Правила электронных торгов банковскими и микрофинансовыми активами изменили в Казахстане

Правление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 26 февраля 2025 года внесло изменения в Правила проведения торгов на электронной торговой площадке по продаже банковских и микрофинансовых активов, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что в объявлении о проведении торгов дата и время проведения торгов должны указываться не менее чем за 10 календарных дней с даты размещения на электронной торговой площадке. Ранее этот срок составлял 15 календарных дней.

По результатам проверки заявок участников торгов продавец направляет оператору уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки в соответствии с внутренними правилами оператора.

Расширен перечень оснований для отказа в принятии заявки:

непоступление на момент начала торгов гарантийного взноса, указанного в объявлении о проведении торгов, на банковский счет оператора;

несоответствие участника торгов пункту 3 статьи 15-18 Закона о государственном регулировании;

аффилированность потенциальных покупателей по отношению друг к другу в соответствии со статьей 64 закона "Об акционерных обществах" и статьей 12-1 закона "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью". (новое основание)

Установлены новые требования к формированию резервной цены.

В частности, говорится, что резервная цена устанавливается продавцом, но не превышает 100% от рыночной стоимости объекта. Напомним, ранее в документе говорилось о 50%.

В случае несостоявшихся торгов резервная цена последующих торгов устанавливается продавцом на уровне:

не более 70% от рыночной стоимости объекта на вторых торгах;

от рыночной стоимости объекта на вторых торгах; не более 50% от рыночной стоимости объекта на последующих торгах.

Акт о несостоявшихся торгах формируется на электронной торговой площадке. После чего оператор публикует сведения о результатах торгов со статусом "Торги не состоялись" и направляет акт о несостоявшихся торгах продавцу. Ранее оператор направлял протокол о результатах торгов участникам торгов.

Прямая адресная продажа проводится на электронной торговой площадке в отношении объектов, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 1 статьи 15-18 закона о государственном регулировании на основании 3 или более актов о несостоявшихся торгах.

Напомним, речь идет об:

имуществе банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, дочерней организации банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка;

залоговом имуществе микрофинансовой организации, ранее являвшемся обеспечением исполнения обязательств по договору о предоставлении микрокредита, перешедшем в собственность микрофинансовой организации в результате обращения на него взыскания.

В случае признания торгов несостоявшимися последующие торги проводятся не менее чем через 15 календарных дней с даты подписания первого акта о несостоявшихся торгах. Ранее этот срок составлял 30 календарных дней.

Вносится уточнение, согласно которому в случае проведения прямой адресной продажи в отношении объектов, о которых мы писали выше, цена объекта устанавливается на уровне не ниже резервной цены, установленной на последних несостоявшихся торгах.

В АРРФР РК пояснили, что данные изменения вносятся в целях совершенствования процесса реализации стрессовых активов банков и микрофинансовых организаций.



Постановление вводится в действие с 11 марта 2025 года.