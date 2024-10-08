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Законодательство РК

Законопроект по бережливому потреблению газа для населения презентовали в Мажилисе

Екатерина Смышляева, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:22 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
В Мажилисе РК 8 октября презентовали законопроект по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа для населения, сообщает Zakon.kz.

В 2022 году объем потребления газа в Казахстане составил 19,4 млрд кубометров. При этом население страны использовало 4,4 млрд кубометров газа или примерно 22%. Убытки "КазТрансГаз Аймак" при реализации газа бытовым потребителям в 2022 году зафиксированы на уровне 5,6 млрд тенге.

Таким образом, для 2,2 млн казахстанцев предлагается ввести повышенный тариф 1,3 в случае превышения лимита потребления. Лимит предлагается от 625 до 920 кубометров в месяц в зависимости от климатических условий в отопительный сезон и 70 кубометров в месяц вне отопительного сезона. По предварительным расчетам, введение повышенного тарифа позволит "КазТрансГаз Аймак" получить дополнительный доход в размере 5-9 млрд тенге.

"Цена на сегодня для населения субсидируется. 4,4 млрд тенге – это большой объем. Также топливно-энергетический комплекс потребляет 6,4 млрд кубометров и промышленные потребители – 7,8 млрд кубометров. И всегда была выстроена политика по сдерживанию цен для населения", – сказала заместитель генерального директора по экономике и финансам "КазТрансГаз Аймак" Арман Бектурова. 

Как сообщила депутат Мажилиса РК Екатерина Смышляева, на сегодня 10% потребителей платят сверх лимитов. Коэффициент 1,3 будет ощутим для казахстанцев, но при этом повышенный тариф не позволит резко взлететь ценам на газ.

"Для бытового потребителя это будет точно также, как мы сейчас получаем квитанции за электроэнергию. В квитанции указано три тарифа. За первый лимит одна стоимость, превышаешь лимит – выше цена", – пояснила она.

Ранее депутат предложил возродить газовые инспекции в Казахстане.

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