В Казахстане недропользователи будут получать госуслуги через единую платформу

Министерство промышленности и строительства подготовило приказ, которым вносятся изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты РК в области геологии, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что для получения государственной услуги "Согласование водоохранных мероприятий, направленных на предотвращение водных объектов от истощения" заявление направляется посредством единой платформы недропользователей (ЕПН) в электронном виде.

При поступлении заявки в ЕПН регистрационный номер присваивается автоматически.

ЕПН также автоматически проверяет полноту документов.

При установлении факта полноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение пяти рабочих дней рассматривает их на предмет соответствия требованиям правил, формирует и подписывает с применением ЭЦП заключение по форме, либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

В ЕПН результат оказания государственной услуги направляется и хранится в личном кабинете услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

Аналогичным образом через единую платформу недропользователей оказываются госуслуги:

"Выдача лицензии на экспорт информации о недрах по районам и месторождениям топливно-энергетического и минерального сырья";

"Выдача лицензии на использование пространства недр".



При подаче всех необходимых документов через ЕПН в "личном кабинете" услугополучателя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием даты получения результата государственной услуги.



Регистрационный номер присваивается автоматически после заполнения всех требуемых полей и отправления заявки услугополучателем.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 сентября.