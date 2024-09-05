Услуги связи на промышленных и сельхозобъектах субсидируют в Казахстане

Министр цифрового развития приказом от 3 сентября 2024 года утвердил Правила субсидирования услуг связи сельскохозяйственных и промышленных объектов с целью внедрения цифровых технологий, сообщает Zakon.kz.

Услуги связи субсидируются с целью внедрения цифровых технологий для развития цифровых (технологических) решений, способствующих повышению производительности отраслевого сегмента сельскохозяйственного и промышленного сектора.

В перечень субсидирования услуг связи включили:

услуги индивидуального доступа к сети Интернет до 8 Мбит/сек;

услуги индивидуального доступа к сети Интернет свыше 8 Мбит/сек.

Субсидированию подлежат услуги связи, находящиеся за пределами населенного пункта следующих субъектов:

субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства;

зарегистрированных на территории Республики Казахстан;

имеющих активно развивающийся бизнес (активным бизнесом является предприятие, которое обладает налоговыми отчислениями за последние 6 месяцев, не находится под арестом).

Срок субсидирования услуг связи составляет один год, количество мест зависит от объема бюджетных средств, выделенных на субсидирование услуг связи на текущий год.

Ежегодно до 30 августа текущего года уполномоченный орган формирует и публикует на веб-портале ГИСС перечень цифровых решений сельскохозяйственных объектов и промышленных объектов.

Как субсидируются услуги связи

Заявки от субъектов, желающих получить услуги связи на предстоящий год, принимаются посредством веб-портала ГИСС ежегодно с 1 по 30 сентября текущего года включительно.

При заполнении заявки субъект выбирает цифровые решения из перечня, которые он самостоятельно и за собственные средства (инсталляционные работы, сервисное обслуживание, абонентские платежи и расходы, связанные с приобретением интеллектуальных и (или) автоматизированных (информационных, программных систем) развивает в зависимости от потребностей и (или) функциональных задач.

После подписания заявки на веб-портале ГИСС уполномоченный орган рассматривает и проверяет в течение трех рабочих дней:

корректность заполнения заявки;

по дате поступления;

соблюдению требований;

скорость услуги связи для функционирования выбранного цифрового решения.

После проверки уполномоченный орган оформляет общий реестр заявок и публикует его на своем сайте.

Конкурс по определению операторов связи

Уполномоченный орган ежегодно размещает объявление о проведении конкурса в СМИ не менее чем за 15 календарных дней до начала проведения конкурса.

Конкурс проводится уполномоченным органом открытым способом в 4 квартале года, предшествующего году оказания услуг связи.

К участию в конкурсе допускаются операторы связи. При этом оператор связи и его аффилированное лицо не участвуют в конкурсе по одному лоту.

Конкурсная документация, представляемая уполномоченным органом операторам связи, содержит:

перечень лотов с зонами действия оператора связи;

техническую спецификацию об описании услуг, указанных в лотах;

проект договора о субсидировании услуг связи.

Конкурсная заявка предоставляется операторами связи в запечатанном бумажном конверте с указанием даты составления, подписи уполномоченного лица и надписи "не вскрывать до проведения конкурса".

Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня окончания срока представления конкурсных заявок передает документы конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней изучает конкурсные заявки на соответствие требованиям к операторам связи по оказанию услуг связи, полноты документов, выбирает наименьшее ценовое предложение на услуги связи и определяет выигравшую конкурсную заявку.

Договор о субсидировании услуг связи заключается в течение 10 рабочих дней после извещения победителя конкурса, но не позднее 31 декабря года, предшествующего году оказания услуг связи.

Цены на услуги связи определяет уполномоченный орган согласно коммерческим предложениям, предоставленным операторами связи.

При определении цены услуги связи уполномоченным органом учитываются следующие затраты операторов связи:

инсталляционные работы;

установку опоры для телекоммуникационного оборудования;

предоставление телекоммуникационного оборудования субъекту в арендное использование;

настройку (поддержка) работы сервиса;

предоставление интернет 20 Гб на ежемесячной основе с ежемесячным трафиком.

Порядок предоставления услуг связи

Оператор связи самостоятельно проводит определение методов подачи канала связи до точки расположения клиентского блока.

Субъект по итогам принятия работ от оператора связи подписывает акт приема-передачи соответствующего телекоммуникационного оборудования, при подписании акта присутствует представитель соответствующего местного исполнительного органа района (округа), который также проверяет функционирование цифровых решений и подписывает акт приема-передачи.

Субъекты ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют операторам связи отчетную информацию по внедрению цифрового решения.

Оператор связи ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган отчетную информацию по результатам предоставленной услуги связи и по внедрению субъектом цифрового решения.

Субсидирование услуг связи продлевается на следующий календарный год при:

подаче субъектом повторного заявления;

сдаче субъектом отчетных документов по развитию цифровых решений на предприятии.

Отчетные документы подаются не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Конкретные сроки подачи отчетов:

отчет за первый квартал (январь – март) – до 15 апреля текущего года;

отчет за второй квартал (апрель – июнь) – до 15 июля текущего года;

отчет за третий квартал (июль – сентябрь) – до 15 октября текущего года;

отчет за четвертый квартал (октябрь – декабрь) – до 31 декабря текущего года.

Приказ вводится в действие с 15 сентября 2024 года.