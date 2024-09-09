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Законодательство РК

Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи создан в Казахстане

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 08:58 Фото: Zakon.kz
Правительство утвердило постановление от 4 сентября 2024 года о некоторых вопросах Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с постановлением: 

Комитет индустрии туризма реорганизован путем выделения из его состава Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК.

Таким образом теперь Министерство туризма и спорта имеет следующие ведомства:

Новый комитет будет самостоятельно и оперативно решать отраслевые вопросы.

Постановление введено в действие с 4 сентября 2024 года.

Мы рассказывали, чем будет заниматься Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи.

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