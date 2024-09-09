Казахский агротехнический исследовательский университет стал государственным

Принято постановление правительства о принятии доли участия в уставном капитале ТОО "Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А. Н. Букейхана" из частной собственности в республиканскую, сообщает Zakon.kz.

"Принять предложение НАО "Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина" (НАО "КАТИУ") о передаче в республиканскую собственность 100%-ной доли участия в уставном капитале ТОО "Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А. Н. Букейхана" (ТОО "КазНИИЛХА") по договору дарения", – говорится в документе.

Права владения и пользования государственными долями участия в уставном капитале ТОО "КазНИИЛХА" переданы Комитету лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

История Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства начинается с 1957 года. Первоначально он был организован на базе Казахской опытной станции лесного хозяйства и отдела леса института ботаники Академии наук Казахской ССР с подчинением Казахскому филиалу ВАСХНИЛ. До 1959 года он располагался в Алма-Ате, затем был переведен в Щучинск (ныне – Акмолинская область).

Таким образом он был приближен к основным объектам исследований. В 1972 году в связи с расширением НИР по защитному лесоразведению КазНИИЛХ был переименован в Казахский НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации (КазНИИЛХА).

В период 1989-1992 годов на базе КазНИИЛХА было организовано научно-производственное объединение "Орман". В период 2002-2007 годов работал РГП "Научно-производственный центр лесного хозяйства" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. В мае 2007 года предприятие вошло в состав АО "КазАгроИнновация". С 2015 года предприятие входит в состав НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" в юридическом статусе ТОО "КазНИИЛХА".