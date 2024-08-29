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В Казахстане создали рабочую группу по возрождению яблонь сорта "Апорт"

В Казахстане создали рабочую группу по возрождению яблонь &quot;апорт&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 15:29 Фото: flickr
Опубликован приказ министра сельского хозяйства от 31 мая 2024 года "О создании рабочей группы по реализации программы возрождения яблонь сорта "Апорт", сообщает Zakon.kz.

В рабочую группу вошли:

  • министр сельского хозяйства – Айдарбек Сапаров;
  • вице-министр сельского хозяйства – Азат Султанов;
  • заместитель директора Департамента земледелия МСХ – Жандаулет Жанбырбаев;
  • заместитель акима Алматинской области – Амас Батанов;
  • руководитель управления сельского хозяйства Алматинской области – Куандык Чункунов;
  • аким Талгарского района Алматинской области – Танат Айдарбеков;
  • первый заместитель председателя правления – ректора Казахского национального аграрно-исследовательского университета – Примкул Ибрагимов;
  • директор ТОО "Центр трансферта и коммерциализации агротехнологий" – Серик Садыков;
  • директор регионального филиала "Талгар" ТОО "Казахский научно-исследовательский институт плодоовощеводства (по согласованию) – Саги Солтанбеков;
  • директор объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Ассоциация производителей посадочного материала Республики Казахстан" – Партах Садиров. 

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

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