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Правоохранительные органы МВД усовершенствуют механизмы обмена информацией

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 11:30 Фото: Zakon.kz
МВД подготовило проект Указа Президента РК "О подписании Протокола о внесении изменений в Договор государств –участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года", сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает совершенствование действующих механизмов, связанных с обменом информацией в области противодействия транснациональной преступности между компетентными органами государств-участников СНГ в сфере безопасности и правопорядка. 

В частности, вносится поправка об обмене электроннми копиями документов – переведенных в электронную форму с помощью средств сканирования (фотографирования).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 сентября.


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