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Мажилис одобрил поправки в закон "О почте"

Казпочта, почта, почтовая связь, почтовая сеть, почтовые отправления, письмо, письма, почтальон, почтальоны, почтовая служба, работники почты, сотрудники почты, курьерская служба, почтовое отделение, работники казпочты, сотрудники казпочты, доставка почты, посылка, посылки, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 11:18 Фото: kazpost.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 4 декабря 2024 года одобрили в первом чтении поправки в закон "О почте", сообщает Zakon.kz.

Как сообщила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, в настоящее время услуги по доставке бумажных писем, периодических изданий сокращаются.

"В этой ситуации важно не потерять логистическую инфраструктуру почтовой связи и найти оптимальные пути развития. Поэтому законопроектом порядок доставки меняется. Благодаря цифровым технологиям при наличии соответствующего PIN-кода или QR-кода предоставляется возможность приема почты третьими лицами. Это также упрощает доставку товара из маркетплейса в почтовое отделение и на дом", – сказала Екатерина Смышляева.

Также предусматривается порядок размещения и использования почтоматов для приема посылок и исключаются некоторые невостребованные услуги. Например, отправка почтовых карточек или бандеролей. Помимо этого сокращается срок хранения невостребованной корреспонденции и отменяются устаревшие нормы по почтовой инфраструктуре.

В отдаленных населенных пунктах отделения "Казпочты" выполняют функции не только почтовых отделений, но и банков, а также центров обслуживания населения. Потребители все чаще приобретают онлайн не только электронику и одежду, но и продукты питания, косметику и товары для дома. Поэтому сегодня оператор активно встраивается в среду маркеплейсов.

Другие подробности о законопроекте можно прочитать здесь. 

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