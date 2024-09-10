В судах Астаны назначены новые судьи
Председатель суда Астаны Акан Жумагулов представил назначенных указом президента РК от 4 сентября 2024 года судей столичных судов.
Так, на должность судей межрайонного суда по гражданским делам Астаны назначены:
- Баймагамбетова Диана Кайратовна, Есембаева Жанар Ережеповна, Кумарова Макпал Талгатовна, Хусаинова Гулжан Жомартовна.
Судьями специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям назначены:
- Мустафина Динара Сагидуллаевна, Уразамбетова Эльвира Назимбековна.
Судьями межрайонного суда по уголовным делам Астаны назначены:
- Джузбаева Динара Рысбековна и Суйеуова Гульмира Алашовна.
Судьей специализированного межрайонного административного суда назначен:
- Ташев Мадияр Канышович.
Судьей специализированного межрайонного экономического суда назначена:
- Жанадилова Роза Балгужаевна.
Также Жумагулов поздравил с выходом в почетную отставку судью специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Жолдасбаеву Гульжан Косаевну и поблагодарил за многолетний добросовестный труд.