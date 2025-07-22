Правила ведения сейсмологического мониторинга утвердили в Казахстане
Правила определяют порядок наблюдений за сейсмической активностью сейсмоактивных регионов республики с целью своевременного обнаружения землетрясений и оценки сейсмической опасности.
Сейсмологический мониторинг представляет собой систему сейсмических, геофизических, гидрогеологических, биологических наблюдений, в том числе с использованием данных дистанционного зондирования Земли, для своевременного выявления и оценки сейсмической активности, предупреждения и минимизации последствий сейсмических событий.
Объектами сейсмологического мониторинга являются сейсмоактивные регионы страны и происходящие в них сейсмологические процессы природного и техногенного характера.
Указывается, что сейсмологический мониторинг ведется в непрерывном режиме ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" (ННЦСНИ) для получения сейсмической, геофизической, гидрогеологической, биологической информации и информации о современных движениях земной поверхности.
Гидрогеологические наблюдения проводятся за изменениями гидрогеодинамических, гидрогеохимических и газохимических параметров подземных вод, а также за отдельными атмосферными параметрами для накопления длительных рядов наблюдений за вариациями изучаемых параметров на сейсмологических станциях.
Полученная информация передается в Центральную сейсмическую обсерваторию ННЦСНИ.
Геофизические наблюдения проводятся для получения длительных рядов вариаций геофизических полей с целью обеспечения данными исследовательских работ по поиску предвестников сильных землетрясений.
Виды геофизических наблюдений:
- наблюдения модуля полного вектора геомагнитного поля;
- измерения компонентов вектора магнитной индукции;
- наблюдения вариаций электромагнитного излучения;
- наблюдения современных движений земной поверхности с применением деформографического оборудования;
- наблюдения современных движений земной поверхности с применением перманентных приемников спутниковой навигационной системы (GPS).
Полученная информация передается в Центральную сейсмическую обсерваторию ННЦСНИ.
Сейсмобиологические наблюдения проводятся для выявления биологических предвестников землетрясений с целью создания систем раннего предупреждения, основанных на естественной чувствительности живых организмов к геофизическим аномалиям.
Виды сейсмобиологических наблюдений:
- визуальные наблюдения за поведением животных;
- автоматическая регистрация активности животных;
- инструментальные измерения;
- работы по уходу и содержанию животных.
Геодинамический мониторинг проводится для наблюдений за движениями и деформациями земной поверхности, грунтов на разрабатываемых месторождениях и объектах промышленности с целью оценки сейсмических рисков техногенного характера.
Геодинамический мониторинг включает в себя:
- гравиметрические наблюдения: отслеживание вариаций гравитационного поля в связи с изменением массы и структуры недр;
- непрерывный сейсмический мониторинг естественной и индуцированной сейсмичности;
- геодезическое строительство полигонов: закладка реперов для наземных наблюдений;
- высокоточные измерения вертикальных изменений высот поверхности;
- применение систем спутниковой геодезии: дискретные и/или непрерывные наблюдения за смещениями точек на земной поверхности;
- радарную интерферометрию: анализ спутниковых данных для выявления деформаций на земной поверхности.
Обработка сейсмических данных, хранение информации, поиск и выдача основных параметров сейсмических волн осуществляется системами программных средств, которые обеспечивают совместную обработку записей землетрясений, полученных с разных цифровых аппаратур. По результатам обработки составляются каталоги землетрясений.
Сейсмологический мониторинг с учетом территориального охвата подразделяется на следующие уровни:
- национальный уровень – сейсмологический мониторинг территории РК и его приграничной территории;
- региональный уровень – сейсмологический мониторинг сейсмоактивных регионов республики;
- локальный уровень – сейсмологический мониторинг для отдельных городов и населенных пунктов РК;
- объектовый уровень – точечный сейсмологический мониторинг на объектах социальной и промышленной инфраструктуры;
- исследовательский уровень – проектный сейсмологический мониторинг для научных целей.
Сейсмологический мониторинг с учетом назначения и детализации подразделяется на следующие виды:
- фоновый мониторинг – регулярное наблюдение за сейсмической активностью (национальный и региональный уровень);
- мониторинг предвестников – оценка геофизических аномалий (вариация магнитных полей, изменение газохимических параметров подземных вод, изменение поведения животных и т.п.);
- эпицентральный мониторинг – активизация наблюдений после сильного землетрясения;
- инженерный мониторинг – анализ сейсмической нагрузки на здания и сооружения.
Также утверждены требования к ведению сейсмологического мониторинга.
Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.