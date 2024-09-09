Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи создан в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Правительство утвердило постановление от 4 сентября 2024 года о некоторых вопросах Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В соответствии с постановлением:
Комитет индустрии туризма реорганизован путем выделения из его состава Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК.
Таким образом теперь Министерство туризма и спорта имеет следующие ведомства:
- Комитет по делам спорта и физической культуры;
- Комитет индустрии туризма;
- Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи.
Новый комитет будет самостоятельно и оперативно решать отраслевые вопросы.
Постановление введено в действие с 4 сентября 2024 года.
Мы рассказывали, чем будет заниматься Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи.
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