Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи создан в Казахстане

Правительство утвердило постановление от 4 сентября 2024 года о некоторых вопросах Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с постановлением:

Комитет индустрии туризма реорганизован путем выделения из его состава Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК.

Таким образом теперь Министерство туризма и спорта имеет следующие ведомства:



Новый комитет будет самостоятельно и оперативно решать отраслевые вопросы.

Постановление введено в действие с 4 сентября 2024 года.

Мы рассказывали, чем будет заниматься Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи.