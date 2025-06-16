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Право

Рабочую группу по развитию электроэнергетической отрасли создали в Казахстане

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 14:22 Фото: Zakon.kz
И.о. министра энергетики РК подписал приказ от 27 мая 2025 года "О создании рабочей группы по анализу и развитию электроэнергетической отрасли", сообщает Zakon.kz.
Утвердить состав рабочей группы по анализу и развитию электроэнергетической отрасли, говорится в документе.

В состав рабочей группы вошли:

  • Мусин Асылжан Бакытулы – директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК;
  • Шогельбаев Жалгас Алтаевич – заместитель директора Департамента развития электроэнергетики министерства;
  • Максурина Заида Нурлановна – руководитель Управления по инвестициям в электроэнергетику Департамента развития электроэнергетики министерства;
  • Зарлық Берік Мақсұтұлы – главный эксперт Управления по инвестициям в электроэнергетику Департамента развития электроэнергетики министерства;
  • Есмагулов Дархан Каиркешович – главный эксперт Управления по инвестициям в электроэнергетику Департамента развития электроэнергетики министерства.

Приказ введен в действие с 27 мая 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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