В Казахстане утвердили правила ведения и прекращения разрешений в сфере строительства
Ведение автоматизированного реестра разрешений в сфере архитектуры, градостроительства и строительства осуществляется в целях:
- систематизации сведений о разрешениях первой и второй категории, подлежащих автоматизации посредством государственной информационной системы;
- информирования физических и юридических лиц РК о сведениях, содержащихся в автоматизированном реестре разрешений в сфере строительства.
Установление прав доступа и обеспечение функционирования реестра осуществляется уполномоченным органом. Ведение реестра производится уполномоченным органом.
Указывается, что сведения, содержащиеся в реестре, за исключением информации, содержащей государственные секреты и иную охраняемую законами тайну, разрешений на приобретение гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, разрешений трудовым иммигрантам, размещаются на казахском и русском языках на внешнем портале государственной информационной системы разрешений и уведомлений и доступны для ознакомления заинтересованным лицам без взимания платы.
Реестр подразделяется на следующие разделы:
- реестр лицензий, выданных на проектную, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы;
- реестр субъектов, прошедших аккредитацию в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Внесение сведений в реестр осуществляется посредством системы.
Заявитель, лицензиат либо владелец разрешения второй категории дает согласие на сбор и обработку персональных данных, содержащихся в объектах информатизации государственных органов или государственных юридических лиц посредством системы при регистрации и создании личного кабинета.
Реестр разрешений в сфере строительства содержит следующие сведения:
- категория разрешения (разрешение первой категории (лицензия), разрешение второй категории);
- класс разрешения (1 – разрешения, выдаваемые на деятельность);
- наименование разрешения;
- признак исторических данных (в случае наличия исторических данных);
- индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер лицензиата / владельца разрешения второй категории;
- фамилия, имя, отчество физического лица / наименование юридического лица – лицензиата;
- адрес места жительства физического лица или местонахождения юридического лица;
- об инженерно-технических работниках в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;
- об экспертах в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;
- о производственной базе;
- о реализованных объектах (в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;
- о материально-технической оснащенности;
- дата подачи заявления;
- дата выдачи разрешения;
- статус разрешения;
- дата начала действия разрешения;
- разрешительный орган;
- вид деятельности, действия (для разрешений, выдаваемых на вид деятельности, действия);
- подвиды деятельности (для разрешений на виды деятельности, имеющие подвиды деятельности);
- вид лицензии (генеральная, исключительная, разовая);
- особые условия;
- идентификационный номер разрешения (присваиваемый системой разрешениям в электронной форме);
- УИНР;
- идентификационный номер первоначального разрешения (для разрешений, по которым было осуществлено переоформление);
- период приостановления действия разрешения (для разрешений, по которым было осуществлено приостановление);
- УИНР первоначальной лицензии;
- номер, серия первоначального разрешения (для разрешений первой категории, выдаваемых только в бумажной форме, по которому было осуществлено переоформление или перевод в электронную форму);
- дата выдачи первоначального документа (для разрешений, по которым было осуществлено переоформление);
- сведения об ЭЦП уполномоченного лица разрешительного органа для разрешений в электронной форме;
- основание отзыва (аннулирования) разрешения (для разрешений, отозванных/аннулированных разрешительным органом на основании решения суда либо в иных случаях, предусмотренных законами РК).
Полный состав сведений о разрешении, с учетом специфичных полей, не вошедших в состав сведений автоматизированного реестра, может быть просмотрен в детальных сведениях по разрешению.
В автоматизированном реестре имеется возможность загрузки формы представления разрешения в электронной форме, в случае если форма представления разрешения в электронной форме предусмотрена соответствующим разрешением.
Ввод исторических данных в автоматизированный реестр осуществляется разрешительными органами посредством системы.
При вводе исторических данных заполняются поля автоматизированного реестра, указанные в пункте 9 правил. При этом не требуется удостоверение сведений о разрешениях ЭЦП уполномоченного лица разрешительного органа.
При вводе разрешительными органами исторических данных в автоматизированный реестр идентификационный номер разрешения не формируется.
Выдача и переоформление разрешений в автоматизированном реестре в электронной форме осуществляется системой в автоматическом режиме.
Отзыв разрешений
Приостановление, прекращение действия (отзыв) разрешений в автоматизированном реестре осуществляется системой в автоматическом режиме либо разрешительными органами на основании решения суда либо в иных случаях, предусмотренных законами РК, посредством внесения сведений о приостановлении прекращения действия (отзыв) разрешения.
Срок приостановления разрешений в автоматизированном реестре составляет не более шести месяцев. В случае, если отсутствуют основания к возобновлению действия разрешений в автоматизированном реестре по истечении шести месяцев, данное разрешение исключается из автоматизированного реестра в автоматическом режиме без возможности его дальнейшего восстановления.
Включение и исключение из автоматизированного реестра производится по основаниям, предусмотренным законом "О разрешениях и уведомлениях".
Приказ вводится в действие с 27 октября 2024 года.