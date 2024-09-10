Правоохранительные органы МВД усовершенствуют механизмы обмена информацией
Фото: Zakon.kz
МВД подготовило проект Указа Президента РК "О подписании Протокола о внесении изменений в Договор государств –участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года", сообщает Zakon.kz.
Проект предусматривает совершенствование действующих механизмов, связанных с обменом информацией в области противодействия транснациональной преступности между компетентными органами государств-участников СНГ в сфере безопасности и правопорядка.
В частности, вносится поправка об обмене электроннми копиями документов – переведенных в электронную форму с помощью средств сканирования (фотографирования).
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 сентября.
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