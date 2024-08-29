В Казахстане создали рабочую группу по возрождению яблонь сорта "Апорт"

Фото: flickr

Опубликован приказ министра сельского хозяйства от 31 мая 2024 года "О создании рабочей группы по реализации программы возрождения яблонь сорта "Апорт", сообщает Zakon.kz.

В рабочую группу вошли: министр сельского хозяйства – Айдарбек Сапаров;

вице-министр сельского хозяйства – Азат Султанов;

заместитель директора Департамента земледелия МСХ – Жандаулет Жанбырбаев;

заместитель акима Алматинской области – Амас Батанов;

руководитель управления сельского хозяйства Алматинской области – Куандык Чункунов;

аким Талгарского района Алматинской области – Танат Айдарбеков;

первый заместитель председателя правления – ректора Казахского национального аграрно-исследовательского университета – Примкул Ибрагимов;

директор ТОО "Центр трансферта и коммерциализации агротехнологий" – Серик Садыков;

директор регионального филиала "Талгар" ТОО "Казахский научно-исследовательский институт плодоовощеводства (по согласованию) – Саги Солтанбеков;

директор объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Ассоциация производителей посадочного материала Республики Казахстан" – Партах Садиров. Приказ вступает в силу со дня его подписания. Материал по теме Национальный стандарт для яблони сорта апорт разработают в Казахстане 31 октября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что алматинский апорт может стать национальным брендом Казахстана. Читайте также Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

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