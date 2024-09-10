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Законодательство РК

В судах Астаны назначены новые судьи

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 18:57 Фото: Zakon.kz
В городском суде столицы представили назначенных судей, также проводили судью в почетную отставку, сообщает Zakon.kz.

Председатель суда Астаны Акан Жумагулов представил назначенных указом президента РК от 4 сентября 2024 года судей столичных судов.

Так, на должность судей межрайонного суда по гражданским делам Астаны назначены:

  • Баймагамбетова Диана Кайратовна, Есембаева Жанар Ережеповна, Кумарова Макпал Талгатовна, Хусаинова Гулжан Жомартовна.

Судьями специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям назначены:

  • Мустафина Динара Сагидуллаевна, Уразамбетова Эльвира Назимбековна.

Судьями межрайонного суда по уголовным делам Астаны назначены:

  • Джузбаева Динара Рысбековна и Суйеуова Гульмира Алашовна.

Судьей специализированного межрайонного административного суда назначен:

  • Ташев Мадияр Канышович.

Судьей специализированного межрайонного экономического суда назначена:

  • Жанадилова Роза Балгужаевна.

 Также Жумагулов поздравил с выходом в почетную отставку судью специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Жолдасбаеву Гульжан Косаевну и поблагодарил за многолетний добросовестный труд.


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