Мажилис одобрил поправки в закон "О почте"

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 4 декабря 2024 года одобрили в первом чтении поправки в закон "О почте", сообщает Zakon.kz.

Как сообщила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, в настоящее время услуги по доставке бумажных писем, периодических изданий сокращаются.

"В этой ситуации важно не потерять логистическую инфраструктуру почтовой связи и найти оптимальные пути развития. Поэтому законопроектом порядок доставки меняется. Благодаря цифровым технологиям при наличии соответствующего PIN-кода или QR-кода предоставляется возможность приема почты третьими лицами. Это также упрощает доставку товара из маркетплейса в почтовое отделение и на дом", – сказала Екатерина Смышляева.

Также предусматривается порядок размещения и использования почтоматов для приема посылок и исключаются некоторые невостребованные услуги. Например, отправка почтовых карточек или бандеролей. Помимо этого сокращается срок хранения невостребованной корреспонденции и отменяются устаревшие нормы по почтовой инфраструктуре.

В отдаленных населенных пунктах отделения "Казпочты" выполняют функции не только почтовых отделений, но и банков, а также центров обслуживания населения. Потребители все чаще приобретают онлайн не только электронику и одежду, но и продукты питания, косметику и товары для дома. Поэтому сегодня оператор активно встраивается в среду маркеплейсов.

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