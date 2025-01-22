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Право

Приемные профессиональные семьи появятся в Казахстане

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст, родители, семья , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 12:00 Фото: pexels
Министерство просвещения подготовило приказ "Об утверждении Положения о приемных профессиональных семьях", сообщает Zakon.kz.

Приемная профессиональная семья – форма временного устройства в семью, принявшую на воспитание без предварительного выбора не более четырех детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, за исключением братьев и сестер.

Изменение формы приемной профессиональной семьи на другие формы устройства предусматривается при нахождении ребенка (детей) в семье от шести месяцев до одного года в случае невозможности их возврата в кровную семью, передачи на усыновление (удочерение), в приемную семью или на патронатное воспитание, под опеку (попечительство).

При этом отказ в принятии ребенка в приемную профессиональную семью без уважительной причины не допускается.

Приемными профессиональными воспитателями могут быть граждане РК, достигшие 30-летнего возраста, но не старше 63 лет, соответствующие требованиям, признанные приемными профессиональными воспитателями в порядке, определенном положением о приемных профессиональных семьях, за исключением:

  • лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
  • лиц, лишенных судом родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
  • отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя, патронатного воспитателя, приемного родителя за ненадлежащее исполнение возложенных на него законом РК обязанностей;
  • бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
  • лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности приемного профессионального воспитателя в соответствии с перечнем заболеваний, при наличии которых лицо не может принять его на воспитание в приемную профессиональную семью;
  • лиц, не имеющих постоянного места жительства;
  • лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления на момент установления опеки (попечительства);
  • лиц без гражданства;
  • лиц, не состоящих в зарегистрированном браке (супружестве);
  • лиц, которые не имеют дохода, обеспечивающего прожиточный минимум, установленный законодательством РК;
  • лиц, состоящих на учетах в наркологическом или психоневрологическом диспансерах;
  • лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено) за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми;
  • граждан РК, постоянно проживающих на территории республики, не прошедших психологическую подготовку в порядке, (за исключением близких родственников ребенка).

Указывается, что приемные профессиональные воспитатели должны иметь на праве собственности или пользования жилище для создания благоприятных условий для содержания, воспитания и образования детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, в размере не менее 15-ти квадратных метров на человека.

Лица, изъявившие желание принять ребенка (детей) в приемную профессиональную семью, предоставляют в органы опеки по месту своего жительства следующие документы:

  • заявление по форме;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • копию свидетельства о заключении брака;
  • справку о состоянии здоровья;
  • копии документов, подтверждающих право собственности на жилище или право пользования жилищем (договор аренды) лица или супруга (-и), если состоит в браке;
  • справку о доходах не ниже прожиточного минимума;
  • копию договора об открытии текущего счета в банке второго уровня;
  • сертификат о прохождении психологической подготовки граждан РК, постоянно проживающих на территории республики.  

Предусматривается, что кандидаты в приемные профессиональные воспитатели проходят дополнительную психологическую подготовку в течение одного месяца в организации по оказанию содействию устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи.

После чего организация по оказанию содействия устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи по итогам углубленной психологической подготовки предоставляет для органа опеки рекомендацию о готовности кандидатов стать приемными профессиональными воспитателями.

После получения рекомендации орган опеки в течение трех рабочих дней готовит заключение о признании кандидатов приемными профессиональными воспитателями.

Соответственно, органы опеки в течение трех рабочих дней вносят сведения в Республиканский банк данных о кандидате в приемные профессиональные воспитатели.

Планируется, что приказ будет введен в действие с 1 июля 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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