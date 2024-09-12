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Профессиональный стандарт по гражданской обороне появится в Казахстане

Общегородская сейсмотренировка на территории города Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 11:48 Фото: ДЧС Алматы
МЧС подготовило приказ "Об утверждении профессионального стандарта "Гражданская оборона", сообщает Zakon.kz.

Стандарт устанавливает требования в области профессиональной компетенции специалиста по организации и ведению гражданской обороны в части обладания навыками, умениями и знаниями, которые ему предъявляются при назначении на должность, подтверждения квалификации, аттестации, оценки, сертификации, подготовки и переподготовки и предназначен для формирования образовательных программ, в том числе обучения работников в организациях и для использования широким кругом пользователей:

  • работниками – для применения установленных требований к профессии в отрасли, планирования повышения своей квалификации и карьерного продвижения;
  • работодателями – при разработке должностных инструкций и обязанностей работников, формирования критериев при найме и аттестации работников, а также составления программ повышения квалификации, развития, продвижения и ротации кадров;
  • организациями (органами), осуществляющими деятельность по сертификации и присвоению квалификации – при разработке оценочных материалов при сертификации персонала и выработки критериев квалификации работников по уровню соответствия;
  • государственными органами – для использования в качестве критериев при мониторинге и прогнозировании рынка труда.

Такой специалист должен обладать следующими умениями:

  1. Соблюдать требования нормативных правовых актов в сфере гражданской защиты, охраны труда, производственной санитарии и требовании пожарной безопасности.
  2. Обеспечивать соблюдение мер безопасности при ведении аварийно-спасательных и неотложных работ в условиях чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.
  3. Направлять при наличии в территориальные органы уполномоченного органа в сфере гражданской защиты с учетом практического опыта предложения по совершенствованию законодательства по вопросам гражданской обороны.
  4. Организовывать проведение мероприятий гражданской обороны в строгом в соответствии с законодательством.

Как считают в МЧС, принятие профессионального стандарта позволит установить единые требования в области профессиональной компетенции специалиста по организации и ведению гражданской обороны в части обладания навыками, умениями и знаниями, которые ему предъявляются при назначении на должность, подтверждения квалификации, аттестации, оценки, сертификации, подготовки и переподготовки и предназначен для формирования образовательных программ, в том числе обучения работников в организациях.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 сентября.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане обновили правила информирования и обучения населения при ЧС.

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