Приостановление услуг связи при выявлении инцидентов кибербезопасности: утверждены правила
Действие правил распространяется на операторов связи, осуществляющих деятельность на территории Казахстана.
Основанием для рассмотрения вопроса о приостановлении оказания услуг связи является информация об инциденте кибербезопасности, который приводит к нарушению функционирования сетей связи либо угрозе кибербезопасности, поступившая от центра обеспечения кибербезопасности либо от платформы информационного взаимодействия (НКЦКБ).
Предусмотрено, что операторы связи разрабатывают и утверждают планы реагирования.
Для эффективного взаимодействия операторы связи определяют ответственных должностных лиц за обеспечение кибербезопасности. Контактные данные должностных лиц направляются в НКЦКБ. Обо всех случаях замены ответственного должностного лица оператора связи либо его контактных данных НКЦКБ информируется в течение 48 часов.
Центр обеспечения кибербезопасности осуществляет круглосуточный мониторинг обеспечения кибербезопасности сетей связи.
При обнаружении инцидента кибербезопасности НКЦКБ направляет информацию в центр обеспечения кибербезопасности и оператору связи.
Информация об инциденте кибербезопасности направляется в электронной форме посредством платформы в течение 24 часов с момента получения информации об инциденте кибербезопасности и содержит:
- описание инцидента;
- предполагаемое время начала;
- затронутые сегменты сети;
- предполагаемые последствия;
- принятые меры реагирования.
Оператор связи обязан ограничить доступ к Интернету абонентскому устройству связи:
- при неустранении абонентом выявленных оператором связи инцидентов кибербезопасности, которые могут привести к приостановлению услуг связи;
- при поступлении информации об инциденте кибербезопасности от НКЦКБ, службы реагирования на инциденты кибербезопасности, оперативного центра кибербезопасности об инцидентах кибербезопасности, которые могут привести к приостановлению функционирования критически важных цифровых объектов.
Также предусмотрено, что оператор связи уведомляет абонента в виде короткого текстового сообщения о необходимости устранения выявленного инцидента кибербезопасности.
В случае неустранения абонентом инцидента кибербезопасности в течение 48 часов со дня направления оператором связи сообщения, оператор связи ограничивает доступ к Интернету абонентскому устройству связи. Сообщение оператора связи содержит информацию о факте выявления инцидента кибербезопасности и срок для устранения инцидентов кибербезопасности.
В случае неустранения абонентом инцидента кибербезопасности в течение 48 часов оказание услуг связи приостанавливается с момента получения сообщения от оператора связи.
К обстоятельствам, зависящим от оператора связи, относятся обстоятельства, возникшие вследствие его действий (бездействия), в том числе технические сбои или неисправности сети связи, оборудования либо программного обеспечения, используемых для направления и доставки сообщения.
К обстоятельствам, не зависящим от оператора связи, относятся обстоятельства, возникшие по вине абонента либо вследствие непреодолимой силы, препятствующие получению сообщения, в том числе отключение абонентского устройства связи, отсутствие в зоне действия сети связи, неисправность абонентского устройства связи либо иные обстоятельства, препятствующие получению сообщения.
Факт направления сообщения, дата и время его направления, а также результат его доставки подлежат фиксации оператором связи с использованием технических средств оператора связи.
Абонент принимает меры по устранению выявленного инцидента кибербезопасности на используемом им абонентском устройстве в срок, указанный в сообщении оператора связи.
По истечении срока, предоставленного абоненту для устранения инцидента, оператор связи проводит анализ наличия индикатора компрометации выявленного инцидента кибербезопасности.
В случае неустранения инцидента кибербезопасности абонентом оператор связи приостанавливает оказание услуг связи и уведомляет НКЦКБ посредством платформы.
Приказ вводится в действие с 11 октября 2026 года.