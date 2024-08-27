В Казахстане недропользователи будут получать госуслуги через единую платформу
Так, говорится, что для получения государственной услуги "Согласование водоохранных мероприятий, направленных на предотвращение водных объектов от истощения" заявление направляется посредством единой платформы недропользователей (ЕПН) в электронном виде.
При поступлении заявки в ЕПН регистрационный номер присваивается автоматически.
ЕПН также автоматически проверяет полноту документов.
При установлении факта полноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение пяти рабочих дней рассматривает их на предмет соответствия требованиям правил, формирует и подписывает с применением ЭЦП заключение по форме, либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.
В ЕПН результат оказания государственной услуги направляется и хранится в личном кабинете услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.
Аналогичным образом через единую платформу недропользователей оказываются госуслуги:
- "Выдача лицензии на экспорт информации о недрах по районам и месторождениям топливно-энергетического и минерального сырья";
- "Выдача лицензии на использование пространства недр".
При подаче всех необходимых документов через ЕПН в "личном кабинете" услугополучателя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием даты получения результата государственной услуги.
Регистрационный номер присваивается автоматически после заполнения всех требуемых полей и отправления заявки услугополучателем.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 сентября.