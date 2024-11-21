Казахстан возобновит поставки бензина и дизтоплива из России

Минэнерго подготовило приказ о подписании Протокола о возобновлении действия Соглашения между правительствами Казахстана и России о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в РК от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений, сообщает Zakon.kz.

"Одобрить прилагаемый проект Протокола о возобновлении действия Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменения", – говорится в документе.

В Министерстве энергетики пояснили, что в настоящее время проводятся процедуры продления (возобновления) действия Соглашения, в рамках которого имеется возможность импорта российских нефтепродуктов на условиях беспошлинных поставок.

Так, в рамках Индикативного баланса между министерствами энергетики Казахстана и России предусматривается возможность импорта в 2024 году: автобензины – 285 тыс. тонн, авиатопливо – 300 тыс. тонн, дизтопливо – 450 тыс. тонн, битум – 500 тыс. тонн в пиковые периоды потребления (при необходимости).

Указывается, что поправки в проект носят концептуальный характер, по предварительной информации МНЭ и МФ РК, в данной редакции до ратификации Протокола российской стороной могут быть применены налоги и сборы при поставках российских ГСМ в Казахстан.

17 октября 2024 года было завершено согласование с заинтересованными государственными органами РК (письмами МТИ, МФ, МНЭ, МИД, МЮ) проекта Протокола о возобновлении действия Соглашения с учетом предложений России.

Однако позже со стороны РФ были получены новые предложения.

Предусматривается, что Соглашение будет действовать по 1 января 2028 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 декабря.

Ранее сообщалось, что Казахстан продлит запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС до конца 2026 года.