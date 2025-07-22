Правила ведения сейсмологического мониторинга утвердили в Казахстане

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 17 июля 2025 года утвердил Правила ведения сейсмологического мониторинга, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок наблюдений за сейсмической активностью сейсмоактивных регионов республики с целью своевременного обнаружения землетрясений и оценки сейсмической опасности.

Сейсмологический мониторинг представляет собой систему сейсмических, геофизических, гидрогеологических, биологических наблюдений, в том числе с использованием данных дистанционного зондирования Земли, для своевременного выявления и оценки сейсмической активности, предупреждения и минимизации последствий сейсмических событий.

Объектами сейсмологического мониторинга являются сейсмоактивные регионы страны и происходящие в них сейсмологические процессы природного и техногенного характера.

Указывается, что сейсмологический мониторинг ведется в непрерывном режиме ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" (ННЦСНИ) для получения сейсмической, геофизической, гидрогеологической, биологической информации и информации о современных движениях земной поверхности.

Гидрогеологические наблюдения проводятся за изменениями гидрогеодинамических, гидрогеохимических и газохимических параметров подземных вод, а также за отдельными атмосферными параметрами для накопления длительных рядов наблюдений за вариациями изучаемых параметров на сейсмологических станциях.

Полученная информация передается в Центральную сейсмическую обсерваторию ННЦСНИ.

Геофизические наблюдения проводятся для получения длительных рядов вариаций геофизических полей с целью обеспечения данными исследовательских работ по поиску предвестников сильных землетрясений.

Виды геофизических наблюдений:

наблюдения модуля полного вектора геомагнитного поля;

измерения компонентов вектора магнитной индукции;

наблюдения вариаций электромагнитного излучения;

наблюдения современных движений земной поверхности с применением деформографического оборудования;

наблюдения современных движений земной поверхности с применением перманентных приемников спутниковой навигационной системы (GPS).

Полученная информация передается в Центральную сейсмическую обсерваторию ННЦСНИ.

Сейсмобиологические наблюдения проводятся для выявления биологических предвестников землетрясений с целью создания систем раннего предупреждения, основанных на естественной чувствительности живых организмов к геофизическим аномалиям.

Виды сейсмобиологических наблюдений:

визуальные наблюдения за поведением животных;

автоматическая регистрация активности животных;

инструментальные измерения;

работы по уходу и содержанию животных.

Геодинамический мониторинг проводится для наблюдений за движениями и деформациями земной поверхности, грунтов на разрабатываемых месторождениях и объектах промышленности с целью оценки сейсмических рисков техногенного характера.

Геодинамический мониторинг включает в себя:

гравиметрические наблюдения: отслеживание вариаций гравитационного поля в связи с изменением массы и структуры недр;

непрерывный сейсмический мониторинг естественной и индуцированной сейсмичности;

геодезическое строительство полигонов: закладка реперов для наземных наблюдений;

высокоточные измерения вертикальных изменений высот поверхности;

применение систем спутниковой геодезии: дискретные и/или непрерывные наблюдения за смещениями точек на земной поверхности;

радарную интерферометрию: анализ спутниковых данных для выявления деформаций на земной поверхности.

Обработка сейсмических данных, хранение информации, поиск и выдача основных параметров сейсмических волн осуществляется системами программных средств, которые обеспечивают совместную обработку записей землетрясений, полученных с разных цифровых аппаратур. По результатам обработки составляются каталоги землетрясений.

Сейсмологический мониторинг с учетом территориального охвата подразделяется на следующие уровни:

национальный уровень – сейсмологический мониторинг территории РК и его приграничной территории;

– сейсмологический мониторинг территории РК и его приграничной территории; региональный уровень – сейсмологический мониторинг сейсмоактивных регионов республики;

– сейсмологический мониторинг сейсмоактивных регионов республики; локальный уровень – сейсмологический мониторинг для отдельных городов и населенных пунктов РК;

– сейсмологический мониторинг для отдельных городов и населенных пунктов РК; объектовый уровень – точечный сейсмологический мониторинг на объектах социальной и промышленной инфраструктуры;

– точечный сейсмологический мониторинг на объектах социальной и промышленной инфраструктуры; исследовательский уровень – проектный сейсмологический мониторинг для научных целей.

Сейсмологический мониторинг с учетом назначения и детализации подразделяется на следующие виды:

фоновый мониторинг – регулярное наблюдение за сейсмической активностью (национальный и региональный уровень);

– регулярное наблюдение за сейсмической активностью (национальный и региональный уровень); мониторинг предвестников – оценка геофизических аномалий (вариация магнитных полей, изменение газохимических параметров подземных вод, изменение поведения животных и т.п.);

– оценка геофизических аномалий (вариация магнитных полей, изменение газохимических параметров подземных вод, изменение поведения животных и т.п.); эпицентральный мониторинг – активизация наблюдений после сильного землетрясения;

– активизация наблюдений после сильного землетрясения; инженерный мониторинг – анализ сейсмической нагрузки на здания и сооружения.

Также утверждены требования к ведению сейсмологического мониторинга.

Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.