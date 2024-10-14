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В Казахстане утвердили правила оповещения населения об угрозе жизни при ЧС

В Казахстане утвердили правила оповещения населения об угрозе жизни при ЧС, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 14:11 Фото: pixabay
МЧС утвердило Правила использования сетей телерадиовещания для оповещения населения об угрозе жизни и порядке действий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка, сообщает Zakon.kz.

Правила являются обязательными для всех телерадиокомпаний и операторов телерадиовещания, осуществляющих деятельность на территории Казахстана, независимо от их форм собственности.

Использование сетей телерадиовещания для оповещения населения осуществляется путем передачи видео, текстовых и речевых сообщений по сетям и каналам с перехватом трансляции текущих теле-, радиопрограмм.

Оповещение населения с использованием сетей телерадиовещания при осуществлении мероприятий по оповещению населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка осуществляют:

  • уполномоченный орган в сфере гражданской защиты;
  • органы национальной безопасности РК в соответствии с законом "О противодействии терроризму";
  • комендант местности, назначаемый в соответствии с законом "О чрезвычайном положении".

Для оповещения населения, трансляции теле-, радиопрограмм перехватываются с рабочих мест оперативных дежурных уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, оснащенных техническими средствами перехвата трансляции теле-, радиопрограмм.

В случаях ЧС природного, техногенного или социального характера, требующих немедленного реагирования, для оповещения населения уполномоченными органами передаются операторам телерадиовещания носители информации, содержащие видео, текстовые и речевые сообщения об угрозе жизни и здоровью людей, а также о порядке действий в сложившейся обстановке.

Уполномоченный орган в сфере гражданской защиты совместно с операторами телерадиовещания не реже одного раза в квартал проверяет готовность технических средств к перехвату трансляций.

Операторами телерадиовещания сопрягаются технические средства по перехвату транслируемых теле-, радиопрограмм с системами оповещения, используемыми уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.

Приказ вводится в действие с 22 октября 2024 года.

При этом прежний приказ "Об утверждении Правил использования сетей телерадиовещания для оповещения населения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка" признан утратившим силу.

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