Рабочую группу по развитию электроэнергетической отрасли создали в Казахстане
Фото: Zakon.kz
И.о. министра энергетики РК подписал приказ от 27 мая 2025 года "О создании рабочей группы по анализу и развитию электроэнергетической отрасли", сообщает Zakon.kz.
Утвердить состав рабочей группы по анализу и развитию электроэнергетической отрасли, говорится в документе.
В состав рабочей группы вошли:
- Мусин Асылжан Бакытулы – директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК;
- Шогельбаев Жалгас Алтаевич – заместитель директора Департамента развития электроэнергетики министерства;
- Максурина Заида Нурлановна – руководитель Управления по инвестициям в электроэнергетику Департамента развития электроэнергетики министерства;
- Зарлық Берік Мақсұтұлы – главный эксперт Управления по инвестициям в электроэнергетику Департамента развития электроэнергетики министерства;
- Есмагулов Дархан Каиркешович – главный эксперт Управления по инвестициям в электроэнергетику Департамента развития электроэнергетики министерства.
Приказ введен в действие с 27 мая 2025 года.
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