В Казахстане план поставки сжиженного газа будет формироваться через информационную систему

Министерство энергетики подготовило проект приказа, которым вносятся изменения и дополнения в некоторые приказы и правила, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правила формирования плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вносится поправка о том, что план поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок республики формируется посредством информационной системы уполномоченного органа на планируемый квартал на основании представленных прогнозов поставщиков и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, а также данных мониторинга фактического производства и потребления сжиженного нефтяного газа.

При этом дополнено, что в случае технической неисправности или сбоев информационной системы план поставки формируется в бумажном виде.

Поставщики ежегодно не позднее чем за три месяца до начала планируемого периода представляют посредством информационной системы в уполномоченный орган прогнозный объем производства сжиженного нефтяного газа на предстоящие пять лет.

Также дополнено, что местные исполнительные органы обосновывают прогнозные потребности соответствующей административно-территориальной единицы в сжиженном нефтяном газе перед Комиссией по формированию плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК и подтверждают посредством представления уполномоченному органу необходимых сведений.

Вместе с тем в правила добавлены новые пункты о том, что план поставки формируется уполномоченным органом и согласовывается Комиссией по формированию плана поставки. Согласование комиссии по формированию плана поставки выносится в срок не позднее чем за 20 календарных дней до начала планируемого квартала.

Комиссия по формированию плана поставки на основании данных мониторинга производства, транспортировки (перевозки), хранения, отгрузки и реализации сжиженного нефтяного газа, предоставленных уполномоченным органом, согласовывает изменения прогнозных объемов производства сжиженного нефтяного газа от поставщиков прогнозное потребление сжиженного нефтяного газа от местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы.

В случае изменения объемов производства сжиженного нефтяного газа заводами-производителями Комиссия по формированию плана поставки производит корректировку плана поставки путем пропорционального изменения объемов поставки сжиженного нефтяного газа для соответствующих административно-территориальных единиц и уведомляет местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы.

Вместе с тем Типовое положение о комиссии по распределению сжиженного нефтяного газа, выделенного в рамках плана поставки вне товарных бирж, дополнено новыми пунктами.

Так, говорится, что заседания комиссии созываются не позднее чем за три рабочих дней до даты заседания с направлением в адрес членов комиссии:

заявок заявителей с приложением копий подтверждающих документов;

проекта распределения на планируемый период;

проекта протокола заседания Комиссии;

расчетов распределения сжиженного нефтяного газа на территории соответствующей административно-территориальной единицы между заявителями.

Заседания комиссии по решению председателя проводятся в очной форме или в онлайн формате с использованием доступных онлайн-сервисов.

При смешанном режиме используется очный формат с одновременным использованием доступных онлайн-сервисов.

Комиссия осуществляет следующие функции:

определяет обоснованность и полноту предоставленных местными исполнительными органами областей, городов прогнозные потребности соответствующей административно-территориальной единицы в сжиженном нефтяном газе;

согласовывает изменения прогнозных объемов производства сжиженного нефтяного газа от уполномоченного органа или прогнозное потребление сжиженного нефтяного газа от местных исполнительных органов области, городов;

принимает решение о пропорциональном изменении объемов поставки сжиженного нефтяного газа, указанных в плане поставки;

принимает решение об одобрении плана поставки или дополнение к нему.

Как пояснили в Минэнерго, поправки вносятся в связи с тем, что план поставки теперь формируется посредством информационной системы уполномоченного органа, а также автоматизации (цифровизации) распределения сжиженного нефтяного газа.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июня.