозер, самосвал, экскаватор, погрузчик, поливомоечная машина, водораздатчик, мотопомпы для перекачивания воды) и запаса сыпучих инертных материалов.

Также поправки коснулись порядка обеспечения пожарной безопасности при производстве огневых работ. Так, пожарные гидранты содержатся в исправном состоянии, колодцы гидрантов очищаются от посторонних предметов и подземных вод, в зимнее время утепляются, а люки колодцев очищаются от снега и льда.

Приказ вводится в действие с 31 августа 2024 года.