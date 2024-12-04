Мажилис одобрил поправки в закон "О почте"
Как сообщила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, в настоящее время услуги по доставке бумажных писем, периодических изданий сокращаются.
"В этой ситуации важно не потерять логистическую инфраструктуру почтовой связи и найти оптимальные пути развития. Поэтому законопроектом порядок доставки меняется. Благодаря цифровым технологиям при наличии соответствующего PIN-кода или QR-кода предоставляется возможность приема почты третьими лицами. Это также упрощает доставку товара из маркетплейса в почтовое отделение и на дом", – сказала Екатерина Смышляева.
Также предусматривается порядок размещения и использования почтоматов для приема посылок и исключаются некоторые невостребованные услуги. Например, отправка почтовых карточек или бандеролей. Помимо этого сокращается срок хранения невостребованной корреспонденции и отменяются устаревшие нормы по почтовой инфраструктуре.
В отдаленных населенных пунктах отделения "Казпочты" выполняют функции не только почтовых отделений, но и банков, а также центров обслуживания населения. Потребители все чаще приобретают онлайн не только электронику и одежду, но и продукты питания, косметику и товары для дома. Поэтому сегодня оператор активно встраивается в среду маркеплейсов.
Другие подробности о законопроекте можно прочитать здесь.