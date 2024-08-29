В Казахстане создали рабочую группу по возрождению яблонь сорта "Апорт"
Фото: flickr
Опубликован приказ министра сельского хозяйства от 31 мая 2024 года "О создании рабочей группы по реализации программы возрождения яблонь сорта "Апорт", сообщает Zakon.kz.
В рабочую группу вошли:
- министр сельского хозяйства – Айдарбек Сапаров;
- вице-министр сельского хозяйства – Азат Султанов;
- заместитель директора Департамента земледелия МСХ – Жандаулет Жанбырбаев;
- заместитель акима Алматинской области – Амас Батанов;
- руководитель управления сельского хозяйства Алматинской области – Куандык Чункунов;
- аким Талгарского района Алматинской области – Танат Айдарбеков;
- первый заместитель председателя правления – ректора Казахского национального аграрно-исследовательского университета – Примкул Ибрагимов;
- директор ТОО "Центр трансферта и коммерциализации агротехнологий" – Серик Садыков;
- директор регионального филиала "Талгар" ТОО "Казахский научно-исследовательский институт плодоовощеводства (по согласованию) – Саги Солтанбеков;
- директор объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Ассоциация производителей посадочного материала Республики Казахстан" – Партах Садиров.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
31 октября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что алматинский апорт может стать национальным брендом Казахстана.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript