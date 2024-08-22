Как будет избираться и работать микрофинансовый омбудсмен

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 16 августа 2024 года утвердило Правила избрания, досрочного прекращения и осуществления деятельности микрофинансового омбудсмана, сообщает Zakon.kz.

Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства" вносится ряд изменений в закон "О микрофинансовой деятельности". В частности, с 21 декабря 2024 года в законе появится новая глава, определяющая статус и деятельность микрофинансового омбудсмена. В реализацию данного закона приняты правила.

Правилами установлено, что микрофинансовый омбудсмен на безвозмездной основе урегулирует разногласия, возникающие из договора о предоставлении микрокредита, заключенного между микрофинансовой организацией (МФО) и физическим лицом по его обращению, с целью достижения согласия об удовлетворении прав и охраняемых законом интересов физического лица и МФО, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 29-1 закона.

Речь идет о содействии проверяющему органу в проведении проверки, а также обеспечении возможности опроса любых должностных лиц и работников и доступа к любым источникам необходимой для выполнения проверки информации.

Деятельность микрофинансового омбудсмена, в том числе порядок и сроки рассмотрения обращений по разрешению споров и принятию решений, осуществляется на основании внутренних правил.

Микрофинансовый омбудсмен по запросу уполномоченного органа предоставляет информацию о поступивших и рассмотренных обращениях по разрешению споров физических лиц, принятых решениях и их исполнении организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, и коллекторскими агентствами.

Микрофинансовый омбудсмен избирается Советом представителей микрофинансового омбудсмана на три года из числа кандидатов, согласованных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

При этом кандидат должен соответствовать следующим требованиям закона:

Не может быть рекомендовано для избрания микрофинансовым омбудсменом лицо:

не имеющее высшего экономического и (или) юридического образования;

не имеющее безупречной деловой репутации;

имеющее стаж работы в сфере предоставления финансовых услуг и (или) регулирования финансовых услуг менее пяти лет;

ранее являвшееся руководящим работником финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в порядке, установленном законодательством РК. Данное требование применяется в течение трех лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом;

признанное судом в установленном законом РК порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;

состоящее на динамическом наблюдении с психическими поведенческими расстройствами (заболеваниями), в том числе вызванными употреблением психоактивных веществ, в организациях службы охраны психического здоровья.

Микрофинансовый омбудсман не вправе занимать любую из должностей в микрофинансовой организации или коллекторском агентстве, иметь близких родственников, супруга (супругу) или свойственников, работающих в должности руководителя уполномоченного органа, Национального банка РК или их заместителей, а также руководителя структурного подразделения уполномоченного органа, Национального банка РК.

Избрание микрофинансового омбудсмана проводится при предложении Советом представителей двух и более кандидатов для избрания микрофинансовым омбудсманом.

По каждому кандидату для избрания микрофинансовым омбудсменом формируются следующие сведения и документы:

сведения о кандидате на должность микрофинансового омбудсмена;

копии документов, подтверждающих соответствие кандидата требованиям;

заявление кандидата о согласии на выдвижение его кандидатуры на должность микрофинансового омбудсмена.

Заседание Совета представителей признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если присутствующие на нем члены Совета представителей обладают в совокупности 50 и более процентами от общего числа голосов.

Микрофинансовый омбудсмен избирается большинством голосов членов Совета представителей, присутствовавших на заседании Совета представителей тайным голосованием. Каждый член Совета представителей при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос представителя уполномоченного органа является решающим.

Информация об избрании микрофинансового омбудсмена размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в течение двух рабочих дней после его избрания Советом представителей с указанием даты вступления его в должность.

Как избирается микрофинансовый омбудсмен по истечении его полномочий

Офис микрофинансового омбудсмена не позднее одного календарного месяца до даты истечения полномочий микрофинансового омбудсмена предоставляет в уполномоченный орган утвержденный Советом представителей список кандидатов на должность с приложением сведений и документов по предлагаемым кандидатам для избрания микрофинансовым омбудсменом.

Уполномоченный орган в течение 15 календарных дней со дня поступления сведений и документов принимает решение о согласовании либо отказе в согласовании кандидата для избрания микрофинансовым омбудсменом.

Если кандидат не соответствует одному или нескольким требованиям, в согласовании его кандидатуры уполномоченный орган отказывает.

Полномочия микрофинансового омбудсмена прекращаются досрочно по основаниям:

выявление несоответствия микрофинансового омбудсмена требованиям;

занятие любой должности в микрофинансовой организации, коллекторском агентстве, уполномоченном органе, Национальном банке РК, наличие признаков аффилированности микрофинансового омбудсмена с МФО или коллекторским агентством, занятие близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками должности руководителя уполномоченного органа, Национального банка РК или их заместителей, а также руководителя структурного подразделения уполномоченного органа, Национального банка РК;

неоднократное (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) нарушение требований Закона и внутренних правил микрофинансового омбудсмана.

Как избирается микрофинансовый омбудсмен при досрочном прекращении его деятельности по инициативе Совета представителей

Член Совета представителей извещает остальных членов Совета представителей о созыве внеочередного заседания Совета представителей по вопросу прекращения полномочий микрофинансового омбудсмана, не позднее чем за 5 рабочих дней до проведения внеочередного заседания Совета представителей. В извещении указывается место и время проведения заседания Совета представителей.

Совет представителей после рассмотрения ходатайства члена Совета представителей о досрочном прекращении полномочий микрофинансового омбудсмена и подтверждения факта наличия одного или нескольких оснований для прекращения его полномочий, принимает решение о досрочном прекращении полномочий микрофинансового омбудсмана, дате прекращения полномочий и лице, исполняющем обязанность микрофинансового омбудсмена на период его избрания.

Офис микрофинансового омбудсмена в течение 10 календарных дней после принятия Советом представителей решения о досрочном прекращении полномочий микрофинансового омбудсмена направляет в уполномоченный орган утвержденный Советом представителей список кандидатов с приложением сведений и документов по ним для избрания микрофинансовым омбудсменом.

Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня поступления сведений и документов, принимает решение о согласовании либо отказе в согласовании кандидатов для избрания микрофинансовым омбудсменом.

Заседание Совета представителей об избрании микрофинансового омбудсмена проводится не позднее 10 календарных дней со дня получения офисом микрофинансового омбудсмена согласованного уполномоченным органом списка кандидатов для избрания микрофинансовым омбудсменом.

Аналогичным образом происходит избрание микрофинансового омбудсмена при досрочном прекращении деятельности по его инициативе.

Постановление вводится в действие с 21 декабря 2024 года.