Процедуру внесудебного банкротства изменили в Казахстане

Министр финансов приказом от 29 августа 2024 года внес изменения в Правила и форму оказания государственной услуги "Применение процедуры внесудебного банкротства", сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга оказывается физическому лицу – гражданину Республики Казахстан (услугополучатель, должник) с целью прекращения обязательств перед банками второго уровня, филиалами банка-нерезидента РК, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, микрофинансовую деятельность, или коллекторскими агентствами.

К обязательствам также относятся обязательства перед банками второго уровня, филиалами банка-нерезидента РК, организациями, осуществлявшими отдельные виды банковских операций, микрофинансовую деятельность, или коллекторскими агентствами, лишенными лицензий на проведение всех банковских операций, осуществление микрофинансовой деятельности либо исключенными из реестров микрофинансовых организаций, коллекторских агентств, в том числе ликвидированными, находящимися на стадии ликвидации, а также иными организациями, которым принадлежат права требования по договорам банковского займа, договорам займа (кредита) и договорам о предоставлении микрокредита физических лиц (кредиторы).

Основаниями для подачи заявления должника о применении процедуры внесудебного банкротства являются наличие обязательств перед банками, филиалами банка-нерезидента РК, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, МФО, или коллекторскими агентствами, не превышающих 1600 МРП, действующего на дату подачи заявления, и соответствие в совокупности следующим условиям:

отсутствие на праве собственности имущества, включая имущество, находящееся в общей собственности;

по обязательствам перед кредиторами, отсутствует погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи такого заявления.

Погашением считается платеж, в сумме превышающий 1 МРП, действующий на дату платежа.

Срок отсутствия погашения рассчитывается с даты последнего платежа по каждому договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.

По договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, уступленным коллекторскому агентству по договору уступки права (требования), срок отсутствия погашения рассчитывается с даты последнего платежа до уступки права (требования) коллекторскому агентству, за исключением случаев, если коллекторским агентством не будет подтвержден иной срок отсутствия платежа;

кредитором и должником проведены процедуры по урегулированию и (или) взысканию неисполненных обязательств по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита в соответствии с законами "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и "О микрофинансовой деятельности".

Меры по проведению урегулирования и (или) взыскания задолженности, указанные в настоящем подпункте, необходимо провести в сроки, не превышающие 12 месяцев с момента возникновения просроченной задолженности.

Требования настоящего подпункта не распространяются на обязательства, предусмотренные частью второй пункта 2 настоящих Правил.

неприменение процедуры внесудебного или судебного банкротства в течение 7 лет на дату подачи заявления.

Гражданин может подать заявление, если он является получателем государственной адресной социальной помощи в течение 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления.

Также заявление можно подать, если срок неисполнения обязательств составляет свыше 5 лет на дату подачи заявления.

Заявление подается через:

Государственную корпорацию;

веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (портал) и (или) специальное мобильное приложение (мобильное приложение).

Обработка заявлений, в том числе проверка на соответствие условиям, осуществляется автоматически путем сверки данных регистрирующих государственных органов, организаций и кредитных бюро.

Истребование документов и сведений, имеющихся в информационных системах, не допускается.

При подаче заявления через Госкорпорацию работник Госкорпорации выдает электронную расписку о приеме документов.

Далее документы направляются услугодателю через курьерскую, почтовую связь или посредством информационной системы.

При оказании государственной услуги через Госкорпорацию день приема заявления и документов не входит в срок оказания государственной услуги.

При подаче заявления через портал или мобильное приложение гражданину направляется статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

При предоставлении через Госкорпорацию несоответствующего заявления работник Госкорпорации отказывает в приеме документов, о чем выдает расписку с указанием причины отказа.

При соответствии услугополучателя основаниям для внесудебного банкротства и наличии согласия супруга (при его наличии) в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявления размещаются сведения об услугополучателе на портале.

Срок проведения процедуры внесудебного банкротства составляет 6 месяцев со дня размещения на портале сведений о гражданине, подавшем на внесудебное банкротство.

Если будут выявлены основания для отказа в оказании госуслуги услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе, а также времени, дате и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить позицию по предварительному решению.

Процедура внесудебного банкротства прекращается, если в течение срока проведения такой процедуры:

гражданин подал заявление о прекращении процедуры внесудебного банкротства в Госкорпорацию и (или) посредством портала, мобильного приложения в связи с поступлением в его собственность имущества или изменением его финансового или имущественного положения, позволяющего ему полностью или более чем на 30% исполнить свои обязательства перед кредиторами, либо заключением соглашения с кредитором об урегулировании задолженности перед кредитором; выявлены факты сокрытия имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, месте нахождения либо иной информации об имуществе, передачи имущества в иное владение, отчуждения или уничтожения имущества, а также сокрытия, уничтожения, фальсификации документов, отражающих сведения об имуществе; наступила смерть гражданина, вступило в законную силу решение суда о признании его безвестно отсутствующим или объявлении его умершим; выявлены факты несоответствия должника основаниям, указанным в статье 5 закона, в том числе по заявлению кредитора; требования подпунктов 1), 2) и 4) части первой настоящего пункта не относятся к должникам, применившим процедуру внесудебного банкротства на основании пункта 3 статьи 5 закона.

Процедура внесудебного банкротства прекращается путем размещения на портале соответствующего объявления.

При отсутствии оснований для прекращения процедуры внесудебного банкротства по истечении шести месяцев со дня размещения на веб-портале "электронного правительства" сведений о должнике уполномоченным органом выносится решение о завершении процедуры внесудебного банкротства и признании должника банкротом. Решение выносится по форме, утвержденной уполномоченным органом, и подлежит размещению на веб-портале "электронного правительства".

Результат оказания государственной услуги направляется услугодателем:

в "личный кабинет" услугополучателя на портале или в "мобильном приложении;

в Госкорпорацию через курьерскую, почтовую связь или посредством информационной системы, не позднее, 1 рабочего дня за днем истечения срока оказания государственной услуги.

В Государственной корпорации готовые документы выдадут в соответствии с графиком работы при предъявлении документов, удостоверяющих личность или электронного документа из сервиса цифровых документов (для идентификации) гражданина либо его представителя, действующего на основании документа, выданного в соответствии с гражданским законодательством РК, в котором указываются соответствующие полномочия представителя.

Если гражданин в указанный срок не обратится за документами, Госкорпорация будет хранить их в течение месяца, после чего передаст услугодателю (в Комитеты государственных доходов Министерства финансов РК по районам, городам и районам в городах).

Государственная услуга оказывается бесплатно.

Приказ вводится в действие с 16 сентября 2024 года.