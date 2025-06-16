Рабочую группу по развитию электроэнергетической отрасли создали в Казахстане

Фото: Zakon.kz

И.о. министра энергетики РК подписал приказ от 27 мая 2025 года "О создании рабочей группы по анализу и развитию электроэнергетической отрасли", сообщает Zakon.kz.

Утвердить состав рабочей группы по анализу и развитию электроэнергетической отрасли, говорится в документе. В состав рабочей группы вошли: Мусин Асылжан Бакытулы – директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК;

Шогельбаев Жалгас Алтаевич – заместитель директора Департамента развития электроэнергетики министерства;

Максурина Заида Нурлановна – руководитель Управления по инвестициям в электроэнергетику Департамента развития электроэнергетики министерства;

Зарлық Берік Мақсұтұлы – главный эксперт Управления по инвестициям в электроэнергетику Департамента развития электроэнергетики министерства;

Есмагулов Дархан Каиркешович – главный эксперт Управления по инвестициям в электроэнергетику Департамента развития электроэнергетики министерства. Приказ введен в действие с 27 мая 2025 года.

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