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Мажилис принял в работу проект нового Налогового кодекса Казахстана

Налоговый кодекс , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 10:25 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса 4 сентября 2024 года приняли в работу проект нового Налогового кодекса Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Комитета по финансам и бюджету депутат Татьяна Савельева рассказала, что проект Налогового кодекса состоит из 822 статей, ставит на утрату действующий Налоговый кодекс и закон, который ввел его в действие.

"В рамках проекта кодекса предлагается дифференциация ставки КПН для налогоплательщиков некоторых отраслей, расширение налоговых вычетов для развития обработки и стимулирования реинвестирование прибыли на модернизацию; сокращение количества налогов и других обязательных платежей в бюджет; оптимизация специальных налоговых режимов; пересмотр подходов по мониторингу и анализ предоставления налоговых льгот; а также меры, способствующие совершенствованию налогового администрирования", – разъяснила она.

Комитет Мажилиса по финансам и бюджету принял в работу проект нового Налогового кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения. Депутатам предстоит реализовать инициативы, озвученные в Послании президента, касательно упрощения налогового администрирования, оптимизации налоговых режимов, пересмотра налоговых льгот и другие.

Глава государства поручил перенести принятие Налогового кодекса на 2025 год, чтобы подготовить данный закон на качественном уровне. А также провести открытое обсуждение новых норм в Парламенте и правительстве.

Мы рассказывали, как изменятся процессы администрирования в новом Налоговом кодексе.

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