Сокращены сроки пилотного проекта по размещению госзаказа на дошкольное воспитание

Приказом министра просвещения от 6 мая 2025 года внесены изменения в пилотный проект по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом персонифицированного финансирования по получателям образовательных услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, сокращены сроки реализации пилотного проекта. Он будет действовать по 31 июля 2025 года. Ранее планировалось его окончание 31 декабря 2025 года.

Кроме того, в новой редакции изложеня алгоритм осуществления пилотного проекта, который устанавливает последовательность действий его участников.

Так, говорится, что постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) в целях выдачи ваучеров для направления в дошкольную организацию (ДО) оказывается управлениями образования городов республиканского значения и столицы, отделами образования районов, городов областного значения по каждому населенному пункту отдельно, за исключением городских агломераций, согласно распределению органом управления образованием.

В контингент ваучеродержателей входят:

дети, получающие услугу дошкольного воспитания и обучения на основе государственного образовательного заказа на момент внедрения пилотного проекта, которым автоматически выдаются виртуальные ваучеры;

дети, получившие финансовый либо виртуальный ваучер по результатам оказания услуги по постановке на очередь.

Для постановки на очередь нужно направить заявление по форме, а также документы через портал или объекты информатизации.

Заявление обрабатывается автоматически на момент подачи.

При этом заявление аннулируется в следующих случаях:

выявления постановки на очередь ребенка в данном или в другом регионе, за исключением очереди в санаторную и специальную ДО, а также в специальные группы в ДО;

наличия ребенка в контингенте ДО, которому оказывается услуга по дошкольному воспитанию и обучению в рамках государственного образовательного заказа в данном или в другом регионе. При этом данный подпункт не распространяется на услугополучателя, подавшего заявление на постановку на очередь в санаторную и специальную ДО, а также в специальные группы в ДО;

отсутствия постоянной или временной регистрации услугополучателя в населенном пункте, в которой оказывается государственная услуга, за исключением случаев наличия регистрации в населенном пункте, отнесенной к агломерации городов областного, республиканского значения, или столицы.

После получения подтверждения в объекте информатизации от услугодателя осуществляется постановка на очередь в указанную категорию и присваивается номер очередности. При не подтверждении льготной категории заявлению присваивается соответствующая категория, исходя из возраста ребенка.

Номер очереди присваивается по каждой категории отдельно, исходя из даты и времени подачи заявления на постановку на очередь для получения услуг дошкольного воспитания и обучения.

Очередь в специальные группы в ДО и специальные ДО (специальные ясли-сады, специальные детские сады) для детей с нарушениями зрения, слуха, тяжелыми нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития формируется по каждой организации отдельно, по году рождения детей, виду нарушения, согласно рекомендации психолого-медико-педагогической консультации, и языка обучения.

Очередь в санаторные ясли-сады формируется по каждой ДО отдельно и по году рождения детей.

Для подачи заявления постановки на очередь в ДО учитывается возраст ребенка, не превышающий 6-ти лет до конца текущего календарного года, если иное не предусмотрено рекомендациями психолого-медико-педагогической консультации.

Указывается, что ребенок при фактическом достижении 6-ти лет после завершения текущего учебного года исключается из очереди, если иное не предусмотрено рекомендациями психолого-медико-педагогической консультации.

Принадлежность заявления возрастной категории очереди производится согласно достижению детей полных лет до конца календарного года.

Очереди обновляются ежегодно по состоянию на 30 июня путем перемещения заявлений между категориями очереди на основании обновления сведений о ребенке и его возрасте. Перемещение заявлений между категориями очереди сопровождается обновлением номера очередности, согласно обновленного порядка заявлений, которые выстраиваются внутри категории строго по дате и времени подачи заявления.

При полном удовлетворении очереди по всем категориям, за исключением 21 категории, допускается выдача ваучера детям, достигшим возраста полутора лет и старше, при этом в случае отказа родителя от получения ваучера в момент наступления его очереди, место в очереди сохраняется.

При этом, в течение 28 календарных дней существует единичное право внесистемного восстановления очереди в объекте информатизации. В случае отсутствия ответа в указанный срок заявление аннулируется. Не допускается повторное внесистемное восстановление очереди в объекте информатизации.

При переводе в другой населенный пункт на новое место службы и смене места жительства услугополучатель отзывает свое заявление и подает его по новому месту пребывания.

В случае получения льготной категории после постановки на очередь, услугополучатель подает повторно заявление в порядке, предусмотренном Алгоритмом. При этом ранее поданное заявление подлежит отзыву со стороны услугополучателя.

Предусматривается, что при отсутствии свободного места в желаемой ДО на момент выдачи и подтверждения ваучера, заявитель выбирает и заключает электронный договор с имеющей свободные места и может встать в лист ожидания ДО на основании заявки, сформированной в объекте информатизации. Услугополучатель может подавать заявку на постановку в лист ожидания в ДО на основании имеющегося ваучера, являясь уже зачисленным в контингент ваучеродержателей.

При появлении свободных мест в ДО объект информатизации проактивным способом направляет заявителю, состоящему первым в листе ожидания, уведомление. В случае отсутствия ответа от него по истечению одного календарного дня заявка снимается с листа ожидания, а уведомление направляется следующему услугополучателю, состоящему в листе ожидания.

Также документ устанавливает порядок распределения ваучеров в дошкольную организацию и порядок оказания государственной услуги "Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации".

Приказ вводится в действие со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 января 2025 года.

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