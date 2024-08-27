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Законодательство РК

В Казахстане утвердили правила ведения и прекращения разрешений в сфере строительства

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 10:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр промышленности и строительства приказом от 31 июля 2024 года утвердил Правила ведения, приостановления, прекращения действия (отзыва) разрешений в автоматизированном реестре разрешений в сфере строительства, сообщает Zakon.kz.

Ведение автоматизированного реестра разрешений в сфере архитектуры, градостроительства и строительства осуществляется в целях:

  • систематизации сведений о разрешениях первой и второй категории, подлежащих автоматизации посредством государственной информационной системы;
  • информирования физических и юридических лиц РК о сведениях, содержащихся в автоматизированном реестре разрешений в сфере строительства.

Установление прав доступа и обеспечение функционирования реестра осуществляется уполномоченным органом. Ведение реестра производится уполномоченным органом.

Указывается, что сведения, содержащиеся в реестре, за исключением информации, содержащей государственные секреты и иную охраняемую законами тайну, разрешений на приобретение гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, разрешений трудовым иммигрантам, размещаются на казахском и русском языках на внешнем портале государственной информационной системы разрешений и уведомлений и доступны для ознакомления заинтересованным лицам без взимания платы.

Реестр подразделяется на следующие разделы:

  • реестр лицензий, выданных на проектную, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы;
  • реестр субъектов, прошедших аккредитацию в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Внесение сведений в реестр осуществляется посредством системы.

Заявитель, лицензиат либо владелец разрешения второй категории дает согласие на сбор и обработку персональных данных, содержащихся в объектах информатизации государственных органов или государственных юридических лиц посредством системы при регистрации и создании личного кабинета.

Реестр разрешений в сфере строительства содержит следующие сведения:

  • категория разрешения (разрешение первой категории (лицензия), разрешение второй категории);
  • класс разрешения (1 – разрешения, выдаваемые на деятельность);
  • наименование разрешения;
  • признак исторических данных (в случае наличия исторических данных);
  • индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер лицензиата / владельца разрешения второй категории;
  • фамилия, имя, отчество физического лица / наименование юридического лица – лицензиата;
  • адрес места жительства физического лица или местонахождения юридического лица;
  • об инженерно-технических работниках в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;
  • об экспертах в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;
  • о производственной базе;
  • о реализованных объектах (в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;
  • о материально-технической оснащенности;
  • дата подачи заявления;
  • дата выдачи разрешения;
  • статус разрешения;
  • дата начала действия разрешения;
  • разрешительный орган;
  • вид деятельности, действия (для разрешений, выдаваемых на вид деятельности, действия);
  • подвиды деятельности (для разрешений на виды деятельности, имеющие подвиды деятельности);
  • вид лицензии (генеральная, исключительная, разовая);
  • особые условия;
  • идентификационный номер разрешения (присваиваемый системой разрешениям в электронной форме);
  • УИНР;
  • идентификационный номер первоначального разрешения (для разрешений, по которым было осуществлено переоформление);
  • период приостановления действия разрешения (для разрешений, по которым было осуществлено приостановление);
  • УИНР первоначальной лицензии;
  • номер, серия первоначального разрешения (для разрешений первой категории, выдаваемых только в бумажной форме, по которому было осуществлено переоформление или перевод в электронную форму);
  • дата выдачи первоначального документа (для разрешений, по которым было осуществлено переоформление);
  • сведения об ЭЦП уполномоченного лица разрешительного органа для разрешений в электронной форме;
  • основание отзыва (аннулирования) разрешения (для разрешений, отозванных/аннулированных разрешительным органом на основании решения суда либо в иных случаях, предусмотренных законами РК).

Полный состав сведений о разрешении, с учетом специфичных полей, не вошедших в состав сведений автоматизированного реестра, может быть просмотрен в детальных сведениях по разрешению.

В автоматизированном реестре имеется возможность загрузки формы представления разрешения в электронной форме, в случае если форма представления разрешения в электронной форме предусмотрена соответствующим разрешением.

Ввод исторических данных в автоматизированный реестр осуществляется разрешительными органами посредством системы.

При вводе исторических данных заполняются поля автоматизированного реестра, указанные в пункте 9 правил. При этом не требуется удостоверение сведений о разрешениях ЭЦП уполномоченного лица разрешительного органа.

При вводе разрешительными органами исторических данных в автоматизированный реестр идентификационный номер разрешения не формируется.

Выдача и переоформление разрешений в автоматизированном реестре в электронной форме осуществляется системой в автоматическом режиме.

Отзыв разрешений

Приостановление, прекращение действия (отзыв) разрешений в автоматизированном реестре осуществляется системой в автоматическом режиме либо разрешительными органами на основании решения суда либо в иных случаях, предусмотренных законами РК, посредством внесения сведений о приостановлении прекращения действия (отзыв) разрешения.

Срок приостановления разрешений в автоматизированном реестре составляет не более шести месяцев. В случае, если отсутствуют основания к возобновлению действия разрешений в автоматизированном реестре по истечении шести месяцев, данное разрешение исключается из автоматизированного реестра в автоматическом режиме без возможности его дальнейшего восстановления.

Включение и исключение из автоматизированного реестра производится по основаниям, предусмотренным законом "О разрешениях и уведомлениях".

Приказ вводится в действие с 27 октября 2024 года.

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