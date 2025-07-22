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Право

Правила ведения сейсмологического мониторинга утвердили в Казахстане

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 09:28 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 17 июля 2025 года утвердил Правила ведения сейсмологического мониторинга, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок наблюдений за сейсмической активностью сейсмоактивных регионов республики с целью своевременного обнаружения землетрясений и оценки сейсмической опасности.

Сейсмологический мониторинг представляет собой систему сейсмических, геофизических, гидрогеологических, биологических наблюдений, в том числе с использованием данных дистанционного зондирования Земли, для своевременного выявления и оценки сейсмической активности, предупреждения и минимизации последствий сейсмических событий.

Объектами сейсмологического мониторинга являются сейсмоактивные регионы страны и происходящие в них сейсмологические процессы природного и техногенного характера.

Указывается, что сейсмологический мониторинг ведется в непрерывном режиме ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" (ННЦСНИ) для получения сейсмической, геофизической, гидрогеологической, биологической информации и информации о современных движениях земной поверхности.

Гидрогеологические наблюдения проводятся за изменениями гидрогеодинамических, гидрогеохимических и газохимических параметров подземных вод, а также за отдельными атмосферными параметрами для накопления длительных рядов наблюдений за вариациями изучаемых параметров на сейсмологических станциях.

Полученная информация передается в Центральную сейсмическую обсерваторию ННЦСНИ.

Геофизические наблюдения проводятся для получения длительных рядов вариаций геофизических полей с целью обеспечения данными исследовательских работ по поиску предвестников сильных землетрясений.

Виды геофизических наблюдений:

  • наблюдения модуля полного вектора геомагнитного поля;
  • измерения компонентов вектора магнитной индукции;
  • наблюдения вариаций электромагнитного излучения;
  • наблюдения современных движений земной поверхности с применением деформографического оборудования;
  • наблюдения современных движений земной поверхности с применением перманентных приемников спутниковой навигационной системы (GPS).

Полученная информация передается в Центральную сейсмическую обсерваторию ННЦСНИ.

Сейсмобиологические наблюдения проводятся для выявления биологических предвестников землетрясений с целью создания систем раннего предупреждения, основанных на естественной чувствительности живых организмов к геофизическим аномалиям.

Виды сейсмобиологических наблюдений:

  • визуальные наблюдения за поведением животных;
  • автоматическая регистрация активности животных;
  • инструментальные измерения;
  • работы по уходу и содержанию животных.

Геодинамический мониторинг проводится для наблюдений за движениями и деформациями земной поверхности, грунтов на разрабатываемых месторождениях и объектах промышленности с целью оценки сейсмических рисков техногенного характера.

Геодинамический мониторинг включает в себя:

  • гравиметрические наблюдения: отслеживание вариаций гравитационного поля в связи с изменением массы и структуры недр;
  • непрерывный сейсмический мониторинг естественной и индуцированной сейсмичности;
  • геодезическое строительство полигонов: закладка реперов для наземных наблюдений;
  • высокоточные измерения вертикальных изменений высот поверхности;
  • применение систем спутниковой геодезии: дискретные и/или непрерывные наблюдения за смещениями точек на земной поверхности;
  • радарную интерферометрию: анализ спутниковых данных для выявления деформаций на земной поверхности.

Обработка сейсмических данных, хранение информации, поиск и выдача основных параметров сейсмических волн осуществляется системами программных средств, которые обеспечивают совместную обработку записей землетрясений, полученных с разных цифровых аппаратур. По результатам обработки составляются каталоги землетрясений.

Сейсмологический мониторинг с учетом территориального охвата подразделяется на следующие уровни:

  • национальный уровень – сейсмологический мониторинг территории РК и его приграничной территории;
  • региональный уровень – сейсмологический мониторинг сейсмоактивных регионов республики;
  • локальный уровень – сейсмологический мониторинг для отдельных городов и населенных пунктов РК;
  • объектовый уровень – точечный сейсмологический мониторинг на объектах социальной и промышленной инфраструктуры;
  • исследовательский уровень – проектный сейсмологический мониторинг для научных целей.

Сейсмологический мониторинг с учетом назначения и детализации подразделяется на следующие виды:

  • фоновый мониторинг – регулярное наблюдение за сейсмической активностью (национальный и региональный уровень);
  • мониторинг предвестников – оценка геофизических аномалий (вариация магнитных полей, изменение газохимических параметров подземных вод, изменение поведения животных и т.п.);
  • эпицентральный мониторинг – активизация наблюдений после сильного землетрясения;
  • инженерный мониторинг – анализ сейсмической нагрузки на здания и сооружения. 

Также утверждены требования к ведению сейсмологического мониторинга.

Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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