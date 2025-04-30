Казахстан будет сотрудничать с Таджикистаном в области электроэнергетики

Принято Постановление правительства РК от 26 апреля 2025 года о подписании Соглашения с правительством Таджикистана о сотрудничестве в области электроэнергетики, сообщает Zakon.kz.

Соглашение направлено на продвижение проектов, которые могут содействовать достижению целей и приоритетов, а также исполнению обязательств сторон в области энергетической безопасности, перехода на экологически чистые технологии и сокращения выбросов.

Документ предусматривает, что будут предприняты все доступные меры по организации почасового учета электрической энергии на границе Таджикистана с энергосистемами Центральной Азии и на границе Казахстана с энергосистемами Центральной Азии.

Таджикская сторона обеспечит передачу телеметрической информации по межгосударственным линиям электропередачи, связывающим энергосистемы Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, системному оператору РК в лице АО "Kazakhstan Electricity Grid Operating Company" (АО "KEGOC").

Также говорится, что поставка плановой электрической энергии из Таджикистана в Казахстан осуществляется на границе раздела балансовой принадлежности сетей энергосистемы Казахстана с энергосистемами стран Центральной Азии по межгосударственным линиям электропередачи, указанным в договоре закупки покупки плановой электрической энергии, передаваемой из Таджикистана в Казахстан.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.