В судах Астаны назначены новые судьи

В городском суде столицы представили назначенных судей, также проводили судью в почетную отставку, сообщает Zakon.kz.

Председатель суда Астаны Акан Жумагулов представил назначенных указом президента РК от 4 сентября 2024 года судей столичных судов.



Так, на должность судей межрайонного суда по гражданским делам Астаны назначены:

Баймагамбетова Диана Кайратовна, Есембаева Жанар Ережеповна, Кумарова Макпал Талгатовна, Хусаинова Гулжан Жомартовна.

Судьями специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям назначены:

Мустафина Динара Сагидуллаевна, Уразамбетова Эльвира Назимбековна.

Судьями межрайонного суда по уголовным делам Астаны назначены:

Джузбаева Динара Рысбековна и Суйеуова Гульмира Алашовна.

Судьей специализированного межрайонного административного суда назначен:

Ташев Мадияр Канышович.

Судьей специализированного межрайонного экономического суда назначена:

Жанадилова Роза Балгужаевна.

Также Жумагулов поздравил с выходом в почетную отставку судью специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Жолдасбаеву Гульжан Косаевну и поблагодарил за многолетний добросовестный труд.



