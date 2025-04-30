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Право

Казахстан будет сотрудничать с Таджикистаном в области электроэнергетики

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 13:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Принято Постановление правительства РК от 26 апреля 2025 года о подписании Соглашения с правительством Таджикистана о сотрудничестве в области электроэнергетики, сообщает Zakon.kz.

Соглашение направлено на продвижение проектов, которые могут содействовать достижению целей и приоритетов, а также исполнению обязательств сторон в области энергетической безопасности, перехода на экологически чистые технологии и сокращения выбросов.

Документ предусматривает, что будут предприняты все доступные меры по организации почасового учета электрической энергии на границе Таджикистана с энергосистемами Центральной Азии и на границе Казахстана с энергосистемами Центральной Азии.

Таджикская сторона обеспечит передачу телеметрической информации по межгосударственным линиям электропередачи, связывающим энергосистемы Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, системному оператору РК в лице АО "Kazakhstan Electricity Grid Operating Company" (АО "KEGOC").

Также говорится, что поставка плановой электрической энергии из Таджикистана в Казахстан осуществляется на границе раздела балансовой принадлежности сетей энергосистемы Казахстана с энергосистемами стран Центральной Азии по межгосударственным линиям электропередачи, указанным в договоре закупки покупки плановой электрической энергии, передаваемой из Таджикистана в Казахстан.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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