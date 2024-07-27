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Законодательство РК

Национальный стандарт для яблони сорта апорт разработают в Казахстане

яблоки, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 13:48 Фото: pixabay
Разработать национальный стандарт для технологического процесса возделывания яблони сорта апорт предложили на заседании Общественного совета при Министерстве торговли и интеграции РК, сообщает Zakon.kz.

С инициативой выступила член Общественного совета и президент ОЮЛ "Казахстанская Ассоциация сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности" Айжан Наурзгалиева. Она отметила, что начиная с 2000-х годов массовая закладка садов с сортом Апорт происходила в несоответствующих условиях. Валовый сбор яблок вырос, но их качество резко снизилось.

"Черенки для саженцев заготавливали не с отборных маточных деревьев, а с деревьев с хорошим приростом, часто малоценных клонов, с низким уровнем агротехники. Эти факторы способствовали ухудшению состояния деревьев, их поражаемости заболеваниями, а также снижению товарных характеристик плодов", – пояснила она.

Наурзгалиева отметила, что для сохранения алматинского апорта, зарегистрированного в качестве географического указания, необходимо разработать Нацстандарт, который регламентирует весь процесс выращивания этих яблонь в различных условиях.

В Казахстанском институте стандартизации и метрологии пояснили, что в Едином госфонде нормативных технических документов нет действующих национальных или межгосударственных стандартов на сорт апорт. Такой регламент был принят в 1985 году. В нем были прописаны все требования к местности и участку для посадки, подготовке почвы, уходу за садом и методам контроля.

"Однако, согласно статье 16 Закона РК "О стандартизации", РСТ КазССР не относится к документам по стандартизации. Но мы готовы поддержать инициативу по разработке нового стандарта на основе существующего РСТ КазССР 792-85", – отметила глава института Еркежан Амирханова.

Алматинский апорт запатентовали как бренд в Казахстане 13 октября 2023 года. Сейчас идет работа над превращением апорта в международный бренд. Для этого соответствующая ассоциация подает материалы во Францию и Польшу, чтобы экспортировать в эти страны казахстанские яблоки.

31 октября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что алматинский апорт может стать национальным брендом Казахстана.

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