Приостановление услуг связи при выявлении инцидентов кибербезопасности: утверждены правила

Заместитель премьер-министра – министр ИИ и цифрового развития приказом от 24 сентября 2026 года утвердил Правила порядка приостановления оказания услуг связи при выявлении инцидентов кибербезопасности, сообщает Zakon.kz.

Действие правил распространяется на операторов связи, осуществляющих деятельность на территории Казахстана.

Основанием для рассмотрения вопроса о приостановлении оказания услуг связи является информация об инциденте кибербезопасности, который приводит к нарушению функционирования сетей связи либо угрозе кибербезопасности, поступившая от центра обеспечения кибербезопасности либо от платформы информационного взаимодействия (НКЦКБ).

Предусмотрено, что операторы связи разрабатывают и утверждают планы реагирования.

Для эффективного взаимодействия операторы связи определяют ответственных должностных лиц за обеспечение кибербезопасности. Контактные данные должностных лиц направляются в НКЦКБ. Обо всех случаях замены ответственного должностного лица оператора связи либо его контактных данных НКЦКБ информируется в течение 48 часов.

Центр обеспечения кибербезопасности осуществляет круглосуточный мониторинг обеспечения кибербезопасности сетей связи.

При обнаружении инцидента кибербезопасности НКЦКБ направляет информацию в центр обеспечения кибербезопасности и оператору связи.

Информация об инциденте кибербезопасности направляется в электронной форме посредством платформы в течение 24 часов с момента получения информации об инциденте кибербезопасности и содержит:

описание инцидента;

предполагаемое время начала;

затронутые сегменты сети;

предполагаемые последствия;

принятые меры реагирования.

Оператор связи обязан ограничить доступ к Интернету абонентскому устройству связи:

при неустранении абонентом выявленных оператором связи инцидентов кибербезопасности, которые могут привести к приостановлению услуг связи;

при поступлении информации об инциденте кибербезопасности от НКЦКБ, службы реагирования на инциденты кибербезопасности, оперативного центра кибербезопасности об инцидентах кибербезопасности, которые могут привести к приостановлению функционирования критически важных цифровых объектов.

Также предусмотрено, что оператор связи уведомляет абонента в виде короткого текстового сообщения о необходимости устранения выявленного инцидента кибербезопасности.

В случае неустранения абонентом инцидента кибербезопасности в течение 48 часов со дня направления оператором связи сообщения, оператор связи ограничивает доступ к Интернету абонентскому устройству связи. Сообщение оператора связи содержит информацию о факте выявления инцидента кибербезопасности и срок для устранения инцидентов кибербезопасности.

В случае неустранения абонентом инцидента кибербезопасности в течение 48 часов оказание услуг связи приостанавливается с момента получения сообщения от оператора связи.

К обстоятельствам, зависящим от оператора связи, относятся обстоятельства, возникшие вследствие его действий (бездействия), в том числе технические сбои или неисправности сети связи, оборудования либо программного обеспечения, используемых для направления и доставки сообщения.

К обстоятельствам, не зависящим от оператора связи, относятся обстоятельства, возникшие по вине абонента либо вследствие непреодолимой силы, препятствующие получению сообщения, в том числе отключение абонентского устройства связи, отсутствие в зоне действия сети связи, неисправность абонентского устройства связи либо иные обстоятельства, препятствующие получению сообщения.

Факт направления сообщения, дата и время его направления, а также результат его доставки подлежат фиксации оператором связи с использованием технических средств оператора связи.

Абонент принимает меры по устранению выявленного инцидента кибербезопасности на используемом им абонентском устройстве в срок, указанный в сообщении оператора связи.

По истечении срока, предоставленного абоненту для устранения инцидента, оператор связи проводит анализ наличия индикатора компрометации выявленного инцидента кибербезопасности.

В случае неустранения инцидента кибербезопасности абонентом оператор связи приостанавливает оказание услуг связи и уведомляет НКЦКБ посредством платформы.

Приказ вводится в действие с 11 октября 2026 года.