Правоохранительные органы МВД усовершенствуют механизмы обмена информацией

Фото: Zakon.kz

МВД подготовило проект Указа Президента РК "О подписании Протокола о внесении изменений в Договор государств –участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года", сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает совершенствование действующих механизмов, связанных с обменом информацией в области противодействия транснациональной преступности между компетентными органами государств-участников СНГ в сфере безопасности и правопорядка. В частности, вносится поправка об обмене электроннми копиями документов – переведенных в электронную форму с помощью средств сканирования (фотографирования). Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 сентября.

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