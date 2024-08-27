В Казахстане утвердили правила ведения и прекращения разрешений в сфере строительства

Министр промышленности и строительства приказом от 31 июля 2024 года утвердил Правила ведения, приостановления, прекращения действия (отзыва) разрешений в автоматизированном реестре разрешений в сфере строительства, сообщает Zakon.kz.

Ведение автоматизированного реестра разрешений в сфере архитектуры, градостроительства и строительства осуществляется в целях:

систематизации сведений о разрешениях первой и второй категории, подлежащих автоматизации посредством государственной информационной системы;

информирования физических и юридических лиц РК о сведениях, содержащихся в автоматизированном реестре разрешений в сфере строительства.

Установление прав доступа и обеспечение функционирования реестра осуществляется уполномоченным органом. Ведение реестра производится уполномоченным органом.

Указывается, что сведения, содержащиеся в реестре, за исключением информации, содержащей государственные секреты и иную охраняемую законами тайну, разрешений на приобретение гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, разрешений трудовым иммигрантам, размещаются на казахском и русском языках на внешнем портале государственной информационной системы разрешений и уведомлений и доступны для ознакомления заинтересованным лицам без взимания платы.

Реестр подразделяется на следующие разделы:

реестр лицензий, выданных на проектную, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы;

реестр субъектов, прошедших аккредитацию в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Внесение сведений в реестр осуществляется посредством системы.

Заявитель, лицензиат либо владелец разрешения второй категории дает согласие на сбор и обработку персональных данных, содержащихся в объектах информатизации государственных органов или государственных юридических лиц посредством системы при регистрации и создании личного кабинета.

Реестр разрешений в сфере строительства содержит следующие сведения:

категория разрешения (разрешение первой категории (лицензия), разрешение второй категории);

класс разрешения (1 – разрешения, выдаваемые на деятельность);

наименование разрешения;

признак исторических данных (в случае наличия исторических данных);

индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер лицензиата / владельца разрешения второй категории;

фамилия, имя, отчество физического лица / наименование юридического лица – лицензиата;

адрес места жительства физического лица или местонахождения юридического лица;

об инженерно-технических работниках в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;

об экспертах в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;

о производственной базе;

о реализованных объектах (в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;

о материально-технической оснащенности;

дата подачи заявления;

дата выдачи разрешения;

статус разрешения;

дата начала действия разрешения;

разрешительный орган;

вид деятельности, действия (для разрешений, выдаваемых на вид деятельности, действия);

подвиды деятельности (для разрешений на виды деятельности, имеющие подвиды деятельности);

вид лицензии (генеральная, исключительная, разовая);

особые условия;

идентификационный номер разрешения (присваиваемый системой разрешениям в электронной форме);

УИНР;

идентификационный номер первоначального разрешения (для разрешений, по которым было осуществлено переоформление);

период приостановления действия разрешения (для разрешений, по которым было осуществлено приостановление);

УИНР первоначальной лицензии;

номер, серия первоначального разрешения (для разрешений первой категории, выдаваемых только в бумажной форме, по которому было осуществлено переоформление или перевод в электронную форму);

дата выдачи первоначального документа (для разрешений, по которым было осуществлено переоформление);

сведения об ЭЦП уполномоченного лица разрешительного органа для разрешений в электронной форме;

основание отзыва (аннулирования) разрешения (для разрешений, отозванных/аннулированных разрешительным органом на основании решения суда либо в иных случаях, предусмотренных законами РК).

Полный состав сведений о разрешении, с учетом специфичных полей, не вошедших в состав сведений автоматизированного реестра, может быть просмотрен в детальных сведениях по разрешению.

В автоматизированном реестре имеется возможность загрузки формы представления разрешения в электронной форме, в случае если форма представления разрешения в электронной форме предусмотрена соответствующим разрешением.

Ввод исторических данных в автоматизированный реестр осуществляется разрешительными органами посредством системы.

При вводе исторических данных заполняются поля автоматизированного реестра, указанные в пункте 9 правил. При этом не требуется удостоверение сведений о разрешениях ЭЦП уполномоченного лица разрешительного органа.

При вводе разрешительными органами исторических данных в автоматизированный реестр идентификационный номер разрешения не формируется.

Выдача и переоформление разрешений в автоматизированном реестре в электронной форме осуществляется системой в автоматическом режиме.

Отзыв разрешений

Приостановление, прекращение действия (отзыв) разрешений в автоматизированном реестре осуществляется системой в автоматическом режиме либо разрешительными органами на основании решения суда либо в иных случаях, предусмотренных законами РК, посредством внесения сведений о приостановлении прекращения действия (отзыв) разрешения.

Срок приостановления разрешений в автоматизированном реестре составляет не более шести месяцев. В случае, если отсутствуют основания к возобновлению действия разрешений в автоматизированном реестре по истечении шести месяцев, данное разрешение исключается из автоматизированного реестра в автоматическом режиме без возможности его дальнейшего восстановления.

Включение и исключение из автоматизированного реестра производится по основаниям, предусмотренным законом "О разрешениях и уведомлениях".

Приказ вводится в действие с 27 октября 2024 года.